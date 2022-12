Millaisia osakkeita salkkuun taantuman varalle? Näin neuvoo tähtirahaston johtaja

Rahastoyhtiö Alger poimii rahastoonsa menestyksellä laatuosakkeita, jotka kestävät vaikeitakin aikoja.

Yhdysvalloissa makrotalouden kehitystä ennakoivat suhdanneindikaattorit viittaavat taloussuhdanteen heikentyvän. Taloussuhdanteen heikentymistä indikoi muun muassa Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti, teollisuuden ostopäällikköindeksi sekä Conference Boardin julkaiseman The Conference Board Leading Economic -indeksin negatiivinen vuosikasvulukema.

Myös monet ekonomistit ennustavat heikompaa taloussuhdannetta. Wall Street Journalin ekonomisteille tekemän kyselyn tulokset indikoivat 63 prosentin todennäköisyyttä taantumalle 2023.

Philadelphian Fedin ekonomisteille ja sijoittajille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella bruttokansantuotteen supistumisen todennäköisyys seuraavalle vuosineljännekselle on noin 47 prosenttia. Lukema on korkein finanssikriisin jälkeen.

New Yorkin yliopiston taloustieteen professori ja synkistä talous- ja pörssiennusteistaan tutuksi tullut taloustieteilijä Nouriel Roubini ennustaa, että USA:n talous ei todennäköisesti välty taantumalta.

Vapaa kassavirta pienentää riskejä

Miten sijoittaja voi talouden vastatuuleen varautua?

Rahastoyhtiö Algerin kvantitatiivisesta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Greg Adams suosittelee, että sijoittajat keskittyvät yrityksiin, joilla on vankka tase ja vahva kassavirta, jotta ne kestävät vaikeat ajat.

New Yorkissa sijaitsevan Algerin hallinnoimat varat ovat 26 miljardia dollaria. Yhtiö hallinnoi 265 miljoonan dollarin Alger Growth & Income Fund -rahastoa, jolle rahastotutkimusyhtiö Morningstar on antanut korkeimman viiden tähden pisteytyksen.

Adams kertoo MarketWatch-sivustolle, että sijoittajilla on näillä markkinoilla mahdollisuus ”laajentaa mahdollisuuksiensa joukkoa” ja samalla pienentää riskiä keskittymällä yrityksiin, jotka tuottavat runsaasti vapaata kassavirtaa.

Vapaa kassavirta kertoo, paljonko yrityksellä jää yli liiketoiminnan rahavirrasta, kun siitä vähennetään investoinnit. Vapaa kassavirta kertoo sijoittajalle, kuinka paljon yhtiö pystyy jakamaan omistajille osinkoja ja muita pääoman palautuksia tulevaisuudessa. Vaikka osingot ja omien osakkeiden ostot toteutetaan kirjanpidon mukaan omasta pääomasta, tarvitaan näihin maksuihin tosiasiassa tietenkin käteisvaroja.

Kolmenlaisia yhtiöitä salkkuun

Kun Adams valitsee osakkeita rahastoon, hän ja Algerin tutkimushenkilöstö etsivät yhtiöitä, joilla on alhainen velka suhteessa yrityksen arvoon ja joiden korkomaksut voidaan helposti kattaa kassavirralla.

Alger jakaa valitut yritykset kolmeen luokkaan:

Osinkojohtajat: Nämä ovat yrityksiä, joiden osinkotuotot ovat selvästi S&P 500:n osinkotuottoa korkeammat. Tällainen yhtiö on esimerkiksi teleoperaattori Verizon, jonka osinkotuotto on 6,8 prosenttia.

Osingonkasvattajat: Adamsin mukaan nämä yhtiöt kasvattavat osinkoa hyvällä vauhdilla, tai ne ovat saattaneet kasvattaa sitä johdonmukaisesti vuosien ajan, vaikka nykyinen osinkoprosentti ei olisikaan korkea. Esimerkki tällaisesta yhtiöstä on vähittäiskauppajätti Home Depot, jonka osinkotuotto on 2,4 prosenttia ja joka on vuodesta toiseen kasvattanut osinkoaan.

Kassavirtakuninkaat: Adams kutsuu ”kassavirran kuninkaiksi” sellaisia yhtiöitä, jotka tuottavat runsaasti vapaata kassavirtaa ja joiden osakkeet ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja. Hakukonejätti Googlen omistava Alphabet on esimerkki yhtiöstä, joka kuuluu tällä hetkellä tähän kategoriaan.

Syyskuun lopussa Alger Growth & Income Fund -rahaston suurimmat sijoitukset olivat seuraavat: