Qatar on hetken pinnalla – tulevaisuudessa maalla tulee olemaan huomattavia vaikeuksia selviytyä

Qatar on pilannut suhteensa EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Iranin islamilainen tasavalta on sen liittolainen, mutta teokratia on kaatumassa Iranissa. Qatar tulee lähitulevaisuudessa jäämään yksin ja sillä voi olla kohtalokkaat seuraamukset.

South Pars on Persianlahdella sijaitseva maakaasukenttä. Se on ylivoimaisesti maailman suurin maakaasukenttä, jonka omistusoikeus on jaettu kansainvälisen maakaasukenttien luettelossa. South Parsilla on lähes yhtä paljon hyödynnettäviä varantoja kuin kaikilla muilla kentillä yhteensä maailmassa. Sillä on myös merkittävä geostrateginen vaikutus.

Tämän kaasukentän pinta-ala on 9 700 neliökilometriä, josta 3 700 neliökilometriä (Etelä-Pars) on Iranin aluevesillä ja 6 000 neliökilometriä (pohjoinen kupoli) on Qatarin aluevesillä.

Qatarilla on hyvät suhteet Iranin islamilaisen tasavallan teokraattiseen johtoon. Vallankumouskaartin (IRGC) johdon ja Iranin Ayatollahien omaisuus on qatarilaissa pankeissa ja Saudi-Arabian ja Iranin vastakkainasettelussa Qatar on tukenut Irania. Sekä Iran että Qatar polkevat räikeästi ihmisoikeuksia.

Iranissa on tällä hetkellä laaja protesti-aalto, jossa Qatar on tukenut Iranin hallinnon kovia otteita. Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa ei ole saanut katsomossa pitää Mahsa Aminin viittaavia asioita tai Iranin virallista lippua, jonka Ajatollah Ruhollah Khomeini vaihtoi vuonna 1979 laittamalla vaakunaksi Islamin tunnusmerkin. Qatarilaiset viranomaiset ovat tukahduttaneet Iranin kansalaisten protesteja jopa MM-kisoissa. Samalla Qatar on lahjonut Euroopan parlamentin jäseniä ja näin ollen parlamentti päätti lykätä Schengen-alueeen viisumivapaussopimuksen Qatarin kanssa, mikä oli työn alla. Lisäksi Qatar on ostanut Iranilta aseita, mikä ärsyttää Yhdysvaltoja. Qatar on siis pilannut välinsä lännen kanssa.

Qatarin valtion omistama öljy-yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen ranskalaisen Total Energiesin kanssa Etelä-Parsin -kentän kehittämisestä, joka on yhteinen Iranin kanssa. Qatar Energy, joka ilmoitti Totalin ensimmäiseksi kumppanikseen lähes 30 miljardin dollarin laajennusprojektissa Persianlahdella kesäkuussa,. Laajennussuunnitelma sisältää kuusi LNG-junaa, jotka nostavat Qatarin nesteytyskapasiteetin 77 miljoonasta tonnista 126 miljoonaan tonniin vuoteen 2027 mennessä.

Ranskalainen öljyjätti jätti virallisesti Iranin – yhdessä Royal Dutch Shellin, venäläisen Lukoilin ja Zarubezhneftin, italialaisen Enin, itävaltalaisen OMV-konsernin ja muiden kanssa – ja luopui vastaavasta sopimuksesta kehittääkseen maailman suurinta nesteytettyä maakaasua (LNG) elokuussa 2018 sen jälkeen, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta vuonna 2015.

China National Petroleum Corp (CNPC) korvasi Totalin, joka otti haltuunsa Totalin 50,1 prosentin osuuden, mutta se keskeytti myös sijoituksensa South Parsiin vuonna 2018 vastauksena Yhdysvaltojen painostukseen.

Investointien ja teknologian puutteen vuoksi Iranin kaasuntuotanto Persianlahdella on laskussa, eikä se tällä hetkellä riitä edes kattamaan kasvavaa kotimaista kysyntää, vaikka maalla on maailman toiseksi suurimmat kaasuvarannot. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton asetti presidenttikaudellaan asetuksen, jonka mukaan Iranin öljy- ja kaasu infrastruktuuriin ei voi sijoittaa yli kahtakymmentä miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat uusineet tämän asetuksen näihin päiviin saakka.

Iranin ongelmana on teknologia, mitä taas Qatarilla on. Qatar saa noin kaksikymmentä kertaa enemmän kaasutuloja kuin Iran, vaikka maat ovat operoivat samalla kaasukentällä. Qatarilla ei kuitenkaan ole hohdokasta tulevaisuuttaa, verrattuna Iraniin. Qatar on todella pieni maa, mikä on keinotekoisesti rakennettu. Se on pilannut suhteensa länteen ja sillä on lämpimät välit Iranin johdon kanssa. Tällä viikolla Iranin kansallinen valuutta oli ennätyksellisen alhainen, kun yhdellä dollarilla sai 38400 tomania. On ajan kysymys milloin teokratia kaatuu Iranissa. Tällöin Qatar saa vihamielisen Iranin naapuriinsa, eikä sillä ole enää ystäviä.