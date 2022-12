Tämä sijoituskirja maksaa yli 1500 dollaria – mikä tekee siitä ainutlaatuisen?

Seth Klarmanin arvosijoittamista käsittelevä kirja on keräilyharvinaisuus.

Moni sijoitusguru korostaa lukemisen merkitystä menestyksekkään sijoittamisen taustalla. Yksi tunnetuimmista sijoituskirjoista voi tehdä kuitenkin tavanomaista suuremman loven lompakkoon, jos sen laittaa Amazonista tilaukseen. Seth Klarmanin Margin of safety kirjaa myydään käytettynä 1572 dollarilla. Uusia ei ole enää saatavana.

Seth Klarmanin sijoituskirjoja oli kirjoitushetkellä myytävänä yhdeksän kappaletta käytettynä.

Seth Klarman on amerikkalainen arvosijoittaja, joka perusti Baupost-hedgerahaston vuonna 1982. Business Insiderin mukaan Baupostin arvioidaan tuottaneen keskimäärin 15 prosenttia vuodessa viimeisen neljän vuosikymmenen ajan. Ensimmäisen sijoituksensa Klarmanin sanotaan tehneen jo kymmenvuotiaana ja sittemmin varallisuutta on kertynyt arviolta 1,5 miljardin dollarin edestä. Hänellä on siis sekä kokemusta että näyttöjä jakaa sijoitustietämystään.

Margin of safety, joka tarkoittaa suomeksi turvamarginaalia, julkaistiin vuonna 1991. Kirjan nimen jatkeena tulevat sanat Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor eli riskiä karttavat arvosijoitusstrategiat ajattelevaiselle sijoittajalle. Kirjan julkaisuhetkellä Klarman oli ainoastaan 34 vuotias ja kirjasta otettiin ainoastaan 5000 kappaleen ensipainos, eikä enempää ole painettu.

Kirjan sanoma on hyvin ajankohtainen nykyisessä markkinatilanteessa, jossa arvosijoittaminen tekee paluutaan ja taantuma voi tuottaa sijoittajalle tappioita. Yksi kirjan tärkeimmistä viesteistä onkin se, että sijoittajan tulisi aina ajatella mahdollisten voittojen sijasta aina ensin sijoitukseen liittyvää riskiä. Osakkeita tulisi ostaa riittävällä turvamarginaalilla, koska arvonmääritys on vaikeaa ja tulevaisuutta on mahdoton ennakoida.

Klarman korostaa esimerkiksi, että sijoituksen ja spekulaation ero on se, että sijoitus tuottaa kassavirtaa ja spekulaation tuotto perustuu jälleenmyyntihintaan. Epäsuosiossa olevat osakkeet voivat olla aliarvostettuja, mutta suositut osakkeet vain harvoin ovat aliarvostettuja. Arvosijoittajan lähtökohtana on aina yksittäinen yhtiö ja sen arvo suhteessa osakkeen hintaan. Klarmanin mukaan arvon määrittää yhtiön tulevat kassavirrat, jotka on arvioitava konservatiivisesti.

Arvosijoittaminen on vaativaa työtä ja arvosijoittaja on usein väärässä aluksi. Klarman kehottaakin ostamaan osaketta ensin vain pienellä osuudella siitä, mitä on valmis yhtiöön sijoittamaan. Lopulta arvosijoittaja elää absoluuttisella tuotolla eikä prosenteilla. Käteinen on positio, joka suojaa salkkua ja mahdollistaa ostot kun markkina luo houkuttelvia mahdollisuuksia.

Margin of safety on ainoastaan 249 sivun mittainen ja pitää sisällään vanhoja sijoitusviisauksia, jotka on luettavissa lukuisista muista kirjoista. Kirjan hinta perustuukin todennäköisesti enemmän sen harvinaisuuteen ja asemaan keräilykappaleena. On myös arveltu, ettei Klarman ole täysin tyytyväinen tuotokseensa tai ettei kirja edustaisi täysin hänen sijoitusfilosofiaansa, eikä uusia painokosia ole siksi otettu. Joka tapauksessa kirja on arvosijoittamisen perusteos.

Stockcircle sivuston mukaan Klarmanin luotsaaman Baupostin viisi suurinta sijoitusta ovat tällä hetkellä Liberty Global, Qorvo, Viasat, Veritiv ja Fiserv.