Tohtori Tuho synkistelee jälleen – odottaa jenkkipörssille 25 prosentin syöksyä

Professori Nouriel Roubini pelkää, että niin sanottujen zombi-yhtiöiden vaikeudet laukaisevat taantuman, joka saa osakemarkkinat kovaan laskuun.

Synkistä talous- ja pörssiennusteistaan tutuksi tullut taloustieteilijä Nouriel Roubini uskoo, että S&P 500 -osakeindeksi voi pudota 25 prosenttia, jos Yhdysvallat ajautuu vakavaan taantumaan.

New Yorkin yliopiston taloustieteen professori kertoi uutistoimisto Bloombergin haastattelussa keskiviikkona, että maailman suurin talous ei todennäköisesti välty taantumalta.

S&P 500 laskee tyypillisesti 30 prosenttia huipusta pohjalukemiin lyhyiden ja matalien taantumien aikana, Roubini kertoo. Hänen mukaansa S&P 500 laski peräti 50 prosenttia vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana.

Finanssikriisi oli syvä taantuma Yhdysvalloissa. Tuolloin maan bruttokansantuote laski 4,3 prosenttia vuoden 2007 neljännen neljänneksen huippulukemista vuoden 2009 toisen neljänneksen pohjalukemiin, mikä on Yhdysvaltain keskuspankin mukaan syvin taantuma sitten toisen maailmansodan.

Poikkeuksellinen talouden tilanne ennakoi taantumaa

S&P 500 on tähän mennessä laskenut tänä vuonna hieman alle 18 prosenttia ja vuodessa 16 prosenttia.

Osakemarkkinoita on painanut Yhdysvalloissa alas kohonnut inflaatio ja kiristyvä rahapolitiikka. Keskuspankki Fed aloitti aggressiivisen koronnostokampanjan inflaation alentamiseksi ja lainakustannusten nousu nollaprosenttisesta lähtötasosta on lietsonut taantumahuolia.

Roubinin mukaan Yhdysvaltojen historiassa ei viimeisten 60 vuoden aikana ole ollut tilannetta, jossa talouden taantuma olisi maltillinen tilanteessa, jossa inflaatio on yli viisi prosenttia, työttömyysaste alle viisi prosenttia ja Fed on aloittanut korkojen nostot. Nyt inflaatio on Yhdysvalloissa 7,7 prosenttia ja työttömyysaste 3,7 prosenttia.

Roubini odottaa myös, että jos Yhdysvallat ajautuisi taantumaan, luottomarkkinat joutuisivat kärsimään ja paineita kohdistuisi moniin instituutioihin, kuten yrityksiin, kotitalouksiin ja yrityksiin, jotka ovat erittäin velkaantuneita.

Zombi-yhtiöt vaaravyöhykkeellä

Roubini varoittaa, että ensimmäiset merkit tulevasta taantumasta näkyvät luottomarkkinoilla ja erityisesti niin sanottujen zombi-yhtiöiden veloissa. Nämä ovat yrityksiä, jotka ovat ottaneet liikaa velkaa ja luottavat kestämättömiin liiketoimintamalleihin. Suomen Pankki määrittelee Zombi-yrityksiksi sellaiset yritykset, jotka ovat vähintään 10-vuotiaita yrityksiä ja joiden liiketuloksen suhde korkokuluihin on kolmena peräkkäisenä vuotena alle yhden.

Taloustieteilijä uskoo, että Yhdysvaltain keskuspankki joutuu nostamaan korot 6,0 prosenttiin inflaation torjumiseksi, mikä pakottaa monet zombi-yhtiöt taloudelliseen ahdinkoon.

Tulevan taantuman mahdollisuudesta on nyt useita merkkejä. Esimerkiksi luotettavana ennakoivana taantumamittarina pidetty korkokäyrän mittari on historiallisen alhaalla ja negatiivinen. Käänteistä tuottokäyrää pidetään usein varoituksena tulevasta taantumasta.

Conference Boardin kuluttajaluottamusindeksi laski Yhdysvalloissa neljän kuukauden alimmalle tasolle, kun huoli inflaatiosta heikentää Yhdysvaltain kuluttajien näkymiä.

Lisäksi Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksin marraskuun lukema laski odotettua enemmän. Marraskuun toteumaluku oli 49,0 pistettä, kun uutistoimisto Bloombergin kokoama ekonomistisennuste odotti 49,7 lukemaa. Lokakuussa indeksiluku oli 50,2. Alle 50:n lukema tarkoittaa teollisuustuotannon laskua.

Roubini varoitellut aiemminkin tänä vuonna

Roubini on varoitellut uudesta taantumasta julkisuudessa aiemminkin tänä vuonna.

Syyskuussa hän ennusti Yhdysvaltoihin ja maailmanlaajuisesti ”pitkää ja rumaa” taantumaa, joka alkaa vuoden 2022 lopussa. Taantuma voi kestää koko vuoden 2023, ja samalla osakeindeksit laskevat jyrkästi, hän ennusti. Tämä ennustus ei ole kuitenkaan toteutunut.

USA:n vuositason bruttokansantuote on kasvanut lähes koko kuluvan vuoden. Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä bruttokansantuote nousi 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Toisella vuosineljänneksellä kasvu oli 1,8 prosenttia.

Viime kesäkuussa Roubini varoitti, että USA:n inflaation kiihtyminen ei jää väliaikaiseksi.

”Kuulun niihin, joiden mielestä inflaation nousu ei tule olemaan väliaikaista, vaan se tulee olemaan enemmän pysyvää. Meillä on meneillään massiivinen rahapolitiikan ja finanssipolitiikan elvytys, joka on paljon suurempi ja pitkittyneempi kuin mitä oli globaalin finanssikriisin jälkeen”, Roubini totesi Yahoo Financen haastattelussa.