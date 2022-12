Tulli paljasti 300 000 euron käteisrahan salakuljetusyrityksen – epäilee rahanpesurikosta

Tulli on tutkinut lentoaseman turvatarkastuksessa paljastunutta käteisrahan salakuljetusyritystä. Matkatavaroihin oli kätketty noin 300 000 euron arvosta käteistä, jonka epäillään olevan rikollisesta toiminnasta peräisin.

Tulli on tutkinut matkatavaroiden joukkoon kätkettyä käteisrahakuljetusta.

Tulli on tutkinut lentoaseman turvatarkastuksessa paljastunutta käteisrahan salakuljetusyritystä. Matkatavaroihin oli kätketty noin 300 000 euron arvosta käteistä, jonka epäillään olevan rikollisesta toiminnasta peräisin. Tapausta on tutkittu törkeänä rahanpesurikoksena.

Keväällä 2021 lentoaseman turvatarkastuksen työntekijät havaitsivat ruumaan meneviä matkatavaroita läpivalaistessaan pahvilaatikoissa pölynimurin ja kodinkoneen, joiden sisälle oli kätketty useita rahanippuja. Niitä oltiin viemässä Iraniin.

Havainnon jälkeen turvatarkastajat ottivat yhteyttä Tulliin. Lainsäädäntö edellyttää, että Euroopan unionin ulkopuolelle vietävistä vähintään 10 000 euron käteisvaroista on ilmoitettava Tullille. Kyseisestä rahaerästä ei ollut tehty vaadittavaa käteisrahailmoitusta.

Esitutkinnan perusteella matkatavaroiden joukkoon kätkettyjen rahojen epäillään olevan rikollisesta toiminnasta peräisin.

”Rahanpesurikoksiin liittyen haaste esitutkinnassa on osoittaa riittävällä tarkkuudella se, mistä epäillystä rikoksesta laiton varallisuus on peräisin. Tässä tapauksessa selvitimme näiden noin 300 000 euron taustoja”, toteaa talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen.

Tapausta tutkittiin törkeänä rahanpesuna. Eurojen lisäksi mukana oli myös noin 4000 euron arvosta ulkomaista valuuttaa. Epäiltynä on pääkaupunkiseudulla asuvan keski-ikäinen mies. Tapaus siirtyy lähiaikoina syyteharkintaan.

Rahanpesu (money laundering) on toimintaa, jossa rikolliset pyrkivät piilottamaan rikollisesta toiminnasta saamansa rahan, jotta se saataisiin näyttämään laillisesta toiminnasta saadulta rahalta.

Rahanpesu on rikos, joka on kielletty useimmissa maissa. Se on myös merkittävä ongelma, koska se tarjoaa rikollisille mahdollisuuden käyttää rikoksen tuottoja laittomasti ja siten se vaikeuttaa rikoksen selvittämistä.

Rahanpesuun liittyvät rikokset, kuten huumausainerikokset ja terrorismi, ovat merkittäviä turvallisuusuhkia monissa maissa. Rahapesun estämiseksi laaditut lait ja säädökset ovat vahvistaneet ja kehittäneet rahanpesun vastaisia toimia, kuten rahanpesun seurantaa ja raportointia sekä rahoituslaitosten ja muiden laitosten valvontaa.

Suomen valtio on panostanut rahanpesun estämiseen, ja maassa on monia toimijoita, jotka tekevät työtä rahanpesun vastaisen toiminnan parissa. Esimerkiksi Poliisi toimii rahanpesun ja muiden talousrikosten tutkinnassa, ja Verohallinto valvoo rahanpesun vastaista toimintaa. Suomessa on myös useita rahanpesun vastaisia toimijoita, kuten Financial Intelligence Unit (FIU) ja Rahapesun vastainen toimikunta, jotka tekevät työtä rahanpesun estämiseksi.