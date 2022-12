FINE: Asiakkaita huijataan yhä enemmän verkkopankilta näyttäville valesivustoille – vahingot voivat olla mittavia

Huijaustapauksiin liittyvien yhteydenottojen määrä FINEen on lähes kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta kertoo tiedotteessaan, että suurin osa tapauksista ja niiden selvittelystä liittyy asiakkaan erehdyttämiseen pankin verkkopankilta näyttäville huijaussivuille.

Yhteydenottoja on tullut kaikkiaan 450, joista suurin osa on käsitelty neuvonnassa ja noin 100 on saatettu riita-asiana Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.

”Eniten käsittelyymme on tullut tapauksia, joissa asiakas on saatu jollain keinolla ohjattua verkkopankilta näyttävälle valesivustolle. Kun asiakas syöttää pankkitunnuksensa sivustolle, aloittavat rikolliset näillä tiedoilla asiakkaan nimissä olevan pankin tunnistussovelluksen käyttöönoton omalla laitteellaan”, FINEn jaostopäällikkö Tuomas Hidén sanoo.

Tunnistussovelluksen käyttöönotto edellyttää, että rikollinen saa asiakkaalta myös avaamiseen tarvittavan aktivointikoodin, jonka asiakas on saanut tekstiviestitse pankiltaan.

Hidén kertoo, että saatuaan pankin mobiilisovelluksen käyttöönsä, rikollinen voi asiakkaan tietämättä muuttaa asiakkaan asettamia turvarajoja, siirtää rahaa ja hakea luottoa asiakkaan nimissä.

Taloudelliset vahingot voivat olla uhrille mittavia.

”Jos asiakkaalla on käyttöoikeus esimerkiksi perheenjäsenten tileille, ovat myös näillä tileillä olevat varat vaarassa. Vahingot voivat olla todella suuria.”

FINEn mukaan huijauskeinoja on monia.

Esimerkiksi Tori.fi-tapauksissa esittäydytään ostajana ja pyydetään kirjautumaan linkin kautta kuriiripalvelun sivuille ja antamaan korttitiedot paketin lähettämistä ja maksun vastaanottamista varten. Hakukoneiden, esimerkiksi Googlen hakutulokseen, saadaan ujutettua huijaussivusto. Asiakkaille pankin tai esimerkiksi verohallinnon nimissä lähetetyt huijausviestit ovat myös yleisiä.

Huijauksissa rikoksen uhreja ovat sekä pankki että asiakas. Ratkaisevaa tapausten lopputulosten ja pankin mahdollisen korvausvastuun kannalta on kuitenkin asiakkaan oma huolellisuus kortti- ja pankkitunnustietojensa säilyttämisessä ja käyttämisessä.

”Huijausten välttämisessä tärkeintä on välttää kiirettä ja käyttää malttia erityisesti uusissa asiointitilanteissa. Tekstiviestissä tai sähköpostissa olevan linkin taikka hakukoneen kautta ei verkkopankkiin tule koskaan kirjautua, vaan pankin verkkosivujen osoite pitäisi itse kirjoittaa selaimeen. Erityisen tärkeää on lukea ja huomioida oman asioinnin yhteydessä pankilta saadut viestit”, Hidén sanoo.

Riidoiksi edenneitä tapauksia asiakkaan ja pankin välillä ratkotaan FINEn Pankkilautakunnassa, joka on päätöksenteossaan riippumaton, tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin. Lautakunnan antamat ratkaisusuositukset ovat suositusluonteisia ja niihin voi tutustua FINEn verkkosivuilla. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja valitusasioissa. FINEn neuvonta- ja riidanratkaisupalvelut eivät maksa asiakkaalle mitään.

