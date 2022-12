Teleoperaattorijätti Verizon on vahva osingonmaksaja

Verizon on panostanut merkittävästi 5G-verkon rakentamiseen. Jatkossa yhtiö jatkanee vahvan kassavirran ja osinkojen takomista.

Verizon Communications on New Yorkissa pääkonttoriaan pitävä tietoliikenneyritys, jolla on yli 140 miljoonaa lankapuhelinliittymää ja 203 000 työntekijää. Verizon omistaa Verizon Wireless -matkapuhelinoperaattorin. Verizon Wirelessillä on yli 51 miljoonaa asiakasta.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli pettymys. Yhtiö laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,3 dollaria osakkeelta. Osakekohtainen tulos kuitenkin ylitti hienokseltaan analyytikoiden konsensusodotuksen, joka oli 1,29 dollaria. Liikevaihto sen sijaan nousi neljä prosenttia 34 miljardiin dollariin ja ylitti niukasti odotukset.

Kaiken kaikkiaan muutokset olivat maltillisia, mikä on tyypillistä vakaina yrityksinä pidetyille teleoperaattoreille. Positiivista Verizonin kannalta oli, että yhtiö toisti koko vuoden tulosnäkymänsä.

Teleoperaattorin osake on kuitenkin romahtanut tänä vuonna 25 prosenttia eli osakkeen arvosta on sulanut neljännes.

Vähäinen liittymien kasvu huolena

Yksi syy kurssilaskuun saattaa olla se, että Verizon sai kolmannella vuosineljänneksellä vain 8 000 uutta postpaid-puhelinliittymien eli laskutusliittymien tilausta. Nämä asiakkaat maksavat liittymän kuukausilaskun ja ovat yleensä langattomien operaattoreiden kannattavimpia asiakkaita.

Uusien postpaid-liittymien määrä jäi selvästi analyytikoiden odotuksista, sillä yhtiön odotettiin raportoivan yli 35 000 postpaid-puhelimen lisäyksestä.

Verizonin vähäinen liittymäkasvu saattaa olla hälyttävämpää, jos sitä verrataan kilpailija AT&T:n julkistamiin loistaviin tuloksiin. AT&T sai kolmannella neljänneksellä 708 000 postpaid-puhelinliittymää, mikä jatkoi vaikuttavien asiakashankintojen sarjaa.

Verizonin hinnankorotukset saattavat olla osasyyllisiä sen verrattain heikompaan tulokseen. Langaton titaani lisäsi hiljattain joihinkin datapaketteihinsa ylimääräisen maksun ja korotti muita maksuja kompensoidakseen kustannustensa nousua.

Verizon on panostanut voimakkaasti 5G-verkkoihin

Analyytikko Cory Renauer arvioi sijoitussivusto Motley Foolin artikkelissaan, että telekommunikaatioalan räjähdysmäisen kasvun päivät ovat takanapäin, mutta toimialan seuraava vaihe on sellainen, jossa pitkäjännitteiset sijoittajat haluavat olla mukana.

Verizon on investoinut aktiivisesti 5G-teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon jo useiden vuosien ajan. Yhtiö on asentanut uusia matkapuhelinmastoja ja päivittänyt nykyistä verkkoinfrastruktuuriaan 5G-palvelua tukevaksi. Telejätti on myös investoinut uusien 5G-teknologioiden ja -palvelujen tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tehnyt yhteistyötä kumppaneiden ja toimittajien kanssa 5G-tuotteiden ja -palvelujen saattamiseksi markkinoille.

Lisäksi Verizon on hankkinut 5G:hen liittyviä yrityksiä ja teknologioita laajentaakseen valmiuksiaan ja tarjontaansa tällä alalla.

Käytettyään miljardeja dollareita 5G-verkkonsa päivittämiseen Verizon on nyt yksi harvoista amerikkalaisyrityksistä, jotka voivat tarjota amerikkalaisille mobiilin internet-palvelun, jota ilman he eivät voi elää, Renauer toteaa.

Jykevä kassavirta tukee osinkopolitiikkaa

Verizon on myös hyvin makrotalouden myrskyjä kestävä osake. Moni toimiala on kokenut vuoden 2022 haasteellisena kustannusinflaation sekä myynnin vaikeutumisen. Verizonilla sen sijaan langattomien palveluiden liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta 15,5 miljardiin dollariin kolmannella vuosineljänneksellä.

Telejätti on kaikesta huolimatta ollut erinomainen osinko-osake. Yhtiö on korottanut osinkoa 16 vuotena peräkkäin. Analyytikot odottavat ensi vuodelta 4,95 dollarin osinkoa. Se tarkoittaa nykyisellä 39 dollarin osakekurssilla 6,7 prosentin osinkotuottoa.

Vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Verizon käytti noin 65 prosenttia liiketoimintansa tuottamasta vapaasta kassavirrasta osinkovelvoitteensa täyttämiseen. Renauer arvioi, että sijoittajat saattavat kuitenkin hermostua, jos tämä osinkojen maksusuhde nousee vielä korkeammaksi.

Yhtiön lyömätön asema johtavana langattomien palvelujen tarjoajana antaa kuitenkin odottaa tasaista liikettä oikeaan suuntaan, sijoitussivusto arvioi.