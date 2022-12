Yrittäjä tienasi katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla 10 000 euroa kolmessa kuukaudessa

Turkulainen yrittäjä Antti Sieppi on vuorannut kiinteistöosakeyhtiön kaksi teollisuushallia aurinkopaneeleilla, kertoo Suomen Yrittäjät.

Siepin kiinteistöosakeyhtiö omistaa Turun Runosmäessä kaksi teollisuushallia, joiden katolle yrittäjä Antti Sieppi on asennuttanut aurinkopaneeleita yhteensä 650 kappaletta, Suomen Yrittäjät kertoo artikkelissaan.

Aurinkopaneelien kapasiteetti on 270 kilowattia. Se on paljon, sillä esimerkiksi Turku Energian Kupittaalla sijaitsevan aurinkovoimalaitoksen koko on noin 90 kilowattia.

Kiinteistöosakeyhtiön halleissa toimii useita yrityksiä ja hallitilaa on yhteensä lähes 1800 neliötä.

Siepin tarkoituksena oli alun perin säästää energiaa. Myös kiinnostus tekniikkaan oli kannustimena. Paneelit asennettiin kesäkuussa. Sen jälkeen pörssisähkön hinta pomppasi ja aurinkopaneeleista tulikin tulonlähde, kun Sieppi alkoi myydä paneeleiden ylijäämäsähköä takaisin sähköverkkoon.

”Pelkästään eteläisen puolen paneeleilla tienasin noin 10 000 euroa kolmessa kuukaudessa. Myin reilusti sähköä”, Sieppi toteaa.

Katolla on peräti 330 paneelia. Siepin mukaan se on reilusti ylimitoitettu hankinta teollisuushallin pinta-alaan ja nykyiseen sähkönkulutukseen suhteutettuna.

Sieppi laskee, että hän pystyy maksamaan paneelit takaisin alle kahdeksassa vuodessa. Takaisinmaksulaskelma on tehty 11 sentin kilowattituntihinnalla ja kolmen prosentin vuosikorotuksella

Yritysten ja yhteisöjen on mahdollista saada 15 prosenttia tukea aurinkosähköjärjestelmän arvonlisäverottomia investointikustannuksia varten. Tukea täytyy hakea ennen prosessin käynnistämistä, sillä sitä ei myönnetä jo käynnissä oleville hankkeille.

Energiatuki on suunnattu kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille, ja investoinnin suuruuden tulee olla vähintään 10 000 euroa. Voimalan takaisinmaksuajan pitää jäädä alle 15 vuoteen. Lisäksi yrityksen perustietojen on oltava kunnossa, eikä sillä saa olla verovelkaa.

Edellytykset energiatuen hakemiseen voi tarkistaa Business Finlandin sivustolta. Tukea voi hakea Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa.