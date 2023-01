Amerikkalaisiin osakkeisiin sijoittavalle tärkein mutta tylsin luettava on 10-K

10-K on amerikkalaisten yhtiöiden raportti kokonaisesta tilikaudesta ja se antaa tarkan kuvan yhtiön liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Pian koittaa se aika vuodesta, kun yhtiöt julkaisevat tiedot koko viime vuoden tuloksestaan. Suomalaisten yhtiöiden tuloksiin voi sijoittaja perehtyä vuosikertomuksista, mutta amerikkalaisten yhtiöiden kohdalla käytäntö on erilainen.

Amerikkalaiset yhtiöt eivät julkaise niin sanottua vuosikertomusta, vaan vakiomuotoa noudattelevan 10-K raportin. Se on Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita valvovan viranomaisen SEC:n valvoma raportti. 10-K voi ensisilmäyksellä vaikuttaa ylitsepääsemättömän tylsältä ja vaikealukuiselta. Se on usein satoja sivuja pitkä, se pitää sisällään valtavan määrän säädösten edellyttämää tekstiä, eikä dokumentissa ole lukijaa viihdyttäviä kuvia ja graafeja.

10-K on hyvin perusteellinen. Siinä käydään lävitse yhtiön toiminta, riskit, tulos-, tase- ja kassavirtalaskelmat. Yhtiön johto kommentit ja arviot avaavat päättyneen tilikauden tapahtumia. Usein 10-K raportissa kuvataan laajasti myös yhtiön toimintaympäristöä ja toimialaa.

Vaikka 10-K on malliltaan vakiomuotoinen, jotkut yhtiöt jakavat tietoa omistajilleen avokätisemmin kuin toiset. Esimerkiksi Applen vuoden 2021 10-K dokumentti on vain 80 sivun mittainen, kun taas Coca-Colan vastaava dokumentti on mitaltaan yli 180 sivua.

10-K:n sisarus on 10-Q raportti, joka on suppeampi katsaus vuosineljänneksestä. Amerikkalaiset yhtiöt siis julkistavat kolme 10-Q raporttia ja yhden 10-K:n. Jos yhtiön määräysvalta on Yhdysvaltain ulkopuolella ja osake on listattu Yhdysvaltoihin, on yhtiön julkaistava 20-F niminen raportti.

Mitä tietoa etsiä ja miksi

Koska 10-K raportti pitää sisällään paljon sijoittajalle tarpeetonta palstatilaa, eikä sitä ei ole syytä lukea kannesta kanteen. Tyypillisesti tärkeät tiedot löytyvät samoista kohdista raporttia. Omasta sijoitusfilosofiasta riippuen 10-K raportin tärkeimpiä osioita ovat:

Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations. Financial Statements and Supplementary Data. Business and Risk Factors. Executive Compensation.

Ensimmäinen osio on yhtiön johdon laatima kuvaus tilikauden tapahtumista. Siinä johdolla on mahdollisuus avata omin sanoin yhtiön kehitystä ja syitä kehityksen taustalla. Numerot ovat luonnollisesti sijoituksen kannalta tärkeitä, ja 10-K:ssa yhtiö esittää tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman. Jos yhtiö ei ole tuttu, sijoittaja voi perehtyä yhtiön liiketoimintaan ja riskeihin niille pyhitetyissä osioissa. Lopuksi sijoittajan kannattaa silmäillä, kuinka yhtiön johtoa palkitaan eli mihin suuntaan johtoa kannustetaan viemään yhtiötä. Yritysjohdon palkkiojärjestelmä löytyy Form DEF 14A dokumentista.

10-K raportin sisällysluettelo.

Jos sijoituskohdetta valitessasi ja tutkiessa tutustut yllä oleviin 10-K dokumentin osiin, olet todennäköisesti tehnyt enemmän taustatyötä kuin hyvin suuri osa muista sijoittajista. Varainhoitajat saattavat lukea 10-K raportteja jopa viimeisen kymmenen vuoden ajalta arvioidakseen esimerkiksi kuinka yhtiön johto viestii tavoitteista ja strategiasta ja kuinka yhtiö on lopulta suoriutunut.

Joskus yhtiö on piilottanut sijoituksen kannalta olennaista tietoa alaviitteisiin [footnotes]. Tämä tarkoittaa, että yhtiö täsmentää esimerkiksi taseessa olevia lukuja jopa kymmeniä sivuja myöhemmin. Tällaisia tietoja voi vaikkapa olla aiempaan yrityskauppaan liittyvän lisämaksuosuuden suuruus, yhtiön velka-aseman kuvaus tai mitä yhtiön kiinteä omaisuus pitää sisällään ja kuinka se on arvostettu.

10-K raportin lukemista sanotaan usein taidoksi, joka kehittyy useampien lukukertojen aikana. Dokumentista oppii löytämään tarpeelliset ja halutut tiedot sujuvammin. 10-K ja muut SEC:n edellyttämät dokumentit on yleensä helpoiten löydettävissä ja ladattavissa yhtiön sijoittajasuhdesivuilta ja kohdasta “SEC Filings”.