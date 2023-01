EcoUp kasvattaa kapasiteettia pääkaupunkiseudulla

EcoUp valmistelee uutta Ekovilla-tuotantolaitosta Vantaalle.

Suunniteltu uusi tuotantolaitos kasvattaa Ekovillan puhallusvillan tuotantokapasiteettia noin 30 prosenttia nykyiseen verrattuna. Tuotantolaitteiston investoinnin arvo on noin kaksi miljoonaa euroa ja yhtiö rahoittaa sen kassavaroista.

EcoUp syksyllä 2021 Helsingin pörssiin listautunut on kiertotalouskonserni, jonka toimintaa ohjaavat hiilineutraalius, energiatehokkuus ja materiaalien uusiokäyttö. EcoUp tarjoaa asiakkailleen erityisesti rakennusalan tarpeisiin hiilineutraaleja, ylijäämävapaita ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää.

Osana suunniteltua hanketta EcoUp on tehnyt aiesopimuksen rakennettavien tuotantotilojen vuokraamisesta pitkäaikaisella vähintään 10 vuoden pituisella sopimuksella. Tuotantolaitos toteutetaan ja lopullinen vuokrasopimus tehdään, mikäli hankkeelle saadaan tarvittavat ympäristö- ja rakennusluvat. Tuotantolaitos pyritään saamaan toimintaan syksyn 2023 aikana.

Uuden tuotantolaitoksen valmistama puhallusvilla tullaan asentamaan ensisijaisesti EcoUpin kehittämällä konttiasennus-menetelmällä. Tässä jätteettömässä menetelmässä villa valmistetaan suoraan asennuskonttiin, jolloin villaa ei tarvitse pakata muoviin.

”Pääkaupunkiseutu on meille kasvava markkina-alue ja suurin Ekovillan raaka-aineen, eli paperin keräysalue. Uuden tuotantolaitoksen myötä pystymme hyödyntämään kehittämäämme konttiasennusta, säästämään luonnonvaroja ja tehostamaan toimintaamme”, toteaa toimitusjohtaja Matti Kaski.

Kuorma- ja rekkaliikennettä säästyy tuhansia kilometrejä

Ecoupin puhallusvillatehtaat sijaitsevat tällä hetkellä kaukana pääkaupunkiseudun markkinoilta, Oulun lähellä Kiimingissä, Ylistarolla ja Kuusankoskella. Siksi tuotannon laajentaminen Vantaalle vaikuttaa oikeansuuntaiselta investoinnilta.

Yhtiön mukaan suunnitellulla investoinnilla on myös merkittävä vaikutus Ekovilla-tuotteiden hiilijalanjälkeen. Jo ennestäänkin hiilinegatiivisen Ekovillan valmistuksessa ja asennuksessa säästyy uuden tuotantolaitoksen myötä noin 300 000 kilometriä kuorma- ja rekka-autoliikennettä ja tuotteiden pakkaamiseen ei käytetä muovia lainkaan.

Kolmannella vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa, kasvaen 12 edellisvuodesta. Liikevoitto oli painui kuitenkin pakkaselle -0,3 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli plussalla 0,9 miljoonaa euroa.

Eristetuotteiden kysyntä kokonaisuutena jatkui katsauskaudella hyvällä tasolla, loppuvuoden tilauskanta on vahva. Katsauskauden tuloksessa on mukana yhteensä 153 tuhatta euroa ylimääräisiä, päättyviin työsuhteisiin liittyviä henkilöstökuluja.

Kolmannella vuosineljänneksellä aiemmin tehdyt hinnankorotukset eivät olleet riittävän suuria, jotta ne olisivat kattaneet kohonneet tuotantokustannukset.

Syyskuussa tehtyjen hinnankorotusten vaikutus tulee näkymään osittain vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla ja täysimääräisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

Kiertotalousteknologia-liiketoiminnassa aloitettiin teolliset testaukset, tuloksia odotetaan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kasvua muista pohjoismaista

Toimitusjohtaja Matti Kaski kertoo, että alkuvuoden aikana kasvuun lähtenyt eristetuotteiden vienti Ruotsiin ja Tanskaan jatkoi kasvuaan myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

”Sekä Tanskassa että Ruotsissa on jo voimassa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on leikata rakentamisen koko elinkaaren aikaisia päästöjä, rakennustuotteiden valmistamisesta rakennusosien uudelleen käyttöön. Hiilineutraaleille rakentamisen tuotteille on markkinassa sekä kysyntää että tilaa”, Kaski toteaa.

Kasken mukaan Myös Suomessa pyritään pienentämään rakennetun ympäristön aiheuttamia päästöjä muun muassa rakentamislain uudistuksella, joka eteni eduskunnan käsittelyyn syyskuussa.

Yhtiö antoi toukokuussa tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi, että tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketulos jää edellisvuotta alhaisemmaksi.

Lisäksi samassa yhteydessä yhtiö siirsi keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan vuodesta 2024 vuoteen 2026.

EcoUp ei anna muuta taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.

