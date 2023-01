Danske Bank tarjoaa varakkaimmille asiakkailleen Mastercardin World Elite -luottokorttia.

Pankit myöntävät vain harvoille ja valituille luottokortin, jonka edellytyksenä on haltijansa suuri varallisuus.

Pankeilla on tarjolla ”eliittiluottokortteja” vain hyvin varakkaille asiakkailleen. Nämä kortit tarjoavat lukuisia etuja haltijalleen. Aiheesta kertoo Taloussanomat.

Yksi tällainen kortti on esimerkiksi Nordea Black. Sen saamisen edellytyksenä on vähintään miljoonan euron varallisuus.

Nordean eliittiluottokortin haltija saa esimerkiksi matkustamiseen liittyviä etuja. Kortti tarjoaa rajattoman määrän maksuttomia vierailuja lentokenttien Priority Pass -loungeissa. Korttiin kuuluu matkavakuutus ja erilaista lisäturvaa, esimerkiksi auton vuokraamiseen liittyvä omavastuuturva.

Black-luottokortin erikoisuus on hole-in-one -vakuutus, joka kattaa täydellisen golf-lyönnin seurauksena perinteisesti tarjottavat juhlajuomat.

Korttiin kuuluu myös kellon ympäri tarjottu Concierge-palvelu. Se on kortinhaltijan henkilökohtainen palvelu, joka huolehtii käytännön järjestelyistä esimerkiksi tulevan matkakohteen tiedoista, lentolippujen tai hotellin varauksen tai vaikka kukkalähetyksen lähettämisen. Kaikki tämä hoituu yhdellä puhelinsoitolla.

Mahdolliset kuluja aiheuttavat lisäpalvelut veloitetaan suoraan Nordea Black -kortilta.

Myös muilla pankeilla on tarjolla varakkaille asiakkaille tarkoitettuja eliittikortteja.

Danske Bankin kortti on luottoyhtiö Mastercardin World Elite -kortti. Se myönnetään asiakkaille, joiden kotitaloudella on pankissa säästöjä ja sijoituksia yli miljoonan euron verran.

Kortti sisältää kattavat vakuutusedut sekä Priority Passin, jolla kortinhaltija pääsee nauttimaan yli 1000 VIP-loungen palveluista lentokentillä ympäri maailman.

World Elite Mastercard -kortin mukana tulee useita lisämaksuttomia erikoispalveluita muun muassa matkustamiseen ja turvallisuuteen liittyen. Kuten Nordean Black-kortti, myös World Elite tarjoaa esimerkiksi Concierge- palveluassistenttipalvelun. Lisäksi tarjolla on StopService –palvelu hätätilanteiden varalle.

World Elite -kortti tarjoaa käyttäjälleen myös erilaisia etuja ja alennuksia ylellisistä hotelleista, ostoksista ja autonvuokrauksesta.

Handelsbankenin musta luottokortti on nimeltään Platinum, joka sisältää kattavan vakuutuspaketin ja rajattoman pääsyn yli 950 VIP-loungeen lentokentillä eri puolilla maailmaa.

Myös Platinum sisältää Hole-in-one -vakuutuksen.

OP:n eliittikortti on OP Platinum. Korttiin kuuluu kattava matkavakuutus ja matkan peruuntumisturva. Vuokra-autovakuutus poistaa vuokra-auton omavastuun 2 000 euroon asti kotimaassa ja ulkomailla. Tähänkin korttiin kuuluu Priority Pass lentokenttien lounge-tiloihin, Concierge-palvelu ja Hole in one -vakuutus.

Erikoisuutena OP Platinumiin kuuluu ID-Turva, jonka asiantuntijoiden neuvojen avulla kortinhaltija ennaltaehkäistä identiteettivarkauden uhriksi joutumista, tai tarvittaessa saa apua seurausten rajoittamiseksi.