Kaivosyhtiö Endominesin toimitusjohtaja: Kairaustulosten kultapitoisuudet hyvin korkeita

Endomines julkisti tietoja lupaavista kullan kairaustuloksista.

Endomines Finland raportoi raportoi korkean kultapitoisuuden kairaustuloksia 1050 metrin tasolta Pampalon kultakaivoksella.

Endomines on suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiön tuotantomme painopiste on Pampalossa, Ilomantsissa ja malminetsinnän painopiste Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi Endomines kehittää kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Montanassa.

Endomines kertoo tiedotteessaan, että osana syksyn 2022 kairauskampanjaa yhtiö kairasi maanalaisen etsintäreiän, jolla pyrittiin varmistamaan esiintymän jatkuminen syvyyssuunnassa.

Kairareikä lävisti 6,0 metrissä pitoisuudella 9,2 g/t kultaa ja se osoittaa, että mineralisoitunut vyöhyke jatkuu vähintään 235 metriä alaspäin nykyiseltä tuotantoalueelta, 755 metriä ja 815 metriä kaivostasojen välillä. Esiintymän syvyysjatkeet ovat edelleen avoinna. Kairareikä sisältää 36,4 grammaa kultaa tonnia kohden.

”Tyytyväisenä voin todeta, että kairaustuloksemme Pampalon maanalaisen kaivoksen kultamineralisaation jatkumisesta näyttävät hyvältä. Tämä kairaus lävisti hyvin korkean pitoisuuden kultamineralisaation 230–240 metriä nykyisen toiminta-alueen alapuolelle”, toteaa Endomines Oyj:n toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan kairaus vahvistaa käsitystä siitä, että mineralisaatio jatkuu syvyyksiin, mitä Endomines ei ole vielä päässyt tutkimaan.

Tulokset ovat Endominesin jatkon kannalta lupaavia.

”On mahdollista, että tämä taso muodostaa perustan tuotannollemme 5–7 vuoden kuluttua. Tämän perusteella tärkein huomio on, että kulta oli juuri siellä missä sen arvioimme olevan ja pitoisuudet olivat hyvin korkeita. Tästä on hyvä jatkaa strategiamme toteuttamista”, Vyhtinen toteaa.

Joulukuussa 2022 Endomines sai päätökseen 4509 metrin maanalaisen kairauskampanjan päätarkoituksena kaivostasojen 875 metriä ja 815 metriä välisen alueen valmisteleminen kaivostoimintaa varten. Kampanjan tuloksena saatua kairasydäntä ollaan parhaillaan geologisesti raportoimassa ja analysoimassa kullan suhteen. Loput tulokset odotetaan julkaistavan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Uusi kairareikä varmentaa kultamineralisoituneen vyöhykkeen jatkumisen alaspäin, mutta Endominesin mukaan lisää kairausta tarvitaan louhinnan taloudellisen kannattavuuden selvittämiseen. Seuraava kairausohjelma on suunniteltu keväälle 2023.