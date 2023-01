Pörssiyhtiö Enersense rakentaa 35 miljoonan euron valokuituverkon Suomeen

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense ja suomalainen valokuituyhtiö Valoo ovat allekirjoittaneet sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella.

Enersense jatkaa hyvää virettä tilauksien kasvattamisessa.

Sopimus on osa Valoon mittavia valokuituverkkojen rakentamishankkeita eri puolella Suomea. Neljälle vuodelle tehdyn sopimuksen arvo kokonaisuudessaan on noin 35 miljoonaa euroa ja se kirjataan Enersensen Connectivity-liiketoiminnan vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan. Projektin toteutus aloitetaan heti maarakennuskauden alkaessa 2023.

Enersense vastaa kokonaistoimituksesta, joka koostuu projektinjohdosta, verkon suunnittelusta, rakentamisesta ja dokumentoinnista. Rakentaminen painottuu alkuvaiheessa vahvasti Kaakkois-Suomeen Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan alueelle.

”Jatkamme pitkäjänteisiä investointejamme suomalaisen tiedonsiirron varmuuteen, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Yhteistyö Enersensen kanssa tukee meitä pääsemään tavoitteeseemme rakentaa tulevaisuuden Suomea kestävälle pohjalle. Tämän sopimuksen myötä urakointisopimuksiemme kokonaisarvo nousee yli 300 miljoonan euron”, toteaa Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo, että nopeilla tietoliikenneyhteyksillä on merkittävä rooli energiamurroksen tarvitseman jatkuvasti kasvavan datasiirron mahdollistamisessa.

”Valokuituverkon siirtokapasiteetti on korkea ja valokuituverkko on pitkäikäinen ja energiatehokas vaihtoehto datan siirtämiseen. Nyt saatu sopimus on jälleen osoitus Connectivity-liiketoiminta-alueemme vahvasta osaamisesta tietoliikenneverkkojen toteuttajana”, Linna.

Aiemmin tammikuun alussa Enersense kertoi toisesta suuresta sopimuksesta.

Enersensen virolainen tytäryhtiö Enersense AS on allekirjoittanut sopimuksen Viron sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävän AS Eleringin kanssa. Enersensen osuus sopimuksesta on noin 18,5 miljoonaa euroa, mikä kirjataan Enersensen International Operations -liiketoiminta-alueen vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Syyskuun lopussa yhtiön tilauskanta oli syyskuun lopussa 385 miljoonaa euroa, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 272 miljoonaa euroa.

Enersense tiedotti 27. heinäkuuta laskevansa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022 käyttökatteen osalta. Yhtiön uuden taloudellisen ohjeistuksen mukaan liikevaihdon ennakoidaan olevan 245–265 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatteen 6–12 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 239 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 19 miljoonaa euroa.

Yhtiön kannattavuutta loppuvuoden osalta painavat Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtynyt inflaatio, materiaalien saatavuusongelmat, koronaviruspandemia, ICT-alan lakko sekä näistä johtuvat viivästyneet projektien aloitukset.

Enersensen tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 178 miljoonaan euroon, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihto kasvoi kaikissa muissa paitsi Smart Industry -segmentissä, jossa volyymit ovat olleet laskussa Olkiluoto 3 -projektin valmistuessa.

Heikon alkuvuoden vuoksi katsauskauden kumulatiivinen käyttökate jäi alle vuoden 2021 tason. Käyttökate laski 15,4 prosenttia ja oli 8,8 miljoonaa euroa.