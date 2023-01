Inflaatio hidastui Yhdysvalloissa – Futuurimarkkinoilla hinnoitellaan koronlaskuja loppuvuonna

Yhdysvalloissa julkaistiin torstaina kuluttajahintaindeksin kehitys joulukuussa.

Kuluttajahintojen nousu hidastui odotusten mukaisesti marraskuun 7,1 prosentista joulukuun 6,5 prosenttiin. Viime vuoden korkein lukema nähtiin kesäkuussa, jolloin inflaatio oli 9,1 prosenttia vuodessa. Inflaation tasoittumista joulukuussa tuki erityisesti energiatuotteiden ja käytettyjen ajoneuvojen hinnanlasku.

Myös ekonomistien ja sijoittajien tarkasti seuraama pohjainflaatio tasoittui joulukuussa. Se oli odotusten mukaisesti 5,7 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatio oli marraskuussa kuusi prosenttia vuodessa.

Loka-joulukuun annualisoitu pohjainflaatio oli 3,1 prosenttia. Se on matalin lukema yli vuoteen. Vielä kesäkuussa kolmen kuukauden annualisoitu pohjainflaatio oli 7,9 prosenttia. Pohjainflaatioon ei lasketa mukaan ruoan ja energian hintakehitystä.

Tavarainflaatio tasoittui kolmatta kuukautta peräjälkeen. Taustalla on toimitusketjujen pullonkaulojen helpottuminen ja rahtikustannusten halventuminen. Lisäksi useiden tuotteiden kysyntä on laskenut.

Sijoittajia on viime kuukausina kiinnostanut tavarainflaatiota enemmän palvelusektorin hintakehitys. Palvelusektorin hinnat jatkoivat noususuunnassa joulukuussa, kun asumiskustannukset kallistuivat 7,5 prosenttia vuodessa.

Asumiskustannusten nousun odotetaan tasoittuvan, koska uusien vuokrasopimusten hintojen kallistuminen on hidastunut merkittävästi viime kuukausina.

Palvelusektorin inflaation kannalta palkkakehitys on suuressa roolissa. Palkkojen nousu hidastui joulukuussa 4,6 prosenttiin vuodessa. Marraskuussa tuntipalkat nousivat 5,1 prosenttia vuodessa.

Inflaation hidastuminen on linjassa viimeaikaisten makrotalouden indikaattoreiden ja tilastojen, kuten vähittäismyynnin, viennin ja tuonnin, teollisuuden ja palvelusektorin aktiviteetin sekä asuntomarkkinoiden ja työpaikkalukujen kasvun heikentymisen kanssa.

Sijoittajat ovat optimistisia rahapolitiikan käännöksen suhteen

Osakkeet kallistuivat torstaina inflaatiotilaston julkistamisen jälkeen. S&P 500 päätyi varsinaisen pörssipäivän päätteeksi 0,34 prosenttia plussalle.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on viestinyt, että se ei laske ohjauskorkoa vuonna 2023. Siitä huolimatta markkinoilla spekuloidaan vuoden toisen puoliskon koronlaskuilla. Useat toimijat arvioivat, että inflaatio hidastuu niin nopeasti, että keskuspankki päättää laskea ohjauskorkoa.

Futuurimarkkinoilla hinnoitellaan 90 prosentin todennäköisyyttä kahdelle koronnostolle ja 60 prosentin todennäköisyyttä vähintään yhdelle koronlaskulle tänä vuonna.

Markkinoiden optimistisuus inflaatiokehityksen suhteen on näkynyt viime kuukausina sekä osake- että korkomarkkinoilla. S&P 500 -indeksi on kallistunut noin 11 prosenttia lokakuun pohjista. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto on laskenut 3,4 prosenttiin. Lokakuussa tuotto oli korkeimmillaan noin 4,3 prosenttia.

Mistä Fedin ja markkinoiden välinen näkemysero saattaa johtua?

Keskuspankin näkemys talouskasvun kehityksestä on positiivisempi kuin markkinoiden. Fed ei ennusta taantumaa bruttokansantuotteen kasvun perusskenaarion perusteella vuodelle 2023. Markkinat sitä vastoin hinnoittelevat korkeata todennäköisyyttä lievälle taantumalle.

Yleisesti ottaen markkinoilla annetaan pienempi painoarvo Fedin arvioille nykytilanteessa, koska keskuspankin seuraamien tilastojen ja indikaattorien vaihtelu on suurta.

San Franciscon Fedin pääjohtaja Mary Daly kertoi edellisen Fedin korkokokouksen jälkeen joulukuussa, että hän ei tiedä miksi markkina on niin optimistinen inflaatiokehityksen suhteen. Dalyn mukaan markkina hinnoittelee ”täydellistä” kehitystä, mutta Fedillä ei ole samaa luksusta arvioidensa suhteen. Se ei voi laskea sen varaan, että kaikki menisi täydellisesti. Keskuspankin on huomioitava myös inflaatioon liittyvät riskit.

St. Louisin Fedin pääjohtaja James Bullardin mukaan markkinoilla ei hinnoitella mahdollisuutta, että inflaatio lähtisi jälleen kiihtymään. Kyseisessä skenaariossa Fedin täytyisi reagoida kiristämällä rahapolitiikkaa entisestään.

Inflaation kiihtyminen uudelleen ei olisi uusi asia. 1970-luvulla inflaatio kiihtyi ensin vuoteen 1974 saakka, jonka jälkeen se tasoittui nopeasti. Kuluttajahinnat kallistuivat jälleen nopeasti vuosikymmenen loppupuolella.