John Templeton takoi vakuuttavaa tuottoa vuosikymmeniä klassisella sijoitusstrategialla

John Templeton oli yksi arvostetuimmista ja kaikkien aikojen menestyneimmistä sijoittajista. Hänen sijoitusstrategiansa oli suoraviivainen ja rohkea.

Sir John Marks Templeton oli amerikkalaissyntyinen brittiläinen sijoittaja, pankkiiri, rahastonhoitaja ja hyväntekijä. Vuonna 1954 hän tuli mukaan sijoitusrahastomarkkinoille ja perusti Templeton Growth Fund -rahaston.

Templeton oli sijoitusmaailman ikoninen hahmo. Häntä pidetään yleisesti yhtenä kaikkien aikojen menestyneimmistä sijoittajista, kiitos hänen vuosikymmenten aikana kehittämänsä ainutlaatuisen lähestymistavan sijoittamiseen.

Templeton keskittyi aliarvostettujen arvopapereiden löytämiseen ja niiden ostamiseen pitkän aikavälin ajattelutavalla. Hän etsi kontrasijoittamisen lähestymistavan avulla markkinamahdollisuuksia, jotka muut olivat jättäneet huomiotta tai pitäneet liian riskialttiina. Hän käytti sitten tätä tietoa tehdäkseen onnistuneita sijoituksia, jotka tuottivat pitkällä aikavälillä vaikuttavia tuottoja.

Tämä strategia tuli tunnetuksi arvosijoittamisena, ja monet nykypäivän sijoittajat ja institutionaaliset toimijat ovat omaksuneet sen.

Templetonin ensisijainen tavoite oli aina ollut alhainen osakkeiden arvostustaso – mutta jos hän pystyi ostamaan myös kasvua maksamatta siitä, sitä parempi. Hän halusi mahdollisimman selkeän epäsuhdan hinnan ja arvon välille, mutta hän ei ollut liiaksi kiinnostunut sellaisista erotteluista kuin arvosijoittaminen versus kasvusijoittaminen. Kahta osaketta vertaillessaan Templeton tyytyi joskus ostamaan hieman kalliimman osakkeen P/E:n kaltaisilla arvostusmittareilla mitattuna, jos se konservatiivisen arvion mukaan osoitti parempia kasvunäkymiä.

Templetonin strategian tulokset: Miksi se on onnistunut?

John Templetonin sijoitusstrategian tulokset olivat jatkuvasti vakuuttavia.

Uransa aikana hän saavutti 38 vuoden ajanjaksolla huikean keskimääräisen vuosituoton sijoituksillaan. Vuodesta 1954 Templetonin eläkkeelle jäämiseen vuonna 1992 Templeton Growth Fund tuotti palkkioiden jälkeen 16 prosentin vuotuista tuottoa, mikä on yksi sijoitushistorian parhaista ennätyksistä.

Templetonin sijoitusstrategian keskeiset periaatteet keskittyvät aliarvostettujen arvopapereiden löytämiseen ja niiden ostamiseen pitkän aikavälin näkymiin perustuen.

Hän uskoi, että omaksumalla kontra- eli vastavirtasijoittajan lähestymistavan, sijoittajat voivat tunnistaa markkinamahdollisuuksia, jotka muut ovat jättäneet huomiotta tai pitäneet liian riskialttiina. Sitten hän käyttää tätä tietoa tehdäkseen sijoituksia, jotka tuottavat vaikuttavia tuottoja pitkällä aikavälillä.

Lisäksi keskittymällä yrityksiin, joilla on vahvat fundamentit eli perustekijät, sijoittajat voivat minimoida riskin ja hyödyntää samalla mahdollisia yritysten kasvavia voittoja.

Templeton oli myös kontra- eli vastavirtasijoittaja.

Hänen mukaansa paras aika ostaa osakkeita on silloin, kun yleinen tunnelma on pessimistisin – kun 99 prosenttia kaikista ihmisistä on luovuttanut. Niin ikään kaikkina aikoina on yleensä tiettyjä markkinoita, toimialoja ja osakkeita, jotka ovat erityisen epäsuosittuja.

Lisäksi hän tuli tunnetuksi sijoitussalkun laajasta hajauttamista. Hän oli erityisen kiinnostunut hajauttamaan sijoituksensa maantieteellisesti. Kun muut hänen sukupolvensa sijoittajat epäröivät sijoittaa muualle kuin kotimaahansa, Templeton halusi laajentaa sijoituksiaan USA:n ulkopuolelle.

Hän ei halunnut vain tehdä edullisia osakekauppoja, vaan hän halusi tehdä parhaita mahdollisia kauppoja. Sijoittamalla maailmanlaajuisesti Templetonilla oli paljon suurempi valikoima osakkeita, joista valita. Lisäksi hän halusi hyödyntää maksimaalista sijoittajien pessimististä tunnelmaa.

John Templeton piti osakkeitaan salkussaan keskimäärin neljä vuotta. Hän ei käynyt osakkeilla kauppaa jatkuvasti.

Lisäksi Templetonin sijoitusstrategiassa on oleellista, että sijoittajat pysyvät kurinalaisina koko sijoitusmatkansa ajan maksimoidakseen mahdolliset tuotot ajan mittaan. Sijoittaja ei saa jumiutua huomiossaan lyhyen aikavälin osakkeiden hintojen vaihteluihin, vaan on keskityttävä suurempaan kokonaisuuteen – ja tehtävä päätökset mieluummin järkevän analyysin kuin tunteiden perusteella.

Mikä Templetonin strategiassa toimii edelleen?

Nykypäivän markkinoilla on edelleen mahdollista soveltaa John Templetonin sijoitusstrategian periaatteita menestyksen saavuttamiseksi. Sijoittajat voivat tietenkin yhä etsiä aliarvostettuja arvopapereita ja ostaa niitä pitkällä tähtäimellä hyödyntäen mahdollisuuksia, jotka muut ovat jättäneet huomiotta tai pitäneet liian riskialttiina.

Tämä lähestymistapa edellyttää, että sijoittajat pysyvät kurinalaisina koko sijoitusmatkansa ajan. Siksi on tärkeää, että he keskittyvät yhtiöihin, joilla on vahvat fundamentit ja hajauttavat salkkujaan vähentääkseen liian suurta painoa yksittäisiin osakkeisiin tai toimialoihin.

Lisäksi nykypäivän sijoittajien tulisi ottaa huomioon nykyiset markkinaolosuhteet Templetonin strategiaa käyttäessään; koska maailmanmarkkinat ovat yhä epävakaammat, mahdollisten riskien huolellinen analysointi on välttämätöntä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

On toki mahdollista, että jotkin syyt saattavat vaatia sijoittajan mukauttamista nykyiseen toimintaympäristöön, kuten salkun sisällön muuttaminen sijoitusuutisten perusteella. Templetonin filosofia pysyy silti edelleen ajankohtaisena, koska se painottaa ajattomasti arvosijoitusten tunnistamista ja niistä pitämistä kiinni pitkällä aikavälillä.

