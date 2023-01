Kirja-arvio: Seppo Pennasen sijoituskirja räväyttää ja kiinnostaa

Seppo Pennasen esikoisteos Köyhästä rikkaaksi on virkistävä uutuus suomalaiseen sijoituskirjamarkkinaan. Kannen kuva: Helena Syrjä

Oletko pitkään aikaan lukenut suoraa tekstiä sijoittamisesta, taloudesta ja taloudenhoidosta? Perintö- ja lahjavero ovat kirjan mukaan Suomessa ”melkoisen kevyitä”, kunhan niitä suunnittelee ajatuksella, ja sana ”paskaduuni” esiintyy teoksessa ainakin kahdesti.

Kyse on pitkän linjan yrittäjän – sanoisinko kansan miehen – Seppo Pennasen uutuusteoksesta Köyhästä rikkaaksi.

Kirjan nimi kertoo samalla kirjoittajan tarinan. Minut kirja sai lukemaan loppuun saakka. En ollut oikein kuullutkaan Pennasesta tai merkittävästi kiinnittänyt huomiota, kunnes hän tuli vetäisemään hihasta sijoitusmessuilla marraskuussa. Niin myyntimies tekee.

Mutta Pennasen lähestyminen ei ollut myynnillinen vaan pikemminkin leppoisa ja rauhallinen. Kuka tietää, sekin voi olla 800 miljoonaa kananmunaa Suomessa myyneen Pennasen salaisuus. Hän on myynyt ja markkinoinut paljon muutakin, kuten jakanut aikanaan kotisiivousyrityksensä mainoslehtisiä postilaatikoihin.

Pennanen tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta lisätienesteihin yrityksen mainoskirjeitä jakamalla. Ote s. 139:

Lupasin jokaiselle halukkaalle viisi senttiä jaetusta kirjeestä eli kymmenen euron tuntipalkan. Se oli enemmän kuin mitä he silloin saivat siivoustyöstä. Kymmenet ihmiset tarttuivat innolla lisäansioihin ja ottivat matkaansa tuhansia kirjeitä. Kuinkas sitten kävikään? Parin viikon päästä he olivat saaneet työstä tarpeekseen ja palauttivat kirjeet toimistolle. Yksikään kymmenistä ei jatkanut jakamista ja lisätulojen ansaitsemista paria kuukautta pidempään. Ainoa joka niin teki, oli 200 ihmisen yrityksen pääomistaja eli minä itse, joka en pitänyt sitä paskaduunina vaan mielenkiintoisena hyötyliikuntana.

Kuka oikein on Seppo Pennanen?

Seppo Pennanen on eläkkeellä oleva yrittäjä, joka on perustanut kaikkiaan yli 40 erilaista yritystä, tarmokas mies Savosta. Hän asuu Helsingissä, mutta on viettänyt viime vuosina talvia myös Espanjassa. Tähän 35-vuotinen sijoitusura antaa mahdollisuuden.

Seppo Pennanen on lähtöisin pienestä köyhästä mökistä, kuten kirja kertoo.

Hän aloitti aikanaan kaupan alalta, jolta oli hankkinut ainoat ammatilliset opintonsa. Pian hänestä tuli yrittäjä.

On todella hienoa, että hän kertoo nyt läpinäkyvästi ja ennen kaikkea kansan kielellä sijoittamisesta – sanoisinko oman talouden hoitamisesta. Kirja käy läpi niin auto-, asunto- kuin mökkikaupat, tavarat ja lomailunkin – ja rahankäytölliset sudenkuopat niissä. Kaikista teemoista on myös omakohtaisia tarinoita, mikä tekee kirjasta kiintoisan ja havainnollisen.

Sanat eivät ole pelkkää sivujen tilkettä. Koko ajan tapahtuu!

Rivien välistä näkee, että kyse on hyvin analyyttisesta mutta käytännöllisesti ajattelevasta, pitkäpinnaisesta persoonasta. Tavallisen ihmisen arki kumpuaa miltei joka aukeamalta – pääviestinä se, miten itse kukin voisi hoitaa raha-asioitaan paremmin, saada rahat riittämään ja tuottamaan.

Seppo Pennanen on tehnyt elämäntyönsä myymällä ja toimimalla muun muassa messuesittelijänä ja sisäänheittäjänä. SijoittajaMessuilla marraskuussa 2022 hän oli vierailijana muiden joukossa. Kuva: Henri Elo

Kuusi euroa päivässä – ja olet miljonääri

Kirjan kantava teema on kustannustehokas indeksisijoittaminen ja jatkuva rahastosäästäminen.

Kun sijoitat oletetun loton panoksesi, 14 euroa, joka viikko indeksirahastoon, saat 40 vuodessa 10 prosentin tuotto-oletuksella yli 350 tuhannen euron potin.

Pennanen avaa karusti, mitä vastaavasti kolmen prosentin vuosikulut aktiivisessa rahastossa tarkoittaisivat samalla 10 prosentin bruttotuotto-oletuksella. Pääoma kertyisi vain 155 tuhanteen eli alle puoleen aiemmasta.

Sitä on korkoa korolle -ilmiö.

Tuotto-odotukset ovat toki oletuksia, mutta perusteltavissa toteutuneilla pitkän ajan tuotoilla. Jossakin kohdin kirja kärjistää, sivulta 67:

Mutta mitä pitemmän tarkasteluvälin otan, sitä vakuuttuneemmaksi tulen, että en pärjää pitkässä juoksussa indekseille – ja miten pärjäisinkään, kun kukaan ammattilainenkaan ei pärjää.

Indeksisijoittaminen tarkoittaa sijoittamista tiettyyn ennalta määrättyyn osakekoriin, yritysjoukkoon. Osakkeiden painot määräytyvät indeksissä tietyllä perusteella automaattisesti, esimerkiksi yritysten markkina-arvojen suhteessa. Siksi hallinnointikulut indeksirahastossa ovat vähäiset.

Indeksirahastojen rinnalla Pennanen kirjoittaa niiden kaltaisista ETF:istä, eli pörssinoteeratuista indeksirahastoista. Nämä kaksi sijoitustuotetta muistuttavat toinen toisiaan. Sivulta 37:

Helsingin pörssissä on yksi ainoa ETF-osake. OMXH-25. Se koostuu 25 Helsingin pörssin suurimmasta suomalaisesta yrityksestä. Eli kun ostamme joko indeksi-rahastoa tai ETF-osaketta, omistamme pienen siivun kymmenistä suomalaisista yrityksistä.

On minusta hyvä, että vauhdikkaastikin ajatuksia pulppuava Pennanen perustaa sijoitusfilosofiansa hyvin vankalle pohjalle. Pitkäaikainen indeksisijoittaminen on yrityksiin sijoittamista – vieläpä laajasti hajauttaen.

On hän toki osakkeitakin omistanut ja omistaa yhä.

Palataan kuuteen euroon päivässä. ”Tupakka-askin hinta kuusi euroa sijoituttuna päivittäin 48-vuotisen työuran ajan 10 prosentin tuotolla” tekisi sivun 47 taulukon mukaan 10 prosentin tuotto-oletuksella 2,3 miljoonan euron potin.

Laskelma on pätevä. Eri asia on, toteutuuko vastainen tuotto esimerkiksi Suomeen sijoittavassa indeksirahastossa pitkällä ajalla juuri tuon 10 prosentin mukaan. Vastaiseen reaalituottoon vaikuttaa myös inflaatio. Joka tapauksessa laskelma kertoo pääasian.

Edellä kuvatulla säästämisellä lähes kuka tahansa saa kerrytettyä mukavan eläkesalkun.

Autoilusta matkailuun

… vai saako? Pennanen vääntää kirjan loppupuolella rautalangasta, mistä voisi löytyä kuusi euroa päivässä.

Sitä voi etsiä niin asumismuotoa, autoilua kuin matkailua suunnittelemalla. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse. Kuusi euroa voi löytyä myös tuloja lisäämällä eli esimerkiksi niitä lehtiä jakamalla.

Mennäänpä lopuksi lomatunnelmissa Espanjaan, jonne kirjoittaja lukijansa johdattaa Suomen lomailun jälkeen. Sivulta 129:

Omistusasuminen täällä on puolestaan lähes ilmaista Suomeen verrattuna. Itselläni on 100 000 eurolla ostettu erinomainen kolmio, josta on näkymät Välimerelle. Kaikkine mahdollisine kuluineen eli verot, sähköt, vedet ja yhtiövastikkeet huomioon ottaen maksan asumisesta alle 1 500 euroa vuodessa, siis noin 120 euroa asumisesta kuukaudessa. Lisäksi ruoka kaupassa maksaa täällä vain puolet Suomen hinnoista, paikallisbussilippu 93 senttiä, 40 kilometrin junamatka pari euroa, ja ravintolassa saa kolmen ruokalajin lounaan viidellä kuudella eurolla.

Kuten tekstistä näkee, Pennanen on kustannustietoinen kuluttaja. Joihinkin asioihin hän käyttää enemmän rahaa ja epäonnistumisiakin on mahtunut matkan varrelle.

Vaikka Pennanen ei ole saanut lähipiiriään toteuttamaan sijoitussuunnitelmaansa, on minusta hienoa, että hän avaa kirjassaan viestinsä kaikelle kansalle. Näitä suoraan ytimeen meneviä, kaunistelemattomia sijoituskirjoja ei ole Suomessa yhtään liikaa.

Kirjan lopussa on 19 keskeisen sijoituskäsitteen aukikirjoitus. Vaikeita termejä kirja ei sisällä.

Köyhästä rikkaaksi on pehmeäkantinen 181-sivuinen teos, jonka ensipainos on julkaistu 2021. Kirjaa on myyty yli 13 000 kappaletta, kustantaja Basam Books. Kirja on tulossa saataville myös äänikirjana.