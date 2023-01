Nightingale Health laajentaa toimintaansa Britanniaan – yhtiön kasvutarinan uskottavuus koetuksella

Verianalyysiteknologiaa tarjoava Nightingale Health kertoo avaavansa laboratorion Isossa-Britanniassa vuoden 2023 aikana osana kansainvälistä kasvustrategiaansa.

Nightingale Health lanseerasi kotitestiratkaisua hyödyntävän Livit by Nightingale Health -kuluttajapalvelun keväällä 2022. Sormenpääverinäytteeseen perustuva kotitestiratkaisu mahdollistaa palvelun käyttämisen ilman käyntiä laboratoriossa.

Nightingale Health on kasvuyhtiö, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet. Yhtiön pitkän aikavälin strategia on tuoda kehittämäänsä verianalyysiteknologiaan perustuvia ennaltaehkäisevän terveyden palveluja kansainvälisesti kuluttajien saataville.

Kasvu ei kuitenkaan ole ottanut vielä tuulta alleen. Liikevaihto on junnannut tammi-kesäkuussa oli 0,88 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli 1,07) miljoonaa euroa.

Nightingale listautui First North -listalle maaliskuussa 2021 lopussa 6,75 euron merkintähinnalla. Sen jälkeen yhtiön osakekurssi on laskenut alle 1,1 euroon. Yhtiön pörssitaival alkoi synkästi, kun osakkeen hinta syöksyi lähes 24 prosenttia ensimmäisenä pörssipäivänä 19. maaliskuuta.

Heinä-kesäkuussa yhtiön liiketappio nousi yli 11 miljoonaan euroon, kun tappio vuotta aiemmin oli 5,2 miljoonaa euroa.

Päättyneellä tilikaudella 2021–2022 Nightingale Health saavutti osan liiketoimintatavoitteistaan. Yhtiö lanseerasi kaupallisen kotitestiin perustuvan palvelun sekä mobiilisovelluksen uuden version ja allekirjoitti kansainvälisen kaupallisen kumppanuussopimuksen.

Sen sijaan yhtiö ei saavuttanut tavoitettaan saada FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä – hakemusprosessi on edelleen vireillä. Eikä yhtiö yltänyt viiden miljoonan euron tilauskantaan tilikauden loppuun mennessä; Nightingale saavutti noin 3,8 miljoonan euron tilauskannan, joka on noin 1,5 kertaa suurempi kuin edellisen tilikauden päättyessä.

Yhtiö solmi apteekkiketju Yliopiston Apteekin kanssa lokakuussa 2021 kaupallisesta yhteistyöstä kotitestiratkaisun jakelun ja myynnin osalta. Palvelu tuli ennakkomyyntiin Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021 ja laajeni Yliopiston Apteekkeihin maanlaajuisesti vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kesäkuussa 2022 Nightingale Health sopi kumppanuudesta kansainvälisen digitaalisen terveyden toimijan Physitrack Plc:n kanssa. Kumppanuus tuo Livit by Nightingale Health -palvelun Physitrackin hyvinvointipalveluiden käyttäjien saataville Saksassa ja Isossa-Britanniassa sekä aiempaa laajemmin Pohjoismaissa.

Nyt yhtiö hakee liiketoimintamahdollisuuksia Britanniasta.

Nightingale Health kertoo keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa, että se on jo useita vuosia työskennellyt monien Ison-Britannian johtavien yliopistojen kanssa ja sen teknologiaa käytetään lukuisissa merkittävissä terveyshankkeissa, kuten UK Biopankissa, laajojen näytekokoelmien analysointiin.

Tuomalla kehittämänsä verianalyysiteknologian paikallisesti saataville Isossa-Britanniassa Nightingale Health pyrkii laajentamaan kumppanuuksiaan lääketieteellisen tutkimuksen alueella sekä mahdollistamaan teknologiansa käytön koko terveydenhuollon ekosysteemissä.

”Yhteensä yli 1,5 miljoonan analysoidun näytteen myötä teknologiamme tarjoaa mahdollisuuksia uusille tutkimushankkeilla, sillä jokaisesta Nightingale Healthin teknologialla analysoidusta näytteestä on mitattu jokaiselle veren merkkiaineelle vertailukelpoinen absoluuttinen pitoisuus. Tämä tarkoittaa, että uudet löydökset voidaan replikoida esimerkiksi UK Biopankin aineistolla, joka on maailman isoin terveystietokanta”, kertoo Teemu Suna, Nightingale Healthin toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

Koska Nightingalella on regulaatiohyväksyntä diagnostiseen käyttöön, lääketieteen tutkijat ja terveydenhuoltoala voivat korvata tavallisesti kliinisellä kemialla mitattavat veren merkkiaineet käyttämällä yhtiön kehittämää teknologiaa. Näin saadaan samalla koko kattavan aineenvaihdunnan profiilin jokaiselle näytteelle, Suna kertoo.

Sunan mukaan tämä replikoinnin mahdollisuus ja rutiinisti mitattavien kliinisten merkkiaineiden korvaaminen yhdessä ovat ennennäkemätön yhdistelmä ennaltaehkäisevän lääketieteen ratkaisuihin.

Osana kasvustrategiaansa Isossa-Britanniassa Nightingale Health on myös palkannut paikallisen tiimin, joka muodostuu lääketieteellisen tutkimusmyynnin ja sairastumisriskien tunnistamisen johtavista asiantuntijoista.

Uusi laboratorio tulee aukeamaan asiakkaiden näyteanalyyseille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuoden 2023 aikana.

Hyvät uutiset tulevat Nightingalelle tarpeeseen, sillä yhtiön osake on menettänyt markkina-arvostaan vuodessa yli 65 prosenttia.