Analyytikko: Nokian arvostuskertoimet matalia – osakkeessa nousuvaraa

Nokian arvostuskertoimet ovat maltilliset, mutta siihen on syynsä.

Nokian tuloskunto oli loka-joulukuussa vakuuttava ja selvästi odotettua vahvempi.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka–joulukuussa 1 154 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 944 miljoonaa euroa. Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos oli 908 miljoonaa euroa.

Teknologiayhtiön viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta johtuen Teknologia-liiketoimintaryhmässä käytetystä optiosta ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevoittomarginaalin parantumisesta. Nämä kompensoivat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän alueellisesta liikevaihdon jakaumasta johtuvaa marginaalin laskua sekä konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion suurempaa liiketappiota. Tämä suurempi liiketappio liittyi pääasiassa vertailukauden vahvaan venture fund ‑sijoitusten tuottoon.

Viimeisen vuosineljänneksen kohokohta on erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän hyvä tulos. Sen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittomarginaali parani merkittävästi.

Nokian osakkeen arvostus näyttää vaatimattomalta (2023e oik. P/E 10x ja EV/EBIT 6,6x) yhtiön nykyiseen tuloskuntoon peilattuna, arvioi Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Inderesin kuluvan vuoden tulosennusteilla Nokian oikaistu EV/EBIT-kerroin on 6,6x, mikä on kasvu yhtiölle alhainen. Oikaistu P/E-kerroin on 10x. Osinkotuottokin nousee Inderesin ennusteella 4,1 prosenttiin.

Syy alhaiseen arvostukseen on Riikolan mukaan Nokian verkkolaitemarkkinan vaisu kasvunäkymä. Analyytikon mukaan ilman tuloskasvua ei osakkeesta erityisen korkeita kertoimia kannatakaan maksaa, etenkään nykyisessä inflaatio- ja korkoympäristössä.

Arvostuskertoimet saattavat silti olla jo liiankin alhaisia, analyytikko pohtii.

”Nykyiset kertoimet ovat kuitenkin valuneet tasoille, joihin voi mielestämme argumentoida jonkin verran nousuvaraa. Tavoitehinnallamme osaketta hinnoiteltaisiin noin 12x P/E-kertoimella. Lisäksi yhtiön strategian edetessä lähivuosina hyvin on kannattavuudella edelleen hieman tilaa parantua ja markkinaosuudessa (ja liikevaihdossa) jonkin verran tilaa nousta.”

Inderes ei kuitenkaan näe Nokialle tuloskasvua lähivuosina. Oikaistun osakekohtaisen tuloksen yhtiö odottaa itseasiassa hieman laskevan tänä vuonna 0,43 euroon, kun toteuma viime vuonna oli 0,44 euroa.

Nokialla on massiivinen nettokassa, 4,8 miljardia euroa. Mikäli Nokia päättäisi jatkossa jakaa koko vapaan kassavirtansa takaisin osakkeenomistajille, tarkoittaisi se Inderesin ennusteilla reilun 10 prosentin tasolla olevaa osinkotuottoa.

Ei ole kuitenkaan varmaa, että Nokia olisi valmis kassaansa pienentämään muhkeilla osingoilla. Yhtiön mukaan sen asiakkaat odottavan yhtiön investoivan pitkäjännitteisesti verkkoteknologiaan. Tämän valossa Nokia näyttäisi jatkossakin ylläpitävän vahvaa nettokassaa, Riikola arvelee.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 5,3 euroa. Viimeisin osakkeen kurssinoteeraus on 4,4 euroa.