Analyytikko: Nokian osakkeen arvostustaso painunut hyvin matalaksi

Markkinat eivät näytä odottavan Nokialta tuloskasvua.

Nokian osakkeesta on sulanut vuodessa noin 20 prosenttia. Samalla kuitenkin analyytikoiden tulosennusteet ovat nousseet niin, että vuoden 2023 vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste on noussut vajaassa vuodessa 0,3 eurosta 0,45 euroon.

Kurssilasku ja tulosennusteiden nousu tarkoittaa luonnollisesti sitä, että Nokian osakkeen eteenpäin katsovat arvostuskertoimet ovat laskeneet.

Esimerkiksi 12 kuukautta eteenpäin katsova EV/Ebitda-kerroin on laskenut alle 6,0x-tason.

”Osakemarkkina ei näytä tällä hetkellä kovin innokkaalta verkkolaitevalmistajia kohtaan, sillä sekä Nokian että Ericssonin arvostustasot ovat painuneet viimeisen vuoden aikana hyvin mataliksi”, toteaa Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Riikolan mukaan merkittävästi nousseet korot ja sitä kautta osakkeiden tuottovaatimuksen nousu painaa myös Nokian ja Ericssonin hyväksyttäviä arvostustasoja, mutta lähtötasokaan ei ollut erityisen vaativa.

Pelkästään korkojen piikkiin arvostuskertoimien laskua ei kuitenkaan voi laittaa.

Verkkolaitemarkkinan vaisu kasvunäkymä painaa yhtiöiden arvostuksia, sillä ilman tuloskasvua ei osakkeista erityisen korkeita kertoimia kannatakaan maksaa, Riikola toteaa.

Nokian näkymät eivät missään tapauksessa ole silti synkkiä.

”Nokia on aiemmin ennakoinut kohdemarkkinoidensa kasvavan vuonna 2023, mutta Ericsson arvioi joulukuun pääomamarkkinapäivässä verkkomarkkinoiden pysyvän lähivuosina vakaana, kun kasvavien 5G-investointien vastapainona investoinnit vanhempiin teknologioihin supistuvat. Samalla kuitenkin näemme geopoliittisen tilanteen luovan Nokialle ja Ericsonille edelleen mahdollisuuksia voittaa markkinaosuuksia erityisesti länsimaissa kiinalaisilta laitevalmistajilta”, analyytikko toteaa.

Riikolan mukaan isossa kuvassa Nokian kohdemarkkinoiden kasvu on kuitenkin pääosin kiinni operaattoreiden investointibudjeteista, jotka kasvavat pitkällä aikavälillä melko hitaasti. Hänen mukaansa on siten ”räjähtävää” tuloskasvua yhtiöltä turha odottaa. ¨

Nokian strategian edetessä lähivuosina hyvin, on kannattavuudella edelleen hieman tilaa parantua ja markkinaosuudessa jonkin verran tilaa nousta, Riikola ennustaa.

Inderes odottaa Nokian osakekohtaisen tuloksen säilyvän tänä vuonna suurin piirtein viime vuoden tasolla. Analyysitalon suositus Nokian osakkeelle on lisää. Osakkeen tavoitehinta on 5,3 euroa, joten nousuvaraa tämän hetken 4,5 euron hintatasolla on jonkin verran.