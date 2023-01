Sijoituslegenda Peter Lynchin yhdeksän ajatonta neuvoa osakesijoittajalle

Peter Lynch on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä ja kuuluisimpia sijoittajia. Hän on myös kiitettävästi jakanut menestyksen oppejaan suurelle yleisölle.

Peter Lynch nousi kuuluisuuteen toimittuaan Fidelity Magellan salkunhoitajana. Hänen johdollaan rahaston sijoitussalkku kasvoi järkälemäiseen 14 miljardiin dollariin vuosina 1977 – 1991. Rahaston keskimääräinen vuosituotto oli häkellyttävä – peräti 29 prosenttia. Tuona aikana rahaston tuotto oli yli kaksinkertainen S&P 500 -osakeindeksiin verrattuna.

Lynchin johtama rahasto oli maailman menestynein sijoitusrahasto maailmassa.

Lynch on kirjoittanut lukuisia suosittuja sijoituskirjoja, joista tunnetuin lienee One Up On Wall Street, jossa hän lanseerasi baseballista tutun ”tenbagger”-käsitteen kuvaamaan pörssiyhtiöitä, joilla on mahdollisuus kasvaa kymmenkertaa nykyistä suuremmaksi. Nämä yhtiöt eivät ole vain kasvuyhtiöitä, vaan rajun kasvun yhtiöitä.

Lynch painottaa – kuten niin moni muukin sijoitusguru – sijoituskohteen perusteellista ymmärtämistä. Hän on kertonut löytäneensä parhaat sijoituskohteet tutusta ympäristöstään, esimerkiksi tuttujen kanssa jutellessaan. Lynchin mukaan sijoitettavaksi yritykseksi kannattaa valita sellainen, jota voi johtaa ”kuka vain idiootti”.

Lynch on kertonut julkisesti uransa aikana lukuisista sijoitusfilosofialleen tyypillisistä piirteistä. Tässä on kuvattu niistä tärkeimpiä.

1. Osta vain mitä ymmärrät

Lynch uskoo vakaasti, että sijoittaja voi saada osakkeilla ylituottoa. Ilmaista lounasta ei silti ole. Menestys osakkeilla edellyttää, että osakesijoittaja tuntee perusteellisesti yrityksen, sen liiketoimintamallin ja perustekijät.

Yksi Lynchin mielenkiintoisimpia ajatuksia on, että parhaat osaketutkimustyökalumme ovat silmät, korvat ja terve järki. Hän on ylpeä siitä, että monet loistavista osakeideoistaan hän löysi kävellessään ruokakaupassa tai keskustellessaan rennosti ystävien ja perheenjäsentensä kanssa.

Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä analyysejä omakohtaisesti Lynchin tapaan, kun esimerkiksi katsomme televisiota, luemme sanoma- tai verkkolehtiä tai kuuntelemme radiota. Myös liikenteessä tai lomamatkalla voimme haistella uusia sijoitusmahdollisuuksia.

2. Sopiva määrä osakkeita salkkuun

Lynchin mielestä osakesijoittajan kannattaa ostaa vain niin monta osaketta, että sijoittaja voi säilyttää niistä erityistietämystä tai joita sijoittaja on tutkinut perusteellisesti. Esimerkiksi jos sijoittaja työskentelee jollain toimialalla ja siten hänellä on syvällistä ymmärrystä alasta, kannattaa harkita kyseisen toimialan osakkeeseen sijoittamista.

Peter Lynch suosittelee hankkimaan kolmesta kymmeneen osaketta. On edullista omistaa useita osakkeita, koska mitä enemmän omistuksia, sitä todennäköisemmin sijoittaja nappaa kymmenkertaisen nousun ”tenbaggerin” avulla. Usean osakkeen omistuksessa sijoittaja voi myös muuttaa painotuksia niiden välillä.

3. Osakesalkku riskinsietokyvyn mukaan

Jotta sijoittaja voisi luoda salkun, jonka kanssa hän tuntee olosi mukavaksi, on syytä ottaa huomioon kuhunkin osaketyyppiin liittyvä riski. Lynchin mukaan sijoittajan kannattaa ostaa sellaisia osakkeita, joiden riskin ja voiton suhde on sijoittajan riskinsietokyvylle sopiva.

Lynch luokittelee yritykset riskin ja tuloksentekokyvyn mukaan seuraavasti:

Pieni riski, alhainen tulos: Hitaasti kasvavat yritykset

Pieni riski, kohtalainen tulos: Luotettavat yritykset

Pieni riski, suuri tulos: Piilotettuja aarteita tarjoavat yritykset

Korkea riski, suuri tulos: Nopeasti kasvavat yhtiöt tai altavastaajayritykset

4. Katso näkyvän taakse

”Kultakuumeen aikana useimmat kaivostyöläiset menettivät rahaa, mutta ihmiset, jotka myivät heille hakkuja, lapioita, telttoja ja sinisiä farkkuja, tekivät mukavasti voittoa”, Lynch totesi kerran.

Sijoittajana on siten tärkeää katsoa näkyvän taakse. Lupaavia osakeideoita on saatavilla ja näkyvissä, mutta on olemassa muitakin yrityksiä, jotka työskentelevät auttaakseen kyseisiä osakkeita menestymään.

Jos esimerkiksi sijoittaja näkee tietyn yrityksen menestyvän pörssissä, se näkyy kaikille. Silloin sijoittajan kannattaa Lynchin mukaan tutkia tilannetta syvällisemmin – nähdäksesi muut yritykset, jotka ovat vastuussa kaikille näkyvän menestyvän yrityksen hyvästä tuloskehityksestä.

5. Kärsivällisyys palkitaan

Yksi Peter Lynchin monista tärkeistä neuvoista on, että pitkäaikaiset sijoitukset tuottavat enemmän. Lyhyellä aikavälillä osakkeiden tuottokehitys on Lynchin mukaan kolikonheittoa, mutta 10-20 vuoden ajanjaksolla osakkeiden tuottokehitys on ennustettavaa.

Peter Lynch ei myöskään yritä ennustaa yleismarkkinoiden suuntaa. Hän uskoo vahvasti, että markkinoiden lyhyen aikavälin vaihteluiden ennustaminen on ajan haaskausta. Jos yritys on vahva, sen arvo nousee ajan mittaan.

6. Ymmärrä milloin ostaa ja myydä

Lynchin mukaan osakkeita pitäisi ostaa vain silloin, kun yritys on vahva ja yrityksen osakkeiden hinta on kohtuullinen.

Lisäksi on olemassa ajankohtia tai erikoistilanteita, jolloin osakkeet tulevat myyntiin edulliseen hintaan. Tällainen ajankohta on esimerkiksi vuoden lopussa, jolloin yritykset myyvät monia osakkeitaan pois ja sijoittaja voi napata niitä halvalla. Toinen erikoistilanne on aina silloin, kun osakemarkkinoilla menee huonosti. Vaikka sijoittajalla saattaa olla houkutus myydä tällaisina aikoina minimoidaksesi tappiot, Lynchin mukaan kannattaa vastustaa vaistojaan ja ostaa edullisiksi tulleita osakkeita.

Kun on kyse osakkeiden myynnistä, sijoittajan kannattaa Lynchin mukaan mahdollisuuksien mukaan välttää liian aikaista myyntiä. Lynch on kertonyt monia tapauksia, joissa hän noudatti huonoja neuvoja ja myi osakkeen, joka jatkoi kasvuaan.

Lynchin mukaan tulee lisäksi välttää osakkeiden myymistä vain siksi, että ennustajat suosittelevat sitä. Sijoittajan tulee luottaa sen sijaan enemmän omaan tutkimustietoonsa myyntipäätöksissään. Vain silloin, kun sijoittaja tietää, että jokin ulkoinen seikka vaikuttaa kielteisesti yhtiöön, sijoittajan tulee tehdä asialle jotain.

7. Arvioi osakkeet uudelleen ja siirrä rahaa järkevästi niiden välillä

Lynch suosittelee, että sijoittajan kannattaa siirtää varoja järkevästi osakkeiden välillä, kun yritysten tilanteet muuttuvat. Tämä kannattaa tehdä siksi, että sijoittaja voi säilyttää suunnilleen saman jakauman erityyppisillä osakkeilla salkussaan.

Osakesijoittaja voi esimerkiksi haluta säilyttää salkussaan kolme luotettavaa, kaksi nopeasti kasvavaa ja yhden hitaasti kasvavan yrityksen. Jos sitten sijoittaja uskoo, että jokin suhdanteista riippuvainen syklinen yhtiö on saavuttanut taloudellisen huippunsa ja että sen onni kääntyy pian laskuun, kannattaa myydä kyseinen osake ja osta toisen syklisen yhtiön osakkeita. Tämä toinen syklinen osake tulee olla tietenkin sellainen, joka ei ole vielä suhdanteesta johtuvan tuloskuntonsa huipussa.

8. Harkitse sijoitusrahastoja

Sijoitusrahastot ovat Lynchin mukaan hyvä vaihtoehto osakesijoituksille. Peter Lynch on sanonut: ”Sijoitusrahastot ovat täydellinen ratkaisu ihmisille, jotka haluavat omistaa osakkeita tekemättä omaa tutkimusta.”

Lynch osoittaa tässä neuvossaan kirkasta johdonmukaisuutta. Koska Lynch painottaa vahvasti osakesijoittamisessa perusteellisen pohjatyön tekemistä, ei ilman sitä työtä kannata osakkeisiin koskea. Siispä rahastot ovat vaihtoehto niille, joilla ei ole aikaa tai mielenkiintoa osakkeiden tutkimiseen.

9. Tappioiden kanssa on elettävä

Lynchin mukaan sijoittajan ei pitäisi koskaan odottaa vain menestystä. Tappioita tulee väistämättä. Peter Lynch sanoi kerran, että tällä alalla hyvä sijoittaja on oikeassa kuusi kertaa kymmenestä. Kukaan sijoittaja ei tule koskaan olemaan oikeassa yhdeksän kertaa kymmenestä.

Lynchin mukaan tappiot eivät ole merkki huonosta sijoittajasta. Niitä tapahtuu väistämättä yksittäisissä osakkeissa tai rahastoissa.