Oma saari ja luksushuvila – tällaista taikaa on tarjolla Porkkalasta 3,45 miljoonalla euron hintalapulla

Porkkalan edustalla sijaitsevassa Remmarholmen -saaressa on myynnissä ajattoman tyylikkäät asuinrakennukset. Kaupan päälle tulee koko saaren omistus.

Porkkalassa on myynnissä noin kahden hehtaarin kokonainen saari ja rakennuskokonaisuus, josta tavallinen tallaaja voi vain haaveilla.

Arkkitehti Joanna Mauryn suunnittelemia rakennuksia on neljä: päärakennus, vierasmaja, sauna ja venevaja. Sisustuksessa käytetyt materiaalit ovat graniitti, lasi, tammi ja mänty sekä ruostunut corten-teräs. Kulku rakennuksesta toiseen on tehty helpoksi siperianlehtikuusesta rakennetuilla käytävillä.

Rakennusten ympärillä on kiitettävän isot terassit. Rannan venevajassa on tilat harrastusvälineille ja tarvikkeille. Kun luksushuvilasta on kyse, löytyy saaresta myös jopa helikopterin kestävä laituri.

Saaren ja rakennusten myyntiesitteessä kerrotaan, että rakennuksissa on maalämpö, puhdistusjärjestelmä juomaveden saamiseksi merivedestä sekä tämän päivän normit täyttävä jätevesijärjestelmä.

Ulkosuihku, kaasutakka, moottorisoidut auringonsuojaverhot ja paikan päälle teetetyt huonekalut lisäävät huvilan ylellistä yleisvaikutelmaa.

Päärakennuksessa on viisi huonetta ja asuintilojen pinta-ala on 150 neliötä. Rakennukset on rakennettu vuonna 2010.

Remmarholmenin idän puoleinen saari on rauhoitettu lintusaari ja kuuluu Natura 200 alueeseen, samoin kuin Remmarholmen saari itäiseltä puolelta.

Kun on kyse omasta saaresta ja luksushuvilasta, on hintalappukin sen mukainen. Huvilan velaton myyntihinta on 3,45 miljoonaa euroa.