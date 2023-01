Sijoituslegenda Jeremy Grantham povaa synkkiä aikoja pörssille

Sijoittajien luottamuksen huomattava lasku saattaa laukaista omaisuuserien hintojen syöksyn, varoittaa useita pörssikuplia nähnyt konkarisijoittaja.

Sijoittajien tunnelmat ovat parantuneet, mutta kontrasijoittajat varoittavat edelleen uusista vaikeuksista markkinoilla. Legendaarinen brittisijoittaja Jeremy Grantham ennustaa vaikeita aikoja tiistaina julkaisemassaan GMO-yhtiön muistiossa.

Granthamin mielestä pandemiakriisin jälkeiset hyvät osaketuotot ovat luoneet kuplan, eikä tämä kupla ole vielä täysin puhjennut.

Jeremy Grantham on laajalti arvostettu brittiläinen sijoittaja ja sijoitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus pörssikuplien havaitsemisesta niiden kehittyessä. Hän on varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja ja sijoitusjohtaja sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista.

Brittisijoittaja on tunnettu pörssikuplien ennustaja. Hän on sijoitusurallaan kokenut aiemmin kolme kuplaa, joista ensimmäinen oli Japanissa vuonna 1989, toinen oli teknokupla vuosina 1995-2001 ja kolmas oli vuosien 2008-2009 finanssikriisin johtanut kiinteistökupla.

Rahoitusolojen jatkuva heikkeneminen huipentuu asuntomarkkinoiden taantumaan, mikä on osakemarkkinoiden kuplan ”viimeinen vaihe”, Grantham ennustaa.

Yli 20 prosentin kurssilasku

84-vuotias varainhoitaja laskee, että S&P 500:n arvo saattaa olla vuoden lopussa noin 3 200 pistettä. Se merkitsisi 21 prosentin pudotusta nykyisestä 4060 pisteen tasosta. Grantham uskoo, että indeksi pysyy todennäköisesti jonkin aikaa tämän tason alapuolella vuoden 2023 aikana.

Pahimmassa tapauksessa Grantham näkee S&P 500:n laskevan jopa 50 prosenttia noin 2 000 pisteeseen.

Noin raju kurssiromahdus olisi hänen mukaansa silti paljon pienempi prosentuaalinen poikkeama trendilinjan arvosta kuin pörssin ylihinnoittelu, joka oli vuoden 2021 lopussa yli 70 prosenttia.

”Ei siis kannata luulla, että se ei missään nimessä voi tapahtua”, Grantham varoittaa.

GMO-yhtiön seitsemän vuoden tuottoennusteet eri omaisuuslajeille USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla.

”Ongelmien kirjo on suurempi kuin yleensä – ehkä suurempi kuin olen koskaan nähnyt. On enemmän asioita, jotka voivat mennä pieleen kuin asioita, jotka voivat mennä oikein”, Grantham varoitti haastattelussa Bostonista.

Granthamin mukaan on hyvin mahdollista, että asiat menevät pieleen ja että järjestelmä alkaa periaatteessa mennä täysin pieleen maailmanlaajuisesti.

GMO ennustaa jenkkiosakkeille varsin vaatimattomia tuottoja seuraavalle seitsemälle vuodelle. Sen sijaan kehittyvien markkinoiden arvo-osakkeiden tuottoennuste hätyyttelee 10 prosenttia.

Sijoittajien luottamuksesta riippuu paljon

Toteutuuko Granthamin synkkä skenaario tänä vuonna? Se riippuu sijoittajien luottamuksesta, joka oli hitaassa mutta tasaisessa laskussa koko vuoden 2022 ajan. Kuten vuonna 2000 tai 2007, sijoittajien luottamuksen huomattava lasku voisi johtaa Granthamin muistion mukaan omaisuuserien hintojen nopeaan laskuun.

Granthamin mukaan sijoittajien ei myöskään pitäisi odottaa keskuspankilta apua koronlaskujen muodossa. Tämä johtuu siitä, että vuosina 1929, 2000 ja 2007 suurin osa osakemarkkinoiden laskusta tapahtui Fedin ensimmäisen koronlaskun jälkeen.

Konkarisijoittajan mukaan arvosijoittaminen on toiminut paljon paremmin viimeisen vuoden aikana ja se on tuottanut enemmän kuin kasvu. Sitä ennen kasvusijoittamisen menestys oli ollut vankkaa 10 vuoden ajan, vaikka arvosijoittaminen oli tuottanut paremmin sitä edeltävinä vuosikymmeninä.

Arvosijoittaminen on edelleen paljon houkuttelevammassa asemassa kuin kasvusijoittaminen, Grantham uskoo. Hän ennustaa, että arvo-osakkeet voivat päihittää kasvuosakkeet 20 prosenttiyksikköä seuraavan vuoden tai kahden aikana.