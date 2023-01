Triton kyykyttää Caverionissa Antti Herliniä ja Erhnrootheja

Ruotsalaiset tiukentavat vääntöään talotekniikkayhtiö Caverionissa.

Pääomasijoittaja Triton kyykyttää samalla nopeilla Caverionin osakeostoillaan Suomen varakkaita eli Antti Herliniä ja Henrik, Georg ja Carl Gustaf Ehrnroothia.

Eri lähteiden mukaan Caverion vaatii heikon kannattavuuden nimissä kovaotteista saneerausta, mikä selittänee osaltaan aikeet yhtiön poisvetämisestä pörssistä.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa, että yhtiön hallitukset ovat toimineet kuin isännätön talo.

”Caverionin toimitusjohtajat ovat vaihtuneet miltei vuoden välein. Viisi toimitusjohtajaa on tullut ja mennyt yhtiön vajaan kymmenen vuoden pörssitaipaleen aikana. Tulokset ovat romahtaneet vuositolkulla. Liikevaihdosta on kadonnut lähes miljardi euroa vuosikymmenessä. Yhtiölle, joka on pettänyt tulostavoiteensa, on pakko tehdä jotakin”, Angervuo toteaa.

Caverionin kovin pohjoismainen kilpailija on ruotsalaisen talotekniikka-konserni, Tukholman pörssissä noteerattu Bravida, jonka omistajiin ovat aiemmin kuuluneet nykyiset tarjouksen tekijät Caverionista eli Triton ja amerikkalainen jättirahasto Bain Capital.

Bravidan oppeja huonolla menestyksellä

Ruotsalaiskonsernin entinen toimitusjohtaja Mats Paulsson johtaa nyt Caverionin hallitusta. Johtoryhmän jäsen Uno Lundberg vastasi puolestaan aiemmin Bravidan Ruotsin liiketoiminnoista ja tekee nyt samaa Caverionissa.

Ruotsalaisyhtiön ex-johto on mitä ilmeisimmin toteuttanut Bravidan liiketoiminnan oppeja suomalaiseen kilpailijaan Caverioniin ja heikolla menestyksellä. Bravida on laajentunut yritysostoillaan myös Suomeen.

Ruotsalaiskonserni on sinänsä voittanut kirkkaasti kannattavuudessa pörssin ikuisen lupauksen Caverionin, joka julkistaa vuosituloksena 10. helmikuuta.

Amerikkalainen Bain Capitalin, Herlinin ja Ehrnroothtien liittouma eli North Holdings 3 tarjoaa seitsemän euroa Caverionin osakkeelta.

Caverionin listaus loppuu pörssissä vasta siinä vaiheessa ja aikana, jolloin ostotarjouksen tekijä on saanut kaikki osakkeet haltuunsa tai asettanut lunastamattomille osakkeille vakuuden. Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo arvioi, että operaatio kestää ehkä noin vuoden.

Eläkeyhtiöt häviävät?

Suuret eläkeyhtiöt, kuten Elo, Ilmarinen ja Varma lukeutuvat suuriin omistajiin Caverionissa. Pörssitiedotteista voi lukea, että eläkeyhtiöt ja finanssiyhtiö Mandatum lukeutuvat samalla North Holdingsin leiriin.

Eläkeyhtiöt ovat kymmenen miljoonan euron sanktioilla eli sakkouhkalla sitoutuneet amerikkalais-suomalaisen konsortion eli North Holdingsin Caverionista tekemään seitsemän euron osakekohtaiseen tarjoukseen.

Angervuo laskee, että eläkeyhtiöt jäävät ilman noin 18 miljoonan euron tuottoja verrattuna Tritonin kahdeksan euron tarjoushintaan.

”Tappioilla tai voitoilla voi toistaiseksi vain spekuloida kahden tarjouksen välillä”, Angervuo lisää.

Jättirahastojen kilpajuoksua

Angervuon mukaan Caverionin pörssitiedotteet uhkaavat jäädä munkkilatinaksi piensijoittajille Tritonin tarjouksen osalta.

Esimerkiksi Caverionin 13. tammikuuta julkistettu pörssitiedote kertoo, että ”yrityskaupan valvonnan prosessi johtaa melko suurella todennäköisyydellä siihen, että Tritonin tarjouksen toteuttamisen ehtona vaaditaan rakenteellisia muutoksia.”.

Angervuon mukaan Caverionin hallitus nostaa ”rakenteellisten muutosten” ohella esiin myös kilpailulliset tekijät, mutta itse tiedotteen tähtäin jää hämärän peittoon.

”Onko kysymys Caverionin kohdalla yritysjärjestelyistä tai muusta, kuten saneerauksesta Tritonin tarjouksen tiimoilta”, Angervuo aprikoi.

Triton osti 12.1. viime viikon torstaina noin kymmenen prosenttia Caverionista, mikä tekee kahdeksan euron osakkeen hinnalla noin sata miljoonaa euroa Caverionin noin 1,1 miljardin euron pörssi- eli markkina-arvosta.

Tritonin tarjous nostaa Caverionin kauppahinnan yhteensä noin miljardiin euroon. North Holding 3 yhtiön tarjouksessa seitsemän euron osakkeen hinnalla tulee Caverionin kauppahinnaksi noin 900 miljoonaa euroa.

Kallistunut noin 10 prosenttia vuodessa

Caverionin osakekurssi liikkui jo lähellä kahdeksaa euroa maanantaina. Yhtiön osake on kallistunut 12 prosenttia noin 7,80 euroon eli lähelle Tritonin tarjoushintaa viikon aikana.

Angervuon mukaan Caverinonin osakekurssi on vuoden 2007 pörssilistauksen jälkeen pudonnut 8-9 euron tasosta neljään päälle ennen marraskuun Northin ostotarjousta. Osakkeen hinta oli ensimmäisenä pörssipäivänä 1. heinäkuuta 2013 noin 4,50 euroa. Angervuon sijoittajille on irronnut vain laihat osingot.

Bravidan osake on pysynyt paikallaan noin 11 eurossa Tukholman pörssissä.

Ruotsalaisyhtiö teki vuoden 2021 tilikaudella noin kahden miljardin euron liikevaihdon, josta irtosi noin seitsemän prosentin liikevoittoa. Suomesta kertyi noin seitsemän prosenttia konsernin yhteenlasketusta liikevaihdosta eli noin 150 miljoonaa euroa ja Ruotsista noin puolet.

Caverion saavutti samalla tilikaudella noin 2,1 miljardin liikevaihdon ja parin prosentin liikevoiton. Yhtiö otti noin 400 miljoonan euron liikevaihdon Ruotsista ja saman Suomesta.

Piensijoittajien edunvalvoja eli Suomen Osakesäästäjät ry nostaa esiin vähemmistösuojan rikkomisen North Holding 3:n tarjouksessa.

Osakesäästäjät pitävät seitsemän euron hintaa liian halpana.

Osakesäästäjien kannanotot voi tulkita siten, että varakkaat ja suuret Caverionin osakkaat kyykyttävät puolestaan vähemmistöosakkaita. Angervuo sanoo, että Caverion ei vielä julkaissut viime tilikauden lukujaan, mikä osaltaan hämärtää piensijoittajien puntarointia yhtiön osakkeen arvosta.