Sijoituspalvelutalo ennustaa: Tuottonäkymät ovat kirkastumaan päin

Vuoden 2023 kuluessa alkavat tuottonäkymät näyttävät valoisemmilta sekä korko- että osakesijoituksissa.

Maailmantalous on toistaiseksi ollut pelättyä vastustuskykyisempi talouskasvun vastatuulille, arvioi sijoituspalvelutalo Korkia markkinakatsauksessaan.

Energiamarkkinoiden rauhoittuminen ainakin toistaiseksi sekä erilaiset tukimekanismit ovat estäneet pahimpien kasvupelkojen toteutumisen.

Korkian mukaan raju korkojen nousu ja laajapohjainen kustannusten kohoaminen painavat kuitenkin yhä talouskehitystä länsimaissa.

Toisaalta Kiinan yllättävä täyskäännös koronapolitiikassa parantaa asteittain maan vuoden 2023 kasvunäkymiä, vaikka nyt alkuvaiheessa se leikkaakin kasvua. Kiinteistösektorin ongelmat jarruttavat edelleen kasvua.

Yhdysvalloissa keskuspankki on pitänyt yllä tiukkaa koronnostotahtia. Nyt vauhti on vihdoin hellittämässä. Korkia arvioi, että seuraavaksi lienee luvassa vielä muutama 25-50 korkopisteen koronnosto. Yhdysvalloissa ohjauskoron huippu saavutettaneen maalis-toukokuussa 2023 noin viiden prosentin tason tuntumassa, Korkia ennustaa.

Vaikka vuosi 2023 alkaa epävarmoissa merkeissä, on vuoden kuluessa kuitenkin lupa odottaa selvästi paranevia tuottonäkymiä sekä korko- että osakemarkkinoilla, Korkia ennustaa. Sijoittajien katseet siirtyvät vähitellen kohti lupaavampaa ja ”normaalimpaa” vuotta 2024.

Vuoden 2023 alkaessa sekä lyhyiden että pitkien korkosijoitusten lähtötilanne tuotoissa on parantunut selvästi. 12 kuukauden euribor-korko on noin 3,3 prosenttia, euroalueen valtionlainaindeksin juokseva korkotuotto on noin 3,2 prosenttia ja korkealuokkaisten IG-yrityslainojen juokseva korkotuotto on noin 4,3 prosenttia.

Samalla pahimmat inflaatio- ja koronnousupaineet ovat hellittämässä, Korkia muistuttaa. Se pienentää asteittain riskiä pitkien korkosijoitusten pääomatappioille.

Koko vuoden 2023 osalta on sijoituspalvelutalon mukaan hyvät mahdollisuudet siihen, että sekä lyhyistä että pitkistä korkosijoituksista on saatavissa vaihteeksi positiivisia tuottoja.

Maailman osakemarkkinoilla voittokertoimet viimeisen 12 kuukauden toteutuneilla tuloksilla mitattuna ovat noin 5,0 prosenttia alle viimeisen 15 vuoden mediaanitasonsa. Korkian mukaan yritysten vuoden 2023 globaalin tuloskehityksen suhteen on yhä perusteltuja pelkoja.

Globaalisti vuoden 2023 tulosennusteet ovat laskeneet 4,0 prosenttia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yhdysvalloissa vuoden 2023 tuloskasvuennuste (+4 %) vaikuttaa Korkian mukaan silti yhä liian optimistiselta.

Tulosnäkymät vuodelle 2024 ovat kautta linjan selvästi valoisammat. Siten positiiviset kokonaistuotot maailman osakemarkkinoilta koko vuonna 2023 ovat realistisia markkinoiden alkaessa hinnoitella vuotta 2024, Korkia ennustaa.