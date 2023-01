Verottajalta vakava varoitus huijausviesteistä – näin tulee reagoida

Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa esimerkiksi kerrotaan veronpalautuksista.

Verohallinnon mukaan huijausviestejä on liikkeellä esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisen median kanavissa, tekstiviestinä ja pikaviestipalveluissa. Tyypillisesti viestissä luvataan palkinto tai kerrotaan esimerkiksi noutamista odottavasta paketista, ja vastaanottajan pitäisi viestin mukaan toimia nopeasti.

Tällainen viesti kannattaa poistaa saman tien avaamatta sitä. Jos olet avannut viestin, älä avaa siinä olevia liitteitä tai linkkejä, koska voit saada niistä koneeseesi haittaohjelman.

Myös Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Viestissä saatetaan esimerkiksi kertoa veronpalautuksesta, jota ei ole olemassa.

Miten huijausviestiin tulee reagoida?

Huijausviesti on syytä tuhota välittömästi. Viestissä olevia linkkejä ei kannata avata.

Jos huijausviestin saanut henkilö on erehtynyt antamaan luottokorttitietonsa, on kortti syytä sulkea välittömästi soittamalla omaan pankkiin tai ottamalla yhteys kortin myöntäjään.

Jos henkilö on erehtynyt antamaan verkkopankkitunnukset, on syytä ottaa yhteyttä pankin ilmoittamaan palvelunumeroon ja sulkea tunnukset.

Jos uhri erehtynyt antamaan luottokorttitietonsa tai verkkopankkitunnukset, on henkilö voinut joutua petoksen uhriksi. Kun uhri on ensin ollut yhteydessä pankkiinsa, sen jälkeen on syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.

Myös petoksen yritykset kannattaa ilmoittaa. Petosrikoksissa tekijä tavoittelee itselleen taloudellista hyötyä uhria erehdyttämällä. Usein petoksen seurauksena on taloudellinen vahinko uhrille.

Poliisin mukaan petosrikollisuuden kirjo on nykyään laaja ja petosten tekeminen on siirtynyt tietoverkkoihin. Sähköposti ja internet ovat avanneet talousrikollisille mahdollisuuden tavoittaa suuria ihmismääriä helposti ja lähes olemattomin kustannuksin.

Poliisin mukaan toisinaan rikolliset voivat pyrkiä tekeytymään viranomaisiksi, myös esimerkiksi poliisiksi.

Mistä oikean Verohallinnon palvelun tunnistaa?

Verohallinnon asiointipalveluissa käytetään aina suojattua yhteyttä, jos palvelussa näytetään asiakkaille verotustietoja tai pyydetään ilmoittamaan niitä.

Verohallinnon asiointipalveluun ei yleensä pääse ilman tunnistautumista. Henkilöasiakkaat tunnistautuvat sivuston https://tunnistautuminen.suomi.fi/ kautta verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Yritysasiakkaat tunnistautuvat suomi.fi-valtuutuksen avulla.

Huijaussivustoissa ei yleensä ole vastaavaa tunnistautumista tai tunnistautumiseen pyydetään muita keinoja kuten, luottokortin numeroa tai PayPal-tietoja.

Kun yhteys on suojattu, selainohjelman osoiterivillä näkyvä verkkosivun osoite alkaa https-etuliitteellä. Lisäksi suojatun yhteyden merkkinä näkyy useimmiten lukon kuva.