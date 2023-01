Haastava vuosi 2022 johtanut yritysten talousvaikeuksien kasvuun

Kuva: Intrum Oy.

Yritysten maksuviiveet ja konkurssien määrä ovat kääntyneet nousuun.

Intrumin tuore yritysten maksuviivetutkimus viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä kertoo, että maksuviiveitä oli yli 18 300 yrityksellä eli 5,3 prosenttia suomalaisista yrityksistä.

Maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi 12,1 prosentilla vuodentakaiseen ajankohtaan verrattuna. Osuus supistui hieman verrattuna vuoden 2022 edeltävään kvartaaliin, jolloin maksuviiveellisten yritysten lukumäärä oli korkeimmillaan koronapandemian puhkeamisen jälkeen.

Maksuviiveellisten yritysten osuudessa esiintyy luontaista kausivaihtelua, joka selittää osuuden laskua vuoden lopulla.

Verrattuna vuoteen 2021 maksuviiveellisten yritysten osuus kasvoi lähes kaikissa toimiala- ja yrityskokoluokissa. Voimakkainta kasvu oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla, missä osuus nousi 11,3 prosentista 13,6 prosenttiin. Myös maakuntatason tarkastelussa kasvua vuodentakaiseen tapahtui kautta maan.

Makrotalouden haasteita

Viime vuosi oli monella tapaa haastava yrityksille. Yritysten toimintaa haastavat nousevat kustannukset, Venäjän-kaupan voimakas supistuminen ja kuluttajakysynnän heikentyminen.

Kiihtyvä inflaatio nosti tuotantokustannuksia ja korkojen nousu vaikutti yritysten rahoituskustannuksiin. Myös energian ja muiden tuotannontekijöiden hinnan nousu vaikuttaa yrityksiin, mikä voidaan havaita tasaisena kasvuna maksuviiveellisten yritysten osuudessa.

Hyökkäyssota Ukrainassa johti useimpien yritysten irtautumiseen Venäjän-kaupasta ja lisäsi entisestään inflaatiopainetta etenkin energiahinnoissa. Lisäksi Kiinan jatkuvat koronasulut ovat aiheuttaneet häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa.

Maksuviiveiden määrään vaikuttaa yritysten taloudellisen tilanteen ja toimintaympäristön lisäksi taloudellisen aktiivisuuden taso. Talouden aktiivisuuden tason palautuminen korona-ajan jälkeen heijastuu tutkimuksessa erityisesti majoitus- ja ravitsemisalaan, jossa kärsittiin vielä koronarajoitusten vaikutuksista loppuvuonna 2021. Lisäksi ala on kärsinyt myös venäläisturismin loppumisesta.

Maksuviiveet ennakoivat yritysten vakavampia maksuvaikeuksia eli maksuhäiriöitä ja konkursseja tehokkaasti.

”Tutkimuksemme mukaan 84 prosentilla yrityksistä, joille oli rekisteröity maksuhäiriömerkintä viimeisen kuuden kuukauden aikana, löytyi merkintä Intrumin maksuviiverekisteristä jo ennen maksuhäiriömerkintää. Viime vuoden lopulla konkurssiin asetettujen yritysten määrän kasvu on kiihtynyt, joten toimintaympäristön haasteet ja maksuviiveiden määrän merkittävä kasvu näkyy nyt konkurssidatassa”, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala kertoo.

Palveluyritysten näkymät parhaita

Suomen pankin ennusteen mukaan Suomen talous ajautuu tänä vuonna lievään taantumaan ja BKT supistuu 0,5 prosenttia. Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa puolestaan Suomen bruttokansantuotteen laskevan 0,2 prosenttia vuonna 2023 ja kasvavan 1,2 ja 1,4 prosenttia vuosina 2024 ja 2025.

Toisaalta Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisema joulukuun luottamusindikaattori kertoo yritysten luottamuksen laskun pysähtyneen pitkälti palveluyritysten valoisempien tulevaisuudennäkymien johdosta.

Teollisuusyritysten luottamus pysyi ennallaan joulukuussa. Saldolukema oli -8, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -8. Luottamusindikaattori on alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Palveluyritysten luottamusindikaattori puolestaan nousi joulukuussa. Saldolukema oli +4 pistettä, joka on kolme pistettä enemmän kuin marraskuussa. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +12.

”Kokonaisuutena yritysten luottamuksen lasku pysähtyi joulukuussa palveluiden luottamuksen nousun ansiosta. Teollisuudessa poljettiin paikallaan, kun taas rakentamisessa tultiin hieman alaspäin. Eniten notkahti vähittäiskauppa. Kuluttajaa lähellä olevat alat ovat yhä eniten paineessa. Kysynnän hiipuminen näkyy varastojen kasvuna”, EK:n johtaja Sami Pakarinen analysoi.

Alkuvuoden hyvät uutiset suurista teollisuusinvestoinneista Suomeen valavat uskoa talouden aktiviteettitason elpymisestä. Raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus on jo nyt hieman parantunut.

Talouden elpymisestä rohkaisevia merkkejä ilmassa

Inflaation odotetaan hidastuvan tämän vuoden aikana viiteen prosenttiin, jolloin kuluttajien ostovoima kasvaa mikä taas parantaa yritysten kasvuedellytyksiä.

Juha Iskalan mukaan yritysten kannattaa kuitenkin turvata saatavansa ja varmistaa rahoituksensa mahdollisimman hyvin.

”Siitä huolimatta, että tunnelin päässä näkyy valoa, epävarmuus ja vaikea ennustettavuus jatkuvat. Luottoriskit ovat selvästi kasvaneet viime vuoden toisella puoliskolla. Yritysten on hyvä varmistaa asiakkaiden ja toimittajien maksukyky ennakkoon. Kun luottotietolaki muuttui joulukuun alussa, luotettavin tapa yritysten luottokelpoisuuden selvittämiseen on tarkastaa ajantasainen maksukyky maksuviiveiden avulla.”

VM arvioi, että raaka-aineiden hintapiikki on jo ohitettu, ja koronan aiheuttamat maailmankaupan pullonkaulat helpottaneet. Sähkön hinta pysyy korkeana talven ajan, mutta siinäkin on odotettavissa laskua keväällä ja kesällä. Vuonna 2023 kuluttajahinnat nousevat VM:n ennusteessa 4,0 prosenttia ja vuosina 2024–2025 vajaat kaksi prosenttia.