Wärtsilän joustavat moottorit edistävät Latinalaisessa Amerikassa uusiutuvan energian käyttöä

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa moottorit suureen voimalaitokseen Latinalaisessa Amerikassa.

Voimalaitos tuottaa aluksi perusvoimaa sähköverkkoon, mutta moottoreiden nopean käynnistyskyvyn ansiosta sitä voidaan jatkossa käyttää tuottamaan tasapainottavaa säätövoimaa, kun uusiutuvan energian osuus järjestelmässä kasvaa.

Tilauksen arvo on yli 100 miljoonaa euroa ja se kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan marraskuussa 2022.

Voimalaitokseen tulee 18 Wärtsilä 50SG -kaasumoottoria, joiden yhteisteho on 339 megawattia. Lämmön talteenotto mahdollistaa yli 350 megawatin energiantuotannon. Tätä varten asiakas rakentaa laitokseen kombijärjestelmän kolmen höyryturbiinin kokoonpanolle, mikä parantaa entisestään laitoksen joustavuutta ja antaa maksimitehon myös osakuormalla.

Voimalaitoksen korkea kokonaistehokkuus vähentää päästöjä, ja Wärtsilän moottoreiden valmius hyödyntää kestäviä polttoaineita niiden tullessa saataville turvaa laitoksen toimivuuden myös tulevaisuudessa.

Wärtsilän kaasumoottorit on suunniteltu toimimaan muutosteknologiana; tarjoamaan luotettavaa perusvoimaa ennen optimaalisinta tilannetta, jossa moottorit tasapainottavat energiajärjestelmää tukemalla uusiutuvan energian tuotantoa.

”Wärtsilä johtaa energiatoimialan siirtymää kohti hiilineutraaliutta, ja tämä tilaus on esimerkki siitä, miten koko sektori voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa tämän tavoitteen. Wärtsilä 50SG:n kaltaiset joustavat moottorit voidaan käynnistää ja pysäyttää muutamassa minuutissa, minkä ansiosta ne kykenevät tasapainottamaan uusiutuvan energian vaihtelevaa saatavuutta”, kertoo sanoo Risto Paldanius, Vice President, Americas, Wärtsilä Energy.

Paldaniuksen mukaan energiajärjestelmien optimoinnin ja toiminnallisen joustavuuden merkitys kasvaa sitä mukaa, kun uusiutuvan energian osuus kasvaa. Hänen mukaansa Wärtsilän moottorit täyttävät kaikki nämä vaatimukset ja vastaavat myös tulevaisuuden haasteisiin.

Wärtsilän laitteisto toimitetaan nopeutetulla aikataululla vuoden 2023 alussa. Voimalaitoksen kaupallisen toiminnan odotetaan alkavan elokuussa 2024.

Wärtsilä on sitoutunut edistämään vihreää siirtymää koko Latinalaisessa Amerikassa. Tällä hetkellä Wärtsilällä on noin 10,6 GW asennettua kapasiteettia yhteensä 17 Latinalaisen Amerikan valtiossa ja 254 voimalaitoksessa, joissa on yhteensä 1060 moottoria. Yhtiön pitkäaikainen huoltosopimus kattaa tästä kapasiteetista 2,7 gigawattia.

Wärtsilä on mallintanut sähköjärjestelmiä yli 190 alueella ympäri maailman aina Chilestä Kaliforniaan. Mallinnukset osoittavat, että uusiutuvaan energiaan perustuvat teknologiat pystyvät vastaamaan luotettavasti