Tekoälyfirma Aifonia sai ”strategisesti merkittävän” sopimuksen – osake jyrkässä nousussa

Lääketieteen tekoälyohjelmistoja tarjoava Aiforia on tehnyt puitesopimuksen tekoälyratkaisujen toimittamisesta PathLAKE Plus -yhteenliittymän 25 NHS-sairaalalle Britanniassa.

Yhtiö on voittanut kilpailutuksen ja hyväksytty tekoälyratkaisujen toimittajaksi 25 NHS-sairaalan patologian osastoille.

Ilmoitus innosti sijoittajia ja osake kipusi perjantaina peräti 15,8 prosenttia.

Sopimuksen ansiosta sairaalat voivat tehdä sopimuksen suoraan Aiforian kanssa ilman työläitä tarjouskilpailuprosesseja. Aiforian teknologia on kilpailutuksen myötä jo hyväksytty kliiniseen käyttöön, ja sopimusehdot on vahvistettu. PathLAKE edistää tekoälyyn pohjautuvien innovaatioiden käyttöä patologian alalla Britanniassa tavoitteenaan edistää talouskasvua terveydenhuollon tekoälyratkaisujen alalla. Nyt käyty tarjouskilpailu oli PathLAKE Plus -yhteenliittymän ensimmäinen.

Keuhkosyövän diagnostiikkaratkaisuihin liittyvässä kilpailutuksessa Aiforia oli ainoa toimittaja, joka voitti tarjouskilpailun CE-IVD-merkinnällä varustetulla keuhkosyöpään liittyvällä PD-L1 -tekoälymallillaan.

Eturauhassyöpään liittyvässä tarjouskilpailussa Aiforia sai sopimuksen yhtenä kolmesta valitusta toimittajasta CE-IVD-merkinnällä varustetulla Gleason Grade Group -tekoälymallillaan.

Tärkeä sopimus

Sairaaloiden kanssa tehtävien yksittäisten sopimusten kesto on kolme vuotta, ja niitä voidaan jatkaa kolmella vuodella. Tarjouskilpailussa mainitut arvioidut volyymit olivat eturauhassyövän osalta 12 888 tapausta vuodessa ja keuhkosyövän PD-L1 osalta 2 522 tapausta. Lukumäärien odotetaan kasvavan vuosittain.

”Sopimus on meille strategisesti merkittävä – meillä on nyt suora mahdollisuus yhteistyöhön 25 NHS-sairaalan kanssa. Konsortion sairaalat ovat halukkaita ottamaan tekoälyn käyttöön patologian osastoillaan, ja puitesopimus helpottaa hankintaprosessia huomattavasti”, kertoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Aiforia tekee yhteistyötä paikallisen yrityksen, Uralensis Innov8 Ltd:n, kanssa vastatakseen tarjouskilpailun vaatimuksiin.

Mikä on Aifonia?

Aifonia on Helsingin pörssin First North -listan vähemmän tunnettuja pienyhtiöitä. Yhtiö on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja tarjoava suomalainen pörssiyhtiö. Yhtiö tarjoaa patologeille ja tutkijoille syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja.

Patologian alan tehtävä on auttaa terveydenhuoltoalaa ymmärtämään sairauksien etenemistä, arvioimaan uusia lääkkeitä ja diagnosoimaan sairauksia. Aifonian mukaan patologiassa on käytetty samoja keinoja tutkimiseen ja analysointiin viimeiset 150 vuotta. Perinteinen silmämääräinen näytteen tutkiminen mikroskoopilla on kuitenkin manuaalista, altistaa subjektiivisuudelle ja vie aikaa.

Aiforia uskoo, että patologia on valmis uusille disruptiivisille ja tehokkaammille teknologioille ja että tekoälyyn pohjautuvan teknologian kysyntä tulee kasvamaan. Laboratorioiden ja sairaaloiden ympäri maailman odotetaan ottavan käyttöön digitaalisia teknologioita.

Aiforian pilvipohjaisten syväoppivien tekoälyratkaisuiden tavoitteena on nopeuttaa, tarkentaa ja johdonmukaistaa lääketieteen kuva-analytiikkaa useilla aloilla. Ne automatisoivat rutiinitehtäviä ja tarjoavat tekoälyn tukemaa diagnostiikkaa tehostaen työnkulkua ja parantaen diagnostiikan laatua ja näin mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon.

Aifonian osake on kivunnut kuukaudessa jo 33 prosenttia.

Yhtiö ei ole julkaissut vielä vuoden 2022 tilinpäätöstä, mutta tammi-kesäkuussa sen liikevaihto kasvoi 72 prosenttia vertailukaudesta ja oli 733 tuhatta euroa. Yhtiö on kuitenkin edelleen vahvasti tappiollinen sillä liiketappio oli lähes -4,4 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli -1,9 miljoonaa euroa.

