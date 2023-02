Amerikkalaispankki uskoo Euroopan osakemarkkinaan

Vanhan mantereen osakemarkkina on edullisesti arvostettu suhteessa Yhdysvaltoihin.

Amerikkalaispankki J.P.Morganin sijoitusstrategit Madison Faller ja Matthew Landon listasivat argumentteja, jotka tukevat jatkossa Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä.

Euroopan talouskasvunäkymät heikentyivät viime vuonna energiakriisin ja korkean inflaation vuoksi. Energiakriisi on toistaiseksi osoittautunut odotettua lievemmäksi ja talouskasvu odotettua vahvemmaksi.

Maakaasun hinta on laskenut noin 80 prosenttia viime vuoden huipuista ja on takaisin samalla tasolla kuin ennen sodan alkamista. Tämän hetken maakaasureservit, 50 prosenttia kapasiteetista, ovat Euroopassa korkeammat kuin keskimäärin samaan aikaan vuodesta. ”Normaalina” vuotena kaasureservejä on talven lopulla noin 30 prosenttia kapasiteetista.

Odotettua lievempi energiakriisi ei ole ainoa syy, miksi J.P.Morgan arvioi Euroopan osakemarkkinoiden tuottonäkymiä paremmiksi kuin Euroopassa. Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä tukee Kiinan Covid-19 rajoitusten päättyminen ja maan talouden avautuminen.

Kiinan markkina on tärkeä monelle eurooppalaiselle vientiyhtiölle. Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavan Stoxx Europe 600 -indeksin yhtiöiden liikevaihdosta 20 prosenttia syntyy Aasian ja Tyynenmeren alueella. 2010 lukema oli vain 11 prosenttia.

Inflaatiokehitys ja arvostustaso suosivat Euroopan osakemarkkinoita

Inflaatiokehitys on merkittävä osakemarkkinoiden ajuri niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Inflaatio on hidastunut kummassakin. J.P. Morgan arvioi, että inflaation hidastuminen sekä odotettua parempi talouskasvu tukevat Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä, vaikka Euroopan keskuspankki jatkaisi koronnostoja.

Neljännen kvartaalin raportointikausi on tähän mennessä osoittautunut kelvolliseksi. Osakemarkkinoiden toimialoista esimerkiksi pankit ovat tehtailleet vahvoja tuloksia, kun korkokatteet ovat vahvistuneet korkojen nousun myötä.

Teollisuuden yhtiöiden liiketoimintaa on auttanut energian hinnan lasku. Muotialan yhtiöt ovat pitäneet pintansa nopeasta kuluttajahintojen noususta huolimatta. Yleisesti ottaen inflaation hidastumisen odotetaan tukevan yhtiöiden kannattavuuden kehitystä, kun kustannuspaineet asteittain helpottavat.

J.P.Morganin näkemys on, että kaikkia viimeaikaisia hyviä uutisia ei ole vielä hinnoiteltu Euroopan osakemarkkinoilla. Stoxx Europe 600 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden konsensustulosennusteilla on 13,0. Viimeisen 10 vuoden keskiarvo on 14,5. Matala arvostustaso suhteessa historiaan johtuu vaatimattomista tuloskasvuodotuksista ja kohonneesta korkotasosta.

Euroopan osakemarkkina on edullinen suhteessa Yhdysvaltain osakemarkkinaan. Stoxx Europe 600 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 26 prosenttia matalampi kuin S&P 500 -indeksin.

Yhdysvaltain osakemarkkinan P/E-luku on lähes aina korkeampi kuin Euroopan osakemarkkinoiden, mutta nyt alennus on merkittävästi keskimääräistä suurempi. Viimeisen noin 20 vuoden aikana arvostustasoeron mediaani on ollut noin 13 prosenttia. J.P Morgan arvioi, että vuoden loppupuolella arvostustasoero olisi kaventunut 20 prosenttiin. Arvostustasoero kaventuisi siis noin kuusi prosenttiyksikköä. Arvostustasoeron kaventuminen tarkoittaisi, että Euroopan osakemarkkinoiden tuotto olisi todennäköisesti korkeampi kuin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden.

J.P.Morganin mukaan Euroopasta löytyy myös pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana terveydenhoitoalan, teknologian ja teollisuuden yhtiöiden paino osakeindekseissä on kasvanut Euroopassa. Arvoyhtiöiden, kuten pankkien ja energiayhtiöiden, paino on sitä vastoin pienentynyt osakeindekseissä.

J.P.Morgan arvioi, että Euroopan osakemarkkinoiden sektorijakauma on nyt houkuttelevampi kuin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden, koska nykytilanne suosii investointeja muun muassa energia- ja elintarvikealaan, infrastruktuuriin ja puolustukseen.

Viime vuosikymmenen aikana matala korkotaso ruokki riskinottohalukkuutta ja oli positiivinen ajuri erityisesti spekulatiivisille kasvuosakkeille. Pankin näkemyksen mukaan nyt on tullut aika suosia reaalitalouteen paremmin sidoksissa olevia yhtiöitä.

Euroopan osakemarkkinoiden arvostustaso on edullinen suhteessa Yhdysvaltoihin.

Dollarin heikentyminen tukee Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä

Dollari vahvistui suhteessa keskeisiin valuuttoihin, kuten euroon ja puntaan, keväästä 2021 syyskuuhun 2022. Sen aikana U.S. Dollar-indeksi kallistui peräti noin 27 prosenttia. Syynä dollarin vahvistumiseen oli koronnosto-odotuksien kasvu, kun kuluttajahinnat alkoivat nousta merkittävästi nopeammin kuin Fedin inflaatiotavoite.

Dollari on heikentynyt viime vuoden huipuista noin 10 prosenttia, kun Yhdysvaltain inflaatio on hidastunut ja talouskasvunäkymät Yhdysvaltain ulkopuolella ovat vahvistuneet. Euron vahvistuminen on tarkoittanut, että euroalueen osakemarkkinat ovat aiempaa houkuttelevampi vaihtoehto amerikkalaisille sijoittajille. Stoxx Europe 600 -indeksi on tuottanut noin 20 prosenttia lokakuun pohjista, mutta dollareissa tuotto on ollut peräti noin 30 prosenttia.

Amerikkalaisilla sijoittajilla on vain kolmen prosentin osakeallokaatio Euroopassa. Euroopan osuus koko globaalista osakemarkkinasta on noin 20 prosenttia. Moni sijoittaja alipainotti Eurooppaa viime vuonna ja sijoittajat myivät Euroopan osakesijoituksia eniten vuosikausiin.

Toisaalta euron vahvistuminen suhteessa dollariin on negatiivista Yhdysvaltoihin vieville euroalueen yrityksille, mutta positiivista Yhdysvalloista tuoville kotimarkkinoilla toimiville euroalueen yrityksille.

J.P.Morgan suosii nykytilanteessa eurooppalaisia energiayhtiöitä, luksusmuotiyhtiöitä ja puolijohdevalmistajia. Pankin arvion mukaan kyseiset sijoituskohteet ovat myös varteenotettavia vaihtoehtoja, jos osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvaa kuluvana vuonna.