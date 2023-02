Suosittu ChatGPT kertoo, mitä osakkeita Warren Buffett voisi ostaa

ChatGPT osaa kertoa, miksi sijoituslegenda Warren Buffett suosii osakkeita ja mitkä voisivat olla hänen suosimiaan yhtiötä.

Tekoäly ja koneoppiminen edistyy huikeaa vauhtia. Yksi esimerkki siitä on netissä valtavasti huomiota ja suosiota saanut ChatGPT.

ChatGPT:n kirjainlyhenne GPT tulee englannin kielen sanoista Generative Pre-trained Transformer. GPT on huippuluokan luonnollisen kielen käsittelymalli ja ChatGPT on siihen perustuva chatbot.

Chatbot on ohjelma, joka pystyy keskustelemaan ihmisen kanssa tekstin tai puheen avulla. Chatbotit ovat yleisiä internetissä ja ne ovat usein integroituja verkkosivuille tai messaging-sovelluksiin. Ne voivat auttaa vastaamaan yleisiin kysymyksiin, tarjoamaan tukea tai neuvontaa tai tarjoamaan muita palveluita. Chatbotit voivat perustua erilaisiin tekniikoihin, kuten esimerkiksi koneoppimiseen tai ohjelmointiin, ja ne ovat yleisiä erityisesti palvelu- ja myyntialoilla.

ChatGPT on kerännyt nopeasti huomiota yksityiskohtaisilla, sujuvilla ja selkeillä vastauksillaan lukemattomista eri aiheista. Chatbotin ydintoimintona on matkia ihmistä keskustelijana, vaikkakin epätasainen tarkkuus faktoissa on todettu sen merkittäväksi puutteeksi.

Näin Warren Buffett sijoittaa

ChatGPT osaa antaa myös sijoittajalle ymmärrettäviä ja selkeitä vastauksia.

Tässä esimerkki.

Pyydettäessä ChatGPT:tä esimerkiksi selittämään, millaista sijoitusstrategiaa maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett noudattaa, antaa chatbotti ymmärrettävän kiteytetyn vastauksen.

”Warren Buffettin tärkein sijoitusstrategia on arvosijoittaminen. Hän etsii aliarvostettuja yrityksiä, joilla on vahva talous, hyvä johto ja kilpailuetu toimialallaan, ja pyrkii pitämään ne hallussaan pitkällä aikavälillä. Hänet tunnetaan kärsivällisyydestään, kurinalaisuudestaan ja siitä, että hän välttää maksamasta ylihintaa sijoituskohteista. Buffett keskittyy pikemminkin yrityksen sisäiseen todelliseen arvoon kuin lyhyen aikavälin markkinavaihteluihin”, ChatGPT vastaa.

Miksi Buffett suosii osakkeita?

Warren Buffett on tunnettu siitä, että hän suosii sijoituksissaan suoria osakesijoituksia muihin omaisuuslajeihin verrattuna. ChatGPT kertoo, miksi osakkeet ovat Buffetin suosiossa.

”Warren Buffett on osoittanut suosivansa osakkeita muiden omaisuusluokkien sijaan useista syistä:

Pitkän aikavälin kasvupotentiaali: Osakkeilla on potentiaalia pitkän aikavälin kasvuun, erityisesti jos kohdeyritykset ovat hyvin johdettuja ja niillä on kilpailuetua toimialallaan.

Hajauttaminen: Osakkeet tarjoavat hajautushyötyjä, sillä sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa useisiin eri yrityksiin ja toimialoille.

Inflaatiosuoja: Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat historiallisesti pysyneet inflaation tahdissa tai ylittäneet sen, mikä suojaa rahan arvon heikkenemiseltä ajan myötä.

Arvosijoittamisen lähestymistapa: Buffettin sijoituslähestymistapa keskittyy aliarvostettujen yritysten löytämiseen, joilla on vahva talous, hyvä johto ja kilpailuetu. Osakkeet tarjoavat mahdollisuuden ostaa omistusosuuksia näistä yrityksistä.

Aktiivinen hallinnointi: Osakkeet tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen hallinnointiin, toisin kuin passiiviset sijoitusmenetelmät, kuten indeksirahastot. Tämä antaa mahdollisuuden päihittää markkinat huolellisen tutkimuksen ja aliarvostettuihin yrityksiin sijoittamisen avulla.”

Mitä osakkeita Buffett voisi ostaa?

Kysyttäessä, voisiko ChatGPT nimetä osakkeita, joita Buffett voisi lisätä salkkuunsa, chatbotti vastaa melko laveasti.

”Tekoälyn kielimallina minulla ei ole kykyä ennustaa tulevia osakemarkkinoiden liikkeitä tai tietää Warren Buffettin salkun tarkkaa sisältöä. Tässä on kuitenkin joitakin osakkeita, jotka voisivat olla linjassa hänen arvosijoitusfilosofiansa kanssa:

Blue Chip -osakkeet: Coca-Colan, Johnson & Johnsonin ja Procter & Gamblen kaltaisilla yhtiöillä on historiaa vakaudesta, vahva talous ja kilpailuetu omilla toimialoillaan.

Teknologiayhtiöt: Apple, Microsoft ja Amazon ovat osoittautuneet toimialansa johtaviksi yhtiöiksi, ja niillä on kokemusta vahvasta kasvusta ja kannattavuudesta.

Terveydenhuoltoalan yritykset: Johnson & Johnsonilla ja Pfizerilla on vahvat asemat terveydenhuoltoalalla, joten ne voivat hyötyä demografisista suuntauksista, kuten väestön ikääntymisestä.

On tärkeää huomata, että sijoittamiseen liittyy aina riski, eikä aiempi tulos ole tae tulevista tuloksista. Ennen sijoituspäätösten tekemistä on tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus ja ottaa huomioon omat taloudelliset tavoitteet ja riskinsietokyky.”