Dollari on heikentynyt merkittävästi syksystä – Se auttaa amerikkalaisia teknologiayhtiöitä

Valuuttakurssimuutoksilla oli iso vaikutus neljännen kvartaalin tuloksiin.

Torstaihin mennessä noin 63 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä oli julkistanut loka-joulukuun osavuosikatsauksen.

Amerikkalaisen finanssidatan tarjoaja Factsetin maanantaina julkaistun tilaston mukaan varsinkin vientiyhtiöiden tulokset ovat laskeneet vertailukaudesta. Factset arvioi yhtiöiden tuloskuntoa sen perusteella, että tekeekö yhtiö yli vai alle puolet liikevaihdosta Yhdysvaltain ulkopuolella.

Tulossumma on laskenut 8,7 prosenttia yhtiöillä, joiden liikavaihdosta yli puolet on syntynyt Yhdysvaltain ulkopuolella. Sitä vastoin suurimman osan liikevaihdosta kotimaassa tekevillä yhtiöillä tuloksen pudotus on ollut vain kolme prosenttia.

Vahva dollari suhteessa muihin keskeisiin valuuttoihin vaikutti siis negatiivisesti monien amerikkalaisyhtiöiden liiketoimintaan neljännellä kvartaalilla, kuten sitä muutama edeltävänä vuosineljänneksenä 2022. Toisaalta Yhdysvaltain kotimarkkinoiden kysyntä on ollut edelleen hyvää, vaikka inflaatio on ollut korkea. Siitä kiitos on kuulunut vahvalla työmarkkinoiden tilanteelle.

Dollarin ja osakemarkkinoiden suhde ei ole yksiselitteinen. Tietyissä tilanteissa, kuten taantumassa, dollarin vahvistuminen on positiivinen ajuri osakemarkkinoille, koska se voi indikoida koronnosto-odotusten kasvua taloussuhdanteen vahvistuessa.

Nykytilanteessa dollarin vahvistuminen on kuitenkin ollut negatiivinen ajuri, koska globaali kysyntä on asteittain heikentynyt viime vuoden aikana. Kysynnän heikkoutta on lisännyt se, että vahvistuva dollari on tehnyt monista amerikkalaisista tuotteista kalliimpia paikallisessa valuutassa.

Useat niin sanotut ”mega capit”, kuten Apple ja Microsoft, tekevät merkittävän osan liikevaihdosta Yhdysvaltain ulkopuolella. S&P 500 -indeksin sektoreista teknologian liikevaihdosta peräti 58 prosenttia syntyy Yhdysvaltain ulkopuolella. Se on korkein lukema indeksin sektoreista.

Teknologiayhtiöiden tuloskunto on kärsinyt vahvasta dollarista

Applen talousjohtaja Luca Maestrin mukaan neljännen vuosineljänneksen haasteisiin lukeutui volatiili valuuttamarkkina. Applen liikevaihto laski 5,5 prosenttia loka-joulukuussa. Vahvan dollarin vaikutus oli liikevaihdon kasvuun peräti kahdeksan prosenttiyksikköä. Ilman valuuttakurssivaikutusta yhtiö onnistui kasvamaan monilla markkinoilla.

Toisen teknologiayhtiön, IBM:n, liikevaihto jäi vertailukauden tasolle loka-joulukuussa. Vahva dollari heikensi liikevaihtoa yli miljardilla dollarilla. IBM:n talousjohtaja James Kavanaughin mukaan dollarin vahvistumisen negatiivinen vaikutus on ollut suurin vuosikymmeniin. Hän arvioi, että valuuttakurssimuutokset eivät enää jatkossa heikentäisi samalla tavalla kasvua.

Muiden sektorien globaaleista toimijoista pikaruokaketju McDonald’sin Yhdysvaltain ulkopuolelta tuleva liikevaihto laski prosentin verran vertailukaudesta neljännellä vuosineljänneksellä. Ilman valuuttakurssin vaihteluiden vaikutusta liikevaihto kasvoi viisi prosenttia. Yhtiön arvion mukaan vahva dollari heikentää 7-9 senttiä osakekohtaista tulosta vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Analyytikoiden konsensusennuste osakekohtaiselle tulokselle on 2,30 dollaria.

Raymon Jamesin päästrategi Matt Orton on vakuuttunut, että dollarin heikentyminen on positiivinen tekijä yhtiöiden kannattavuuden kannalta. Tärkein teknologiasektorin kasvuajuri on kuitenkin tuotteiden kysyntä, johon valuuttakurssimuutokset vain osittain vaikuttavat. Globaali talouskasvu on kysynnän kannalta tärkeämpi ajuri.

Dollari on heikentynyt merkittävästi viime syksyn tasolta

Dollarin vahvistuminen suhteessa keskeisiin valuuttoihin, kuten euroon ja puntaan, alkoi keväällä 2021 ja jatkui viime vuoden syyskuuhun saakka. Sen aikana U.S. Dollar-indeksi kallistui peräti noin 27 prosenttia. Syynä dollarin vahvistumiseen oli koronnosto-odotuksien kasvu, kun kuluttajahinnat alkoivat nousta nopeammin.

Dollarin heikentyminen alkoi syyskuussa 2022. Sen jälkeen U.S. Dollar-indeksi on laskenut noin yhdeksän prosenttia, kun samaan aikaan inflaatio- ja koronnosto-odotukset ovat heikentyneet Yhdysvalloissa. Markkinoilla hinnoitellaan enää kahta Fedin 25 korkopisteen koronnostoa.

Rahapolitiikan lisäksi myös vahvistuneet talouskasvunäkymät Yhdysvaltain ulkopuolella ovat heikentäneet dollaria. Euroopan energiakriisi on ainakin tähän mennessä osoittautunut pelättyä lievemmäksi. Kiinan koronasulkujen purkaminen tukee Kiinan lisäksi monien muiden maiden talouskasvua. Yritykset eivät ole toistaiseksi nähneet paljoa helpotusta vahvan dollarin tilanteeseen, sillä taala on edelleen hintava suhteessa historiaan.

Truist Advisory Servicen Keith Lerner arvioi, että viime vuoden neljännellä kvartaalilla dollarin heikentymisen vaikutus ei vielä kunnolla näkynyt kvartaalin tuloksissa. Lerner odottaa dollarin kehityksen olevan sivuttaissuuntaista lähikuukausina.

Viime vuosikymmenen aikana keskeisten valuuttaparien noteeraukset liikkuivat kapealla välillä, kun keskuspankit pitivät ohjauskoron matalalla hitaan inflaation vuoksi. Valuuttaparien matala volatiliteetti sai aikaan sen, että moni yritys luopui valuutan suojaamisesta.

Valuuttakurssimuutoksia on tyypillisesti erittäin vaikea ennustaa, koska niihin vaikuttaa moni tekijä. Dollarin heikentymisen jatkuminen olisi hyvä asia amerikkalaisille vientiyhtiöille, mutta negatiivinen ajuri muun muassa eurooppalaisille vientiyhtiöille. Kotimarkkinoilla toimivat yritykset hyötyvät yleensä vahvasta valuutasta, koska tuontihyödykkeiden hinnat halpenevat paikallisessa valuutassa ja se tukee kotimarkkinoiden kulutusta.

Dollari on vahvistunut viime perjantain jälkeen, kun koronnosto-odotukset nousivat Yhdysvaltain vahvan työmarkkinatilaston myötä. Nyt yhdellä eurolla saa 1,08 dollaria.