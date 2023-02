Peliyhtiö Fingersoft kokeili kuusituntista työpäivää – tulokset yllättävät

Fingersoft sai työaikakokeilusta niin hyviä tuloksia, että päätti tehdä kuusituntisesta työpäivästä pysyvän hyvinvointiedun.

Oululainen mobiilipelejä kehittävä pelistudio Fingersoft on tunnettu hittipeleistään Hill Climb Racing ja Hill Climb Racing 2, joilla on maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia latausta. Yhtiö työllistää 110 henkilöä.

Fingersoft päätti toteuttaa vuosina 2021 – 2022 lyhyemmän työviikon työaikakokeilun. Aiheesta kertoo BusinessOulu-sivusto. Kokeiluun osallistui vuoden 2021 aikana noin puolet yrityksen työntekijöistä, ja viime vuonna päättyneen kokeilun aikana työajaksi saattoi valita joko nelipäiväisen työviikon tai kuusituntiset työpäivät viitenä päivänä viikossa.

Työaikakokeilun tulokset olivat niin hyviä, että siitä on nyt tehty pysyvä malli yrityksessä. Tämän vuoden alusta alkaen Fingersoftin työntekijät ovat voineet tehdä kuusituntista työpäivää lähes täydellä, 90 prosentin palkalla.

Fingersoftin toimitusjohtaja Jaakko Kylmäojan mukaan työaikakokeilu osoitti sen, että on olemassa keinoja parantaa työntekijöiden hyvinvointia merkittävästi tuottavuuden pysyessä samana tai jopa parantuessa.

”Nyt käyttöön otettu pysyvä hyvinvointietu antaa työntekijöille keinoja työn ja vapaa-ajan parempaan tasapainotteluun. Tuottavuuden osalta olemme huomanneet, että mitä hyvinvoivampi työntekijämme on, sitä arvokkaampi hänen työpanoksensa ja vaikutuksensa työpaikkamme ilmapiiriin on”, Kylmäoja kertoo.

Yksi työaikakokeilun mielenkiintoisimpia tuloksia on sen vaikutus tuottavuuteen.

Ei nimittäin ole ihan yhdentekevää tuottavuuden kannalta, toteutetaanko lyhyempi työviikko lyhyempinä työpäivinä vai nelipäiväisenä työviikkona.

Tulosten perusteella kuusituntinen työpäivä koettiin nelipäiväistä työviikkoa toimivammaksi ratkaisuksi, sillä lyhyemmässä työpäivässä tuottavuus pysyi miltei samana. Sen sijaan nelipäiväisessä viikossa se laski samassa suhteessa työajan kanssa. Lyhyemmissä työpäivissä myös vuorovaikutus pysyi yllä työyhteisössä joka päivä.

Lyhennetyn työajan hyötyjä puoltavat myös kansainväliset kokeilut ja tutkimukset.

Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2021, että Islannissa nelipäiväisen työviikon kokeilu oli suuri menestys niin organisaatioiden kuin työntekijöidenkin kannalta. Suurimmassa osassa nelipäiväisyyttä kokeilleista työpaikoista tuottavuus pysyi samana tai parani. Työntekijät kokivat stressin vähentyneen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon parantuneen.

Islannin kokeilun tulokset poikkeavat Fingersoftin tuloksista siinä mielessä, että Islannissa nimenomaan nelipäiväinen työviikko osoittautui onnistuneeksi.

Suomessa osa-aikatyötä tekee tällä hetkellä noin 17 prosenttia työllisistä, mikä on vähemmän kuin muissa pohjoismaissa ja monessa EU-maassa. Yleisintä osa-aikatyö on palvelualalla, kuten vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemusalalla sekä taide- ja viihdealalla. Naisissa osa-aikatyötä tekeviä on enemmän kuin miehissä.

Suomessa on myös vahva kokoaikatyön kulttuuri, mikä näkyy varsinkin asiantuntijatehtävissä, kertoo sosiaalipolitiikan tutkija Satu Ojala Työelämän tutkimuskeskuksesta Tampereen yliopistosta.