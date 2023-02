Tässäkö käänne? Inflaatio hidastui 8,4 prosenttiin

Kuva: Tilastokeskus.

Suomen inflaatiohuippu on taittunut. Ekonomistin mukaan inflaation lasku tammikuussa on selvä.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli Suomessa tammikuussa 8,4 prosenttia. Inflaatio hidastui hieman joulukuun lukemista, jolloin vuosi-inflaatio oli 9,1 prosenttia.

Inflaation hidastuminen joulukuusta tammikuulle johtui muun muassa sähkön hinnan lievemmästä noususta.

Tammikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön hinnan, asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen nousu sekä dieselin hinnan nousu. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten omakotitalokiinteistöjen ja ei-korvattavien reseptilääkkeiden halpeneminen.

”Nyt se on virallista: inflaatiohuippu on taittunut. Kuluttajahintojen nousu hidastu tammikuussa 8,4 prosenttiin. Ero joulukuun lukemaan (+9,1 %) on selvä ja kiistaton, joskaan ei lainkaan yllättävä. Viime vuonna hinnat nousivat niin nopeasti, että tahdin oli pakko tasaantua”, toteaa keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist Twitterissä.

Vielä ei kuitenkaan ole vielä lainkaan selvää, että hintojen nousu laantuisi lähiaikoina aiempien vuosien normaalitasolle, Appelqvist muistuttaa.

”Oikea kysymys onkin, koska päästään lähellä normaalitahtia? Se ei ole vielä lainkaan selvää. Kuukausitasolla nousu oli edelleen vauhdikasta (+0,6 %), ei vain yhtä vauhdikasta kuin viime vuonna tammikuussa. Siksi vuosimuutos (=inflaatio) painui alemmas.”

STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà on inflaation hidastumisen suhteen optimistinen.

”Inflaatio alkaa hidastumaan, tammikuussa 8,4 %:iin joulukuun 9,1 %:sta. Seuraavien muutaman kuukauden aikana inflaatio hidastunee merkittävästi, kun talvi hellittää ja vertailukohtana alkaa toimia Ukrainan sodan jälkeinen hintataso”, Lainà tviittaa.

Handelsbanken odottaa Suomen inflaation pysyvän korkeana vielä tämän vuoden alussa.

”Inflaatio pysyy korkealla vielä kuluvan vuoden alussa, mutta alkaa sen jälkeen hidastua selvemmin. Polttoaineiden hintojen vuosimuutos kääntyy pian negatiiviseksi. Myös niin sanottu pohjavaikutus alkaa vaimentaa inflaatiota”, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen ennakoi.

Myös euroalueella kuluttajahintojen nousu laukkaa hieman aiempaa maltillisemmin, vaikkakin lukemat ovat edelleen korkeita.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli tammikuussa 8,5 prosenttia, kun joulukuussa lukema oli 9,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli tammikuussa 7,9 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.