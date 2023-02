Kempower käynnistää sähköautojen latausasemien tuotannon Yhdysvalloissa

Kempower perustaa sähköautojen latausasemien tuotantolaitoksen Pohjois-Carolinaan Yhdysvaltoihin.

Pohjoismainen DC-latausteknologian toimittaja Kempower perustaa sähköautojen latausasemien tuotantolaitoksen Pohjois-Carolinaan, Yhdysvaltoihin.

Kempower suunnittelee ja valmistaa sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja. Yhtiön toiminta alkoi vuonna 2017 Kemppi Groupin eriytettyä sähköajoneuvojen lataamisen omaksi yhtiökseen. Yritys listautui Helsingin pörssin First North -listalle joulukuussa 2021.

Uuden tuotantolaitoksen myötä Kempower luo noin 300 uutta työpaikkaa Pohjois-Carolinan osavaltioon. Yhtiö aloittaa NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure) -standardin mukaisten DC-latureiden tuotannon vuoden 2023 loppuun mennessä, ja yhtiön suunniteltu hankeinvestointi on 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria seuraavien viiden vuoden aikana. Investoinnin lopullinen suuruus riippuu Kempowerin Yhdysvaltain markkinoille tulon onnistumisesta.

Kempowerin hanketta Pohjois-Carolinassa tuetaan osittain osavaltion taloudellisen investointikomitean (Economic Investment Committee) hyväksymällä Job Development Investment Grant (JDIG) -avustuksella. Kun otetaan huomioon uusien työpaikkojen tuottamat uudet verotulot, JDIG-sopimus mahdollistaa yhteensä noin kolmen miljoonan dollarin mahdollisen takaisinmaksun yhtiölle 12 vuoden aikana.

Kempowerin Pohjois-Carolinassa sijaitsevassa laitoksessa tullaan valmistamaan Kempowerin DC-pikalatureita sähköautoille, sähkörekoille, sähköbusseille ja sähköisille työkoneille. Uuden laitoksen myötä Kempower laajentaa merkittävästi tuotanto-, laboratorio- ja toimistotilojaan maailmanlaajuisesti Suomessa sijaitsevan 14 000 neliön laitoksen lisäksi.

Kempowerin tavoitteena on aloittaa NEVI-yhteensopivien DC-latureiden tuotanto vuonna 2023. Ensimmäisessä vaiheessa Kempower käynnistää paikallisen kokoonpanon NEVI-yhteensopivien Kempower Power Unit -virtayksiköiden ja Kempower Satellite -latureiden valmistamiseksi. Henkilöstön rekrytointi on jo käynnissä.

”Pohjois-Carolinan maailmanlaajuinen maine puhtaan energian talouskeskittymänä kasvaa jatkuvasti. Sähköautojen latausasemat ovat keskeinen osa tulevaisuuden liikenneinfraa, ja olemme tyytyväisiä näihin uusiin puhtaan energian työpaikkoihin, joita Kempower luo osavaltioon”, Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper kertoo.

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että Pohjois-Carolina on yhtiölle täydellinen sijaintipaikka ja täyttää Kempowerin korkeat ESG-vaatimukset.

”Kempowerille latauksen luotettavuus on ensisijaisen tärkeää. Yhdysvalloissa pitkien matkojen ajaminen on yleisempää kuin Euroopassa, joten latureiden luotettavuus on entistäkin kriittisempää. Varmistamme latauksen luotettavuuden käytössä olevan ja testatun järjestelmämme avulla, ja olemme vakuuttuneita, että laturimme palvelevat mantereen sähköautoilijoita parhaalla mahdollisella tavalla”, Ristimäki toteaa.

Kempower tutkii parhaillaan eri vaihtoehtoja sähköautojen pikalatausteknologian tuotantokapasiteetin laajentamiseksi myös Euroopassa. Yhtiön tavoitteena on, että uusi kapasiteetti on toiminnassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kempowerin kasvu on häikäisevää.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ennätykselliseen 65 miljoonaan euroon. Tilauskirjat pullistelevat syyskuun lopussa moninkertaisesti vuotta aiempaa suurempina, sillä viime vuoden syyskuun lopussa tilauskertymä oli vain 5,8 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti vain 32 miljoonan euron tilauskertymää.

Kempowerin tilauskanta oli syyskuun lopussa yli 95 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli alle 11 miljoonaa euroa.

Liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 227 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 33 miljoonaa euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Analyytikoiden odotuksissa oli 30 miljoonan liikevaihto.