Kuukauden rahastot: Ruotsi-rahastoista löytyy eroja ja sijoitusideoita

Ruotsiin sijoittavista pienyhtiörahastoista löytyy monta mielenkiintoista osakepoimintaa.

Tammikuussa tarkastelluista kolmesta Suomi-rahastosta yksikään ei ollut voittanut vertailuindeksiä. Länsinaapuriin suuntaavia rahastoja on suomalaiselle sijoittajalle saatavilla monia ja joukosta löytyy jopa muutama vertailuindeksin voittanut.

Ruotsin pääomamarkkinat ovat huomattavasti Suomea monipuolisemmat. Ruotsista on tullut eniten huipputuottoja tarjonneita yhtiöitä koko Euroopassa. Onnistuneella osakevalinnalla voi siis tehdä suurtakin ylituottoa. Lisäksi Ruotsin kruunun heikkouden takia suomalaiselle sijoittajalle voi olla erityisen edullista ostaa ruotsalaisia yhtiöitä kun euro on vahva.

Helmikuun tarkasteluun valittiin kaksi pienyhtiörahastoa sekä Ruotsi-rahastojen kärkisijaa pitävä laatuyhtiörahasto. Pienyhtiöiden osakekurssit ovat alkuvuoden aikana pärjänneet indeksejä paremmin niin Yhdysvalloissa kuin Ruotsissakin.

Nordnetin palvelussa saatavilla olevat Ruotsiin sijoittavat aktiiviset osakerahastot.

Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Evli Ruotsi Pienyhtiöt rahasto sijoittaa vakavaraisiin ja hyvin johdettuihin pienyhtiöihin. Se pyrkii sijoittamaan 30-40 houkuttelevasti arvostettuun osakkeeseen. Rahaston hallinnointipalkkio on 1,6 prosenttia ja sillä on kolme tähteä Morningstarilta. Vuonna 2022 rahaston arvo laski miltei 39 prosenttia kun vertailuindeksi laski 31,4 prosenttia.

Joulukuussa rahasto osti lisää talotekniikkaurakoitsija Bravidan ja Grängesin osakkeita. Gränges valmistaa erilaisia puolivalmisteita alumiinista useille eri toimialoille ja aikoo olla vahvasti mukana sähköautojen akkujärjestelmien tuotantoketjussa. Talotekniikkatukku Beijer Ref tuli rahaston salkkuun joulukuussa uutena omistuksena. Tammikuussa rahasto osti vasta listautunutta Norva24:ää, joka tekee viemäri- ja putkihuoltoja sekä kasvaa voimakkaasti yritysostoin.

Vielä joulukuussa pienyhtiöihin keskittyvän rahaston kolmanneksi suurin omistus oli Tukholman pörssin 30 vaihdetuimpaan ja suurimpaan osakkeeseen sijoittava ETF. Tammikuussa pienyhtiöt nousivat suuryhtiöitä voimakkaammiin ja tammikuun loppuun mennessä ETF oli poissa suurimpien omistusten joukosta. Samoin kävi rahaston tuottoa rasittaneelle Paradox Interactivelle.

“ETF on työkalu säätelemään rahaston osakepainoa”, salkunhoitaja Janne Kujala selventää.

Yhtiö nimeltään AAK on sekä Ruotsi Pienyhtiöt rahaston että Didner&Gergen Småbolag rahaston suurimpien sijoitusten joukossa. Yhtiö valmistaa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kasvipohjaisia öljyjä elintarviketuotantoon. Verkkosivuillaan yhtiö nostaa voimakkaasti esiin kasvipohjaiset ruuat ja yhtiön roolin niiden tuotannossa.

Rahaston viisi suurinta omistusta olivat tammikuun lopussa:

SSAB NCAB AAK Green Landscaping Note

Didner & Gerge Småbolag

Didner&Gergen rahasto ei itseasiassa ole puhtaasti Ruotsiin keskittynyt, vaan se voi sijoittaa kaikkiin Pohjoismaihin. Tästä huolimatta rahaston omistuksista lähes 90 prosenttia on ruotsalaisia yhtiöitä. Rahaston hallinnointipalkkio on 1,4 prosenttia ja sillä on Morningstarilta kaksi tähteä. Rahasto on sijoittanut 41 eri yhtiöön.

Rahastolla on monia mielenkiintoisia osakkeita salkussaan.

Meko, jonka voi katukuvassa tunnistaa Mekonomen autohuoltoketjusta, osti viime vuonna suomalaisen varaosatukkuliike Koivusen liiketoiminnot. Suuri osa Mekon liiketoiminnasta onkin autovaraosien tukkukauppaa Itämeren alueella. Mekon suurin omistaja on amerikkalainen LKQ lähes 27 prosentin omistusosuudella. Eurooppaan laajentuvalle LKQ:lle Meko olisi vain pieni suupala, eikä kauppoja ole pidättelemässä muita suuria omistajia.

Joulukuun kuukausikatsauksessa rahaston salkunhoitajat kertovat tehneensä yritysvierailun rahaston kolmanneksi suurimpaan salkkuyhtiöön Viteciin. Yhtiö on kymmenien pieniin asiakasryhmiin keskittyvien ohjelmistayritysten kokonaisuus. Vitec muistuttaakin etäisesti monen laatusijoittajan suosikkiosaketta Constellation Softwarea.

Karnov Group löytyy rahaston kymmenen suurimman omistuksen joukosta. Karnov tarjoaa informaatiopalveluja vero-, kirjanpirto- ja lakiasiantuntijoille. Sen asiakkaina ovat muun muassa Ruotsin ja Tanskan veroviranomaiset. Tällä hetkellä yhtiö on laajentumassa Länsi-Euroopan markkinoille kahden yritysoston siivittämänä. Joulukuussa rahasto hankki lisää Karnovin osakkeita sekä AAK:n ja Coorin osakkeita. Rahasto myi Cintin, Ambean ja Trelleborgin osakkeita.

Rahaston viisi suurinta omistusta olivat joulukuun lopussa:

AAK MEKO Vitec Software Embracer Lifco

Handelsbanken Ruotsi Selective

Handelsbankenin valikoiva Ruotsi rahasto pyrkii sijoittamaan 16-35 ruotsalaiseen laatuyhtiöön. Se on suoriutunut viimeisestä 12 kuukaudesta parhaiten, kun tarkastellaan Nordnetissä saatavilla olevia aktiivisia osakerahastoja. Se on samalla myös joukon kallein rahasto 1,85 prosentin hallinnointipalkkiollaan. Rahaston hyvä tuotto suhteessa vertailuindeksiin on tuonut sille täydet viisi tähteä Morningstarin luokituksessa. Vuonna 2022 rahasto laski 21 prosenttia, kun sen vertailuindeksi laski 30 prosenttia.

On hyvä huomata, että rahaston salkunhoitaja on vaihtui viime vuoden marraskuussa. Tämä luo vaikeasti arvioitavan epäjatkuvuuskohdan. Toisaalta rahaston suurimmat sijoitusten listalta löytyy pitkälti samat yhtiöt kuin Ruotsin suurimpien yritysten listalta. Tällä tavalla rahasto on sijoitus ruotsalaisen teollisuuden kilpailukyvyn menestykseen. Rahastolla on vahva paino Ruotsin konepajasektorilla ja joulukuun kommentissaan salkunhoitaja olikin huolestunut talouskasvun hiipumisen vaikutuksista.

Handelsbanken Ruotsi Selective XACT OMXS30 Volvo Atlas Copco Atlas Copco Investor Assa Abloy Volvo Svenska Handelsbanken Hexagon Hexagon SEB Rahaston ja indeksin suurimmat omistukset.

Tammikuun loppuun mennessä ilmestyneiden tulosjulkistusten perusteella oli salkunhoitajan mukaan huomattavissa, että kysyntänäkymät olivat vakaat, mutta kannattavuutta rasittivat yhä toimitusketjuhaasteet ja kustannusten nousu.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.