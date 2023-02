LeadDeskin kasvu edelleen tappiollista

Ohjelmistoyhtiö LeadDesk on onnistunut vähentämään liiketappiotaan.

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajia. Yhtiön pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Sillä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa ja sen pilvipalvelua käyttää yli 1000 asiakasta ympäri maailman.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle helmikuussa 2019.

Kasvuvauhti on ollut railakasta. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna yhtiö ylsi jo 24,6 miljoonaan liikevaihtoon.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhtiön liikevoitto oli kuitenkin pakkasella -1,0 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli plussalla 0,2 miljoonaa euroa.

LeadDeskin liikevaihto kasvoi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, heinä-joulukuussa 14,3 miljoonaan euroon vertailukauden 12,5 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi siten 14,1 prosenttia.

Kasvu jatkuu tappiollisena

Vertailukelpoinen pro forma käyttökate nousi viime vuoden 1,2 miljoonasta eurosta vajaaseen 2,0 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa tappiolla, kun vertailukaudella liiketappio oli -1,2 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti -0,4 miljoonan euron tappiollista liikevoittoa.

LeadDeskin koko vuoden 2022 liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa euroa, kun edellisvuonna se oli -1,0 miljoonaa euroa. Liikevoiton heikentyminen johtui pääasiassa kasvaneista aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoista.

Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla LeadDeskin enterprise-liiketoiminta eli suurasiakkaiden kanssa tehtävä liiketoiminta kasvoi hyvin erityisesti Suomessa ja Norjassa, kertoo toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto.

”Aiemmin julkaistut enterprise-asiakkuuksien käyttöönottoprojektit ovat päättyneet ja enterprise-asiakkuudet tuottivat neljännellä kvartaalilla 43 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Toisella kvartaalilla kasvuamme hidasti energiasektorin asiakkaidemme geopoliittisesta tilanteesta johtuneet haasteet, mutta asiakasryhmän tilanne on tasoittunut. Lisäksi saimme Espanjan markkinalla yhä vahvemman jalansijan, jonka päälle voimme jatkossakin rakentaa kasvua”, toimitusjohtaja kertoo.

Vuoden toisella puoliskolla yhtiö kiinnitti erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin, ja käyttökateprosentti kasvoi toisella vuosipuoliskolla 14 prosenttiin.

Yhtiö ohjeistaa vuoden 2023 liikevaihdon vuosikasvun olevan 6-14 prosenttia sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 11-16 prosenttia. Viime vuonna käyttökateprosentti oli 11,8 prosenttia. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Nokso-Koiviston mukaan makrotalouden epävarmuuksista huolimatta LeadDesk ei ole joutunut muuttamaan kannattavan kasvun strategiaansa ja yhtiö aikoo jatkaa sillä tiellä myös vuonna 2023.

Vuoden 2023 alussa tapahtunut ruotsin ja norjan kruunujen heikentyminen suhteessa euroon luo toimitusjohtajan mukaan kuitenkin pientä laskupainetta euromääräiseen liikevaihdon kasvuun. Noin 38 prosenttia vuoden 2022 liikevaihdosta kertyi länsinaapureista.

Kilpailuetua Euroopan markkinoilla

LeadDesk julkaisi keväällä uuden, tehokkaamman käyttöliittymän asiakkaidensa myyntitiimien käyttöön.

”Strategiamme mukaisesti liityimme vahvemmin suosittuihin ekosysteemeihin, kuten Salesforce ja Zendesk. Salesforce-asiakkuudenhallintajärjestelmän markkinapaikalla julkaisemamme LeadDesk Talk -sovellus onkin jo saanut mukavasti huomiota sekä ensimmäisen merkittävän pilottiasiakkaan”, toimitusjohtaja toteaa.

LeadDesk odottaa Euroopan contact center -pilvipalveluiden markkinan tulevina vuosina jatkavan kasvuaan, sillä asiakasyritysten siirtymä kohti pilvipalveluja on edelleen kesken. Nokso-Koiviston mukaan sen mahdollisuudet menestyä tässä markkinassa ovat erinomaiset, koska luotettavan ja globaalin infrastruktuurin ansiosta yhtiöllä on selkeää kilpailuetua ydinmarkkinoilla.

Toimitusjohtajan mukaan LeadDeskin kilpailuetu syntyy paikallisen läsnäolon lisäksi kyvystä mukautua paikallisiin tarpeisiin.

”Alati muuttuva ja maakohtainen sääntely vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan ja luo kysyntää uusille pilviratkaisuille. Sääntely toimii vallihautana meidän ja kilpailijoiden välillä, sillä sääntely vaihtelee merkittävästi Euroopan maasta toiseen”, Nokso-Koivisto toteaa.