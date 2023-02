Maailmantalouden kasvu uhkaa hidastua vuonna 2023 korkean inflaation ja lainakustannusten vuoksi

Talouskasvu hidastuu vuonna 2023 erityisen voimakkaasti Euroopassa ja Amerikassa.

Maailmantaloudella on edessään merkittäviä haasteita, jotka johtuvat hidastuvasta mutta kohonneesta inflaatiosta, korkeista lainakustannuksista ja ulkoisen kysynnän vähenemisestä. Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan syvällisesti yksityisiin kulutusmenoihin, investointeihin ja taloudelliseen toimintaan.

Tämän seurauksena Globaldata ennustaa uusimmassa raportissaan Macroeconomic Outlook Report: Global (Q1 2023 Update) maailman suurimpien talouksien kasvun hidastuvan tai jopa taantuvan tänä vuonna.

Yritys ennustaa BKT:n kasvun hidastuvan vuoden 2022 3,2 prosentista 2,1 prosenttiin vuonna 2023, ennustaa GlobalData, johtava data- ja analyysiyritys.

GlobalDatan uusin raportti paljastaa, että maailmantalous osoitti vankkaa talouden elpymistä -3,7 prosentista vuonna 2020 5,9 prosenttiin vuonna 2021 ennen kuin se hidastui 3,2 prosenttiin vuonna 2022 käynnissä olevan Venäjän ja Ukrainan sodan vuoksi. Kiinan talouden uudelleen avautumisen ja kehittyvien talouksien rokotuspyrkimysten odotetaan kuitenkin lieventävän jonkin verran maailmanlaajuisten toimitusketjujen rasitteita vuonna 2023.

Rahoitusmarkkinoiden haavoittuvuus lisää riskejä

GlobalDatan taloustutkimusanalyytikko Maheshwari Bandari kertoo, että vuosi 2023 on haastava suurelle osalle maailmantaloutta, sillä kasvun ensisijaisten vetureiden – Yhdysvaltojen ja Euroopan – odotetaan hidastuvan.

Myös amerikkalaispankki Morgan Stanleyn ennustemallin mukaan nousukausi on päättynyt Yhdysvalloissa. Sen kesto oli 19 kuukautta. Yhdysvaltain talous siirtyi heikentyvän taloussuhdanteen vaiheeseen, jolle on tyypillistä, että talousdata on edelleen vahvaa, mutta heikkenevää.

Kasvuhaasteita on myös muualla.

”Suurten talouksien huomattava hidastuminen vaikuttaisi myös ulkoiseen kysyntään kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa. Rahoitusmarkkinoiden haavoittuvuuden lisääntyminen suuressa osassa maailmaa voisi lisätä riskiä kovasta laskusta aikana, jolloin monien kehittyvien talouksien hallituksilla ei ole riittävästi poliittista liikkumavaraa tukeakseen toimintaa tarvittaessa. Inflaation torjuntaan tarkoitettujen varojen lainakorkojen nousun seurauksena useat taloudet todennäköisesti supistuvat”, Bandari toteaa.

Globaldata ennustaa Aasian ja Tyynenmeren alueen olevan maailman nopeimmin kasvava alue, ja BKT:n reaalikasvun ennustetaan olevan siellä 3,7 prosenttia vuonna 2023. Kasvua tukee ensisijaisesti Intian (5,7 %) ja Kiinan (5,2 %) odotettu vankka kasvu.

Lähi-idän ja Afrikan (MEA) (3,2 %) ennustetaan olevan toiseksi nopeimmin kasvava alue, jonka jälkeen tulevat Amerikka (0,8 %) ja Eurooppa (0,2 %).

GlobalData ennustaa maailmanlaajuisen inflaation pysyvän korkealla 5,3 prosentin tasolla vuonna 2023, vaikka sen ennustetaankin laskevan edellisvuoden 8,1 prosentista. Inflaation ennustetaan hidastuvan kaikilla alueilla vuonna 2023.

Vuonna 2024 valoisammat näkymät

Vientivetoiseen kasvuun nojaavat maat kohtaavat suurempia haasteita vuonna 2023, kun ulkoinen kysyntä hidastuu. OECD:n mukaan G20-maiden vienti supistui vuoden 2022 kolmannella neljännesvuosijaksolla 1,3 prosenttia ja tuonti (arvossa mitattuna) 1,1 prosenttia ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen.

Bandarin mukaan maailmantalouden näkymiin vuonna 2023 vaikuttaa geopolitiikan lisääntynyt epävarmuus. Vuosi 2024 saattaa näyttää jo valoisammalta.

”Tarjontapuolen rajoitusten odotettu helpottuminen Kiinan lukitusten poistamisen myötä ja hintapaineiden lieventyminen voivat saada keskuspankit antamaan merkin pehmentävästä painostuksesta vuoden 2023 jälkipuoliskolta alkaen, mikä voi elvyttää sijoittajien kiinnostusta ja markkinasentimenttiä ja luoda suhteellisen optimistiset näkymät vuodelle 2024″, analyytikko ennustaa.

Mitä sijoituskohteita sijoittajan kannattaa suosia?

Defensiivisiä osakemarkkinoiden sektoreita suositaan tyypillisesti heikentyvässä taloussuhdanteessa. Niitä ovat muun muassa yleishyödykkeet, terveydenhoito ja päivittäistavarat. Defensiivisten sektorien markkinariski on matalampi kuin muiden sektorien.

Matalan markkinabeetan lisäksi esimerkiksi osinkotyyli on osoittautunut varteenotettavaksi sijoitusstrategiaksi heikentyvän taloussuhdanteen aikana. Sijoittajat suosivat kassavirtaa, kun osakekurssikehitys on sivuttaissuuntaista tai laskevaa.

Morgan Stanleyn näkemyksen mukaan nykyisessä tilanteessa kannattaa välttää amerikkalaisia osakkeita ja suosia muita länsimarkkinoita.

Pankki suosittelee ylipainottamaan valtionlainoja ja alipainottamaan yrityslainoja Yhdysvalloissa. Myös käteinen on Morgan Stanleyn suosituksen mukaan ylipainossa.

Morgan Stanleyn esimerkin mukaan nousukaudella sijoitussalkusta amerikkalaisia osakkeita voisi olla 34 prosenttia. Muiden länsimaiden osakemarkkinoiden osuus olisi 24 prosenttia. Heikentyvän taloussuhdanteen tilanteessa amerikkalaisosakkeiden osuutta laskettaisiin 19 prosenttiin ja muiden länsimaiden osakemarkkinoiden painoa kasvatettaisiin 28 prosenttiin.