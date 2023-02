Miksi osakekurssit ovat jälleen laskusuunnassa Yhdysvalloissa?

Inflaatio-odotusten kasvu sai aikaan myyntiaallon osakemarkkinoilla.

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla nähtiin tiistaina suurin laskupäivä alkuvuonna. S&P 500 laski kaksi prosenttia ja sulkeutui 3997,34 pisteeseen. Teknologiaindeksi Nasdaq 100 päätyi 2,41 prosenttia miinukselle ja Dow Jones Industrial Average halpeni 2,06 prosenttia.

Kurssilasku oli tiistaina laaja-alaista, sillä kaikki S&P 500 -indeksin 11 sektoria päätyivät miinukselle.

S&P 500 -indeksin sektoreista eniten laski kestokulutushyödykkeet eli harkinnanvaraisen kulutuksen sektori. Se halpeni 3,34 prosenttia.

Sektorin yhtiöistä laskukärjessä oli Home Depotin osake, joka halpeni 7,12 prosenttia. Kodintuotteisiin ja rakentamistarvikkeisiin erikoistuneen vähittäiskaupan yhtiön neljännen kvartaalin osavuosikatsaus oli pettymys.

Home Depotin liikevaihto jäi ensimmäistä kertaa odotuksia heikommaksi vuoden 2019 jälkeen. Liikevaihto 35,83 miljardia dollaria oli matalampi kuin analyytikoiden konsensusennuste 35,97 miljardia dollaria. Myös yhtiön taloudellinen ohjeistus oli pehmeä. Home Depot arvioi, että sen liikevaihdon kasvu on kuluvana vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna. Yhtiön osakekohtainen tulos oli 3,30 dollaria. Se oli lähes odotuksien mukainen.

Koronlaskuodotukset ovat pienentyneet

Sijoittajat ovat huolissaan, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed saattaa joutua pitämään ohjauskoron korkealla pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Inflaatio-odotukset ovat kasvaneet viime viikkoina, kun muun muassa työpaikka- ja vähittäiskauppatilastot osoittautuivat ennakoituva vahvemmiksi.

Bloombergin tekemän kyselytutkimuksen mukaan ekonomistit odottavat korkeampaa inflaatiota verrattuna edelliseen kyselyyn. Ekonomistit arvioivat, että henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi (Personal Consumption Expenditure Index, lyh. PCE) nousee 2,4 prosenttia vuodessa vuoden 2024 puolivälissä. Aiempi arvio oli 2,3 prosenttia. Yhdysvaltain keskuspankki seuraa tarkasti juuri PCE-indeksiä, kun se arvioi inflaatiokehitystä.

Hargreaves Lansdownin Susannah Streeter kommentoi talouslehti The Wall Street Journalille, että sijoitusmarkkinoiden volatiliteetti pysyy korkeana, kunnes Fed lopettaa koronnostot. Innokkuus ja pettymys vuorottelevat markkinoilla.

JPMorganin strategien mukaan vielä on liian aikaista sanoa, että taantumaa ei tulisi Yhdysvalloissa. Koronnostojen vaikutukset saattavat näkyä vasta 1-2 vuoden viiveellä reaalitaloudessa. JPMorgan arvioi, että Fed pivotoi vasta, jos makrotalouden tilanne heikkenee merkittävästi enemmän kuin markkinoilla odotetaan.

Osakekurssit eivät ole historian saatossa pohjanneet ennen kuin Fed on lopettanut koronnostot. JPMorganin strategien näkemys on, että kuluvan vuoden osakekurssihuippu nähdään ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jonka jälkeen osakeindeksit laskevat.

Amerikkalaiset pankit arvioivat osakekurssien laskevan tänä vuonna

JPMorgan ei ole yksin pessimistisen näkemyksen kanssa. Morgan Stanleyn strategien mukaan S&P 500 -indeksi saattaa laskea jopa 26 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Silloin S&P 500 -indeksin pistelukema olisi noin 3000. Kurssilaskun keskeinen ajuri on, että markkinoilla ei enää hinnoitella Fedin pivotointia.

Morgan Stanleyn Michael Wilson arvioi, että osakemarkkina on kallis osakemarkkinoiden riskipreemion perusteella ja osakkeiden riskituotto-suhde on matala, erityisesti kun huomioidaan Fedin kiristyvä rahapolitiikka. Lisäksi tulosennusteet ovat 10-20 prosenttia liian korkeita.

Bank of American strategit arvioivat, että osakekurssit laskevat nykytasolta. Yhdysvallat ei vielä ajaudu taantumaan ja sen vuoksi korkotaso pysyy korkeana pidempään kuin on aiemmin arvioitu. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon skenaario on ”no landing”, joka tarkoittaisi, että korkotaso pysyy merkittävästi yli inflaatiotavoitteen, mutta taantuma vältetään. Sen vuoksi Fed jatkaisi haukkamaista linjaansa ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Yhdysvallat ajautuisi taantumaan.