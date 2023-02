Onko osakemarkkinoiden arvostustaso perusteltu?

Arvostustaso on korkea suhteessa tuloskasvuennusteisiin.

Vuosi alkoi vahvalla nousulla osakemarkkinoilla, kun sijoittajien riskinottohalukkuus kasvoi inflaatio-odotusten tasaantuessa Yhdysvalloissa. Osakekurssit kääntyivät uudelleen laskuun 3. helmikuuta julkaistun tammikuun työpaikkatilaston jälkeen.

Viimeaikojen vahvat vähittäiskauppaluvut ja odotettua korkeampi henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi ovat myös tukeneet inflaatio-odotuksia ja vaikuttaneet negatiivisesti osakemarkkinoiden kehitykseen Yhdysvalloissa.

Perjantaina julkaistu henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi on Yhdysvaltain keskuspankki Fedin tarkasti seuraama inflaatioindikaattori. Se nousi 0,6 prosenttia tammikuussa ja 5,4 prosenttia vuodessa. Ilman energian ja ruoan hintoja nousua kertyi 0,6 prosenttia kuukaudessa ja 4,7 prosenttia vuodessa. Lukemat olivat odotettua korkeampia ja ruokkivat inflaatio- ja koronnosto-odotuksia. Sen vuoksi osakekurssit päätyivät perjantaina miinukselle. Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 laski 1,05 prosenttia ja Nasdaq 100 halpeni 1,73 prosenttia.

Fed seuraa tällä hetkellä tarkasti palveluinflaatiota ilman asumiskustannuksia. Palveluinflaatio jatkui tammikuussa korkeana. Palvelujen hinnat kallistuivat 0,6 prosenttia kuukaudessa. Palveluinflaatio ilman asumiskustannuksia ja energiapalveluja oli tammikuussa niin ikään 0,6 prosenttia.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on haastava suhteessa korkotasoon ja tulosennusteisiin

Osakemarkkinoiden arvostustaso on ollut jo pitkään haastava suhteessa rahapolitiikan suuntaan ja talouden epävarmuuteen. Markkina-arvoltaan suurten amerikkalaisyhtiöiden P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 17,7. Kerroin on tyypillinen talouden nousukaudelle, jolloin tuloskasvunäkymät ovat vahvat.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on vielä P/E-lukua haastavampi, jos kyseinen arvostuskerroin suhteutetaan seuraavan viiden vuoden odotettuun tuloskasvuun. PEG-luku kuvaa P/E-luvun suhdetta tuloskasvuun. Mitä suurempi on PEG-luku, niin sitä korkeampi on arvostustaso suhteessa odotettuun viiden vuoden tuloskasvuun. S&P 500 -indeksin PEG-luku oli 16. helmikuuta 1,8. Se on merkittävästi keskimääräistä korkeampi. PEG-luku on kohonnut nopeasti viime kuukausina, koska analyytikot ovat laskeneet tulosennusteita.

Analyytikot arvioivat, että S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskasvu on 2,2 prosenttia tänä vuonna. Liikevaihtojen ennustetaan kasvavan saman verran. Heikointa tuloskasvun odotetaan olevan vuoden ensimmäisen kahden kvartaalin aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskasvuennuste on -5,7 prosenttia ja toisen kvartaalin -3,7 prosenttia. Kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle odotetaan positiivista tuloskasvua. Ensi vuodelle odotetaan 11,9 prosentin tuloskasvua.

Analyytikoiden arviot kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloskasvusta eivät ole linjassa viimeaikaisten makrotalouden julkaisujen kanssa. Viime viikkoina on julkaistu odotettua parempia tilastoja reaalitaloudesta. Ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauskaudesta saattaa muodostua tuloksien osalta myös arvioitua vahvempi.

S&P 500 -indeksin PEG-luku on noussut, kun tulosennusteita on laskettu. Kuvan lähde: Yardeni Research.

Neljännen kvartaalin tuloskausi on osoittautunut keskimääräistä heikommaksi

Neljännen vuosineljänneksen raportointikausi on lähes ohi Yhdysvalloissa. S&P 500 -indeksin yhtiöistä 94 prosenttia oli julkistanut osavuosikatsauksen 24. helmikuuta mennessä. Raportoineiden yhtiöiden tuloksien ja raportoimatta olevien yhtiöiden tulosennusteiden perusteella laskettu tuloskasvu on -4,8 prosenttia. Edellisen kerran tulokset ovat laskeneet kolmannella vuosineljänneksellä 2020.

Raportoineista yhtiöistä 68 prosenttia on onnistunut ylittämään analyytikoiden konsensusennusteen osakekohtaisen tuloksen osalta. Se on matalampi kuin viiden vuoden keskiarvo 77 prosenttia. Raportoineet yhtiöt ovat onnistuneet ylittämään tulosennusteen keskimäärin 1,2 prosentilla, joka on toiseksi matalin lukema vuoden 2008 jälkeen. Viimeisen viiden vuoden keskiarvo on 8,6 prosenttia.

Yksittäisistä osakemarkkinoiden sektoreista neljän sektorin tuloskasvu on ollut positiivista ja seitsemän sektorin negatiivista. Vahvinta tuloskasvu on ollut energiayhtiöillä, joiden tulokset ovat kasvaneet 57,7 prosenttia. Heikointa tuloskasvu on ollut viestintäalan yhtiöillä, joiden tulokset ovat laskeneet 26,3 prosenttia.

Tuloskasvu on heikentynyt vähemmän sellaisilla yrityksillä, joiden liikevaihdosta yli puolet syntyy Yhdysvalloissa. Niiden tuloskasvu on ollut -2,3 prosenttia. Sitä vastoin tulos on laskenut 8,4 prosenttia yrityksillä, joiden liikevaihdosta alle puolet syntyy Yhdysvalloissa.