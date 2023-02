Rovio aloittaa israelilaisen Playtikan kanssa keskustelut ostotarjouksesta

Rovion osake sai tuulta purjeisiin yhtiön ilmoituksesta aloittaa keskustelut yhtiön kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden myymisestä.

Angry Birds -pelistään tuttu pörssiyhtiö Rovio Entertainment on vastaanottanut yhteydenottoja ja alustavia, ei-sitovia ehdotuksia koskien Rovion kaikkien liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden ostamista.

Tämän seurauksena Rovion hallitus on päättänyt aloittaa strategisen selvityksen.

Osana strategista selvitystä hallitus on päättänyt aloittaa alustavat, ei-sitovat keskustelut eräiden tahojen kanssa. Näihin tahoihin kuuluu myös israelilainen peliyhtiö Playtika Holding Corp, joka ilmoitti 19. tammikuuta ei-sitovasta alustavasta ehdotuksesta koskien Rovion kaikkien liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimista ehdotetulla 9,05 euron osakekohtaisella hinnalla.

Vielä tammikuussa Rovio kertoi, ettei se käynyt neuvotteluja Playtikan kanssa. Nyt siis tilanne on toinen. Lisäksi Rovion tiedotteesta voidaan päätellä, että israelilainen pelitalo ei ole ainoa Rovion ostamisesta kiinnostunut yhtiö.

Rovion hallitus jatkaa huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksiensa mukaisesti kaikkien strategisten vaihtoehtojensa selvittämistä saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen Rovion ja sen osakkeenomistajien kannalta.

Rovion mukaan ei ole mitään varmuutta siitä, että strateginen selvitys ja alustavat, ei-sitovat keskustelut johtavat käteis- tai muuhun ostotarjoukseen tai mihinkään muuhun transaktioon, eikä myöskään tällaisen mahdollisen transaktion hinnoittelusta.

Israelilainen peliyhtiö oli tarjoutunut ostamaan Rovion osakkeet jo viime vuoden marraskuussa 8,50 eurolla osakkeelta. Playtika osti 80 prosenttia toisen suomalaisen peliyhtiön, Reworksin osakekannasta vuonna 2021.

Playtika on vuonna 2010 perustettu mobiilipeleihin erikoistunut digiviihteen yhtiö. Yhtiö oli yksi ensimmäisistä ​​verkko- ja mobiilialustoilla ilmaisia pelejä tarjonneista yrityksistä.

Kauppalehti kertoo, että Playtikalla on Suomen pelialalla kyseenalainen maine. Israelilaisyhtiö osti 2019 suomalaisen peliyhtiön Seriouslyn, jonka toiminnot se lopetti Suomessa ja siirsi Israeliin ja Puolaan viime vuonna.

Rovio on perheyhtiö, ja kaupan syntyminen riippuu Rovion pääomistajasta, Hedin suvusta. Hedin suvun sijoitusyhtiö Trema International Holdings omisti ennen listautumista Roviosta 69 prosenttia. Rovion perustaja on Mikael Hed ja hän on yksi suvun Rovio-omistajista.

Rovion osake on maanantaina noin kello 13.10. lähes 13 prosentin nousussa.

Rovio julkistaa lisätietoja asianmukaisena hetkenä.