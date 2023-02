Stockmannin tuloksesta suli yli puolet pois – näkymät mollivoittoiset

Stockmann on selvinnyt syvimmästä kriisistään, mutta tuloskasvun eväitä ei ole.

Stockmann-konsernissa on kaksi divisioonaa: Lindex-muotiyhtiö ja Stockmann, monikanavainen vähittäiskaupan yhtiö, joka on tunnettu tavarataloistaan. Kivijalkamyymälöiden lisäksi molemmilla yhtiöillä on verkkokaupat.

Koko Stockmann-konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 1,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 273 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdon lasku johtui siitä, että Lindex-divisioonan myynti laski Ruotsin kruunun ja euron välisen epäsuotuisan valuuttakurssin seurauksena. Samalla Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi onnistuneen joulumyynnin ansiosta, mutta liiketulos laski poistojen kasvun ja liiketoiminnan muiden tuottojen pienenemisen seurauksena.

Oikaistu liiketulos laski viime vuoden 29,6 miljoonasta eurosta 26,1 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos jäi 0,11 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,23 euroa. Analyytikoiden konsensusodotus osakekohtaiselle tulokselle oli 0,10 euroa, joten tuloslasku oli odotettu.

Toimitusjohtaja Jari Latvasen mukaan raaka-aineiden ja rahdin hinnat nousivat voimakkaasti ja Yhdysvaltain dollari oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2022. Siten tuotteiden hankintakustannukset nousivat huomattavasti sekä neljännen neljänneksen että koko vuoden aikana.

Stockmann ei siirtänyt kohonneita kustannuksia täysimääräisesti asiakashintoihin, Latvanen kertoo.

”Pienempien hinnanalennusten ja kustannusten tehokkaan hallinnan ansioista Lindex-divisioonan suhteellinen myyntikate ja liiketulos eivät heikentyneet neljännellä neljänneksellä haasteista huolimatta. Samaan aikaan Stockmann-divisioonan tulos kehittyy hyvin, ja se tuotti voittoa neljännellä vuosineljänneksellä korkeammista vuokrista ja kasvaneista energiakustannuksista huolimatta”, toimitusjohtaja toteaa.

Viime vuonna Stockmann jatkoi verkkokaupan alustojensa ja kivijalkamyymälöiden uudistamista, läsnäolon vahvistamista markkinoilla sekä valikoiman ja palvelun kehittämistä.

Kanta-asiakkaita tuli viime vuoden aikana lisää, Latvanen kertoo.

”Lindex-divisioona sai miljoona uutta rekisteröitynyttä asiakasta ja lanseerasi menestyksekkäästi Female Engineering -tuotteet. Stockmann-divisioona sai yli 82 000 uutta jäsentä kanta-asiakasohjelmaansa ja edistyi hyvin asiakaskokemuksen kehittämisessä. Asiakaskokemusta mittaava Emotional Value Index (EVI) parani ja oli 58 (49).”

Stockmann odottaa vähittäiskaupan markkinoiden pysyvän haasteellisina kuluttajakysynnän laskun sekä ostohintojen ja toiminnan kulujen nousun vuoksi. Toimitusketjujen ja kansainvälisen logistiikan mahdollisten häiriöiden riskiä ei myöskään voida sulkea pois.

Vuonna 2023 Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon olevan 960–1 020 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 982 miljoonaa euroa. Oikaistun liiketuloksen konserni odottaa olevan 60–80 miljoonaa euroa, kun viime vuonna lukema oli hieman alle 80 miljoonaa euroa.

Tulosennuste perustuu oletukseen, että korkeana jatkuva inflaatio kasvattaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Samaan aikaan Stockmann-konserni jatkaa työtään kustannusnousun vaikutusten pienentämiseksi.