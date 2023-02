Talouden epävarmuus ruokkii vuokrien nousua

Suomen asuntomarkkinoilla on erikoinen tilanne. Asuntojen hinnat laskevat, mutta samalla vuokrien nousu kiihtyy. Näin arvioi Pellervon taloustutkimus PTT.

PTT:n asuntomarkkinaennusteen mukaan mukaan talouden epävarmuus ja nousevat korot vetävät asuntojen hintoja alaspäin myös tänä vuonna. Asuntomarkkinoilla ei kuitenkaan ole havaittavissa sellaista epätasapainoa, että se voisi johtaa syöksykierteeseen tai muodostaa riskin taloudelle.

PTT:n arvion mukaan vuoden lopulla asuntomarkkinat alkavat taas toipua, mutta vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskevat kuitenkin keskimäärin 2,5 prosenttia koko maassa.

”Lasku tapahtuu alkuvuonna, ja vuoden lopulla hinnat alkavat uudelleen nousta, kun asuntomarkkinat palautuvat energiakriisin ja korkojen nousun aiheuttamasta shokista”, sanoo PTT:n ekonomisti Veera Holappa.

Ennuste arvioi, että kotitalouksien asunnonostohalukkuuden pohja alkaa olla nähty. Asunnonoston tarpeet ovat patoutuneet ja ne alkavat purkautua, kunhan taloudesta alkaa kantautua taas myönteisiäkin viestejä. 12 kuukauden euribor-koron vuoden keskiarvo on ennusteen mukaan 3,5 prosenttia, ja energian hinta on laskemassa viime vuoden huipusta lähemmäs vanhaa tasoaan.

Tämä lisää kuluttajien luottamusta, ja kevään myötä asuntokaupoille uskalletaan jo lähteä herkemmin, mutta pudotusta edeltänyttä hintatasoa ei silti vuoden 2023 aikana saavuteta. Esimerkiksi Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna kolme prosenttia ja Tampereella kaksi prosenttia.

Samalla kuitenkin talouden epävarmuus lisää vuokra-asuntojen kysyntää alueellisesti, PTT ennusta. Vastapainona asuntojen hinnoille vuokrien nousuvauhti kiihtyy ennusteen mukaan viime vuoteen nähden. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa alkuvuonna, mutta paine hellittää vuoden loppua kohden, kun asuntokauppa jälleen vilkastuu.

”Vuonna 2022 monet vuokranantajat eivät tehneet vuokrankorotuksia tiukan markkinatilanteen takia. Korotukset jäävät tästä huolimatta yhä alle kustannusten nousun, koska uusia asuntoja valmistuu alkuvuonna edelleen paljon eli tarjontaa riittää”, sanoo Veera Holappa.

PTT:n vapaarahoitteisten vuokrasopimusten alueellinen ennuste vuodelle 2023.

Koko maan tasolla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousevat 2,3 prosenttia vuoden aikana.

Niin kauan kuin omistusasuntojen kysyntä on heikkoa, tukee se vuokra-asuntojen kysyntää, PTT arvioi. Kuitenkin pieniä vuokralle tarkoitettuja asuntoja valmistuu edelleen erittäin paljon, mikä hillitsee vuokrien nousua.

Viime vuosina ARA-vuokrien suhde vapaarahoitteisiin vuokriin on pysynyt melko tasaisena eri alueilla. Tämä vuosi tekee poikkeuksen, kun ARA-vuokrat nousevat noin neljä prosenttia. Korotukset jäävät kustannusten nousua pienemmäksi, mikä voi esimerkiksi siirtää remontteja.

PTT:n mukaan pääkaupungin vuokrakehitystä tukee erityisesti koronan jäljiltä palautunut muuttoliike. Valmistuvien asuntojen määrä pienenee tämän vuoden aikana, mikä mahdollistaa vuokrien nousuvauhdin kiihtymisen.

Turussa ja Tampereella vuokrakehitys on ollut erittäin reipasta ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan, sillä muuttoliike alueille on ollut runsasta. Myös Oulussa väestö on kasvanut, mikä on tukenut vuokramarkkinoiden kehitystä ja vuokrien nousu on hieman nopeampaa kuin maassa keskimäärin.

Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa vuokrakehitys on heikompaa kuin muissa tarkastelussa olevissa kaupungeissa.