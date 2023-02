Terveyspalveluyhtiöt kamppailevat toimintaympäristön haasteiden kanssa

Terveyspalveluyhtiöiltä odotetaan käännettä. Terveystalo petrasi mutta Pihlajalinna petti viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kotimaiset lääkäri- ja terveyspalvelut on toimialana ollut sijoittajalle epäsuotuisa. Niin Terveystalon kuin Pihlajalinnan osakekurssit ovat laskeneet viimeisen 12 kuukauden aikana noin 30 prosenttia.

Molempia yhtiöitä ovat vaivanneet samat haasteet. Jos Suomessa koulutetaan lääkäreitä niukasti, lääkäriresursseja johdetaan väärin tai ne ovat maantieteellisesti väärässä paikassa, rajoitetaan näin lääkäreiden saatavuutta. Kun moni lääkäri toimii ammatinharjoittajana, he ovat niukkuuden vallitessa aiempaa vahvemmassa neuvotteluasemassa. Terveystalo ja Pihlajalinna käyttävät tästä haasteesta nimitystä tarjontaongelma. Kysyntää palveluille on ollut enemmän kuin yhtiöt ovat kyenneet tarjoamaan.

Terveyspalveluyhtiöiden näkymiä varjostavat lisäksi Kela korvauksen pienentyminen, sote-uudistuksen aiheuttama epävarmuus, työntekijöiden sairauspoissaolot ja hintojen korottamisen hitaus pitkäaikaisissa asiakkuuksissa. Terveystalo ja Pihlajalinna kilpailevat valtakunnallisista markkinoista Mehiläisen kanssa, joka on liikevaihdolla mitattuna suurin toimija.

Terveystalon ja Pihlajalinnan kolmen vuoden kurssikehitys.

Terveystalon tuloksessa oli merkkejä käänteestä

Terveystalo julkaisi vuoden 2022 tuloksen viikko sitten perjantaina. Yhtiön liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja osakekohtainen tulos heikkeni 70 prosenttia. Myös liiketoiminnan rahavirta heikkeni merkittävästi. Yhtiöllä on käynnissä ohjelma tuloskunnon parantamiseksi.

“Yritysasiakkaissa oli vahvaa tuloksentekoa ja paranemista vertailukauteen nähden. Laboratoriopalveluissa nähtiin laskua koronatestaamisen vähentymisen myötä. Yksityisasiakkaissa korostui edelleen lyhyet hoitoketjut ja tarjonnan pullonkaulat. Ruotsissa yhtiöllä oli hyvää kasvua yritysjärjestelyiden takia. Kannattavuutta painoi edelleen kustannuspaineet ja tarjontaongelmat”, summasi Osuuspankin analyytikko Carlo Gylling videolla Terveystalon tulosta.

“Kysyntä on edelleen hyvin vahvaa Kela-korvauksen pienentymisestä ja kuluttajaluottamuksen heikentymisestä huolimatta. Emme ole kuitenkaan vielä kannattavuustasoomme tyytyväisiä”, Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho kommentoi Inderesin haastattelussa.

Terveystalo aikoo jakaa osinkoa 28 senttiä osakkeelta kahdessa erässä. Osinko on 40 % korkeampi kuin viime vuonna ja yllätti markkinat. Osinko on huomattavasti yhtiön nettotulosta suurempi, joten johdon täytyy olla luottavainen tuloksen parannukseen ja kassavirran vahvuuteen. Osingon ensimmäisen erän irtoamispäivä on 24.3.

Terveystalon ja Pihlajalinnan heikko tuloskunto näkyy niiden arvostuskertoimissa. Lokakuussa Terveystalo teki merkittävän alaskirjauksen, jolla ei ole kassavaikutusta. Mikäli tämä tulosta heikentävä 29 miljoonan euron erä jätettäisiin huomiotta, olisi EV/EBIT kerroin noin 24. Pihlajalinnan vaikeudet ovat olleet myös moninaiset, ja kestävän tulostason haarukointi on haastavaa. Yhtiön raportoimalla oikaistulla EBIT:llä laskettuna EV/EBIT kerroin olisi noin 32.

Kertoimet Terveystalo Pihlajalinna P/E 40 19,8 EV/EBIT 45 66 P/S 0,75 0,3 Osinkotuotto 3,7 % 0 % Terveystalon ja Pihlajalinnan arvostuskertoimet osakekurssein 17.2. klo 10:30.

Pihlajalinnan tulos oli pettymys

Pihlajalinna joutui päivittämään tulosohjeistustaan viime vuoden lopussa. Pihlajalinnan omana haasteena oli Pohjola Sairaalan ja muiden yrityshankintojen synergioiden saavuttaminen. Selkeyttääkseen liiketoimintaansa Pihlajalinna myi hammaslääkäritoimintonsa vuoden alussa. Tulostasoon nähden yhtiöllä on liikaa velkaa ja myynti oli keino parantaa yhtiön rahoitustilannetta.

Pihlajalinnan neljännen vuosineljänneksen tulos oli odotuksia huomattavasti heikompi, eikä yhtiö odota alkaneesta vuodesta juuri parempaa.

Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 19,5 prosenttia yrityskauppojen vauhdittamana. Orgaaninen kasvu oli 6 prosenttia. Osakekohtainen tulos heikkeni yli 50 prosenttia. Liikevoittomarginaali jäi 1,3 prosenttiin. Yhtiöllä on käynnissä useita toimia kannattavuuden parantamiseksi ja hintojen korottamiseksi. Pihlajalinnan velkaantuminen suhteessa käyttökatteeseen on noussut korkealle tasolle.

Kannattavuuden heikentymisen vuoksi Pihlajalinna ei aio jakaa viime vuoden tuloksesta osinkoa. Tuloksensa parantamiseksi yhtiö aikoo entistä enemmän kohdistaa voimavaroja yksityisen sektorin lääkäripalveluihin. Poliittinen epävarmuus ajaa terveyspalveluyhtiöitä samoille apajille.

Vuonna 2023 Evli odottaa Pihlajalinnalta kolmen prosentin kasvua ja 10 miljoonan euron kannattavuuden paranemista vuoden 2022 tuloksen osalta. Evli on kaikkein optimistisin Pihlajalinnan suhteen.

“Uskomme Pihlajalinnan ohjeistavan tasaista liikevaihtoa ja kasvavaa EBITA-kannattavuutta tälle vuodelle [2023] yhtiön keskittyessä kasvun sijasta enemmän kannattavuuteen. Mielestämme arvostus jättää edelleen hyvää nousuvaraa, sillä ennustamamme noin 5 % liikevoittomarginaali on vielä selvästi yhtiön pidemmän aikavälin potentiaalin alapuolella”, Evli kommentoi vielä ennen Pihlajalinnan tulosjulkistusta.

Pihlajalinnan tavoitehinnoissa hajontaa

Terveystalon osalta sekä Inderes että Osuuspankki olivat suhteellisen yksimielisiä noin 8 euron tavoitehinnoillaan. Osuuspankkilla oli Pihlajalinnalle alhaisin tavoitehinta. Pankki laski Pihlajalinnan tavoitehintaa ennen perjantain tulosjulkistusta 10,5 eurosta 8,5 euroon. Evli toisti Pihlajalinnalle 10 euron tavoitehinnan ja Inderes sijoittui välimaastoon 9 euron tavoitehinnalla. Perjantaina 17.2. julkaistun tuloksen myötä Pihlajalinnan tavoitehinnat voivat kohdata tarkistuksia.