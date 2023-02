Tutkimus: Vakaa työpaikka on suomalaisten mieleen – vain aniharva haluaa kokeilla erilaisia työuria

Vain joka neljännes suomalainen haluaa etenemismahdollisuuksia.

Suomalaisista 70 prosenttia haluaa uraltaan ensisijaisesti vakaan työpaikan, jossa työ ja yksityiselämä ovat tasapainossa. Vain 18 prosenttia toivoo voivansa kokeilla erilaisia työuria ja ammatteja elämänsä aikana.

Tiedot ilmenevät konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG), maailman suurimman digirekrytointiverkoston The Networkin ja Suomessa Rekrytointi.com-työnhakupalvelun toteuttamasta tutkimuksesta.

Innostavia työtehtäviä halusi suomalaisista vastaajista noin joka kolmas ja etenemismahdollisuuksia noin joka neljäs.

Yli puolet suomalaisista osaajista saa yhteydenottoja uusista työtarjouksista useita kertoja vuodessa. 70 prosenttia suomalaisista vastaajista suosii rekrytoijan yhteydenottoa, mikä on huomattavasti enemmän kuin globaalisti (38 %). Suomalaisia työnhakijoita kuitenkin lähestytään työmahdollisuuksilla globaalia keskiarvoa vähemmän.

”Nyt on osaajien markkinat. Työnantajien tulee olla valmiita neuvottelemaan ehdoista ja tekemään houkuttelevia työtarjouksia”, sanoo toimitusjohtaja Ismo Kurri Rekrytointi.com-työnhakupalvelusta.

Puolet (49 %) suomalaisista vastaajista kieltäytyisi muuten houkuttelevasta työtarjouksesta, jos heille muodostuisi kielteinen kokemus rekrytointiprosessista. Myös työnantajan joustamattomuus on yleinen syy kieltäytyä työtarjouksesta.

Sujuva, oikea-aikainen rekrytointiprosessi ja välittömän palautteen antaminen hakijalle ovat yli 60 prosentin mielestä työnantajalle tärkeitä tapoja erottua edukseen.

”Työpaikan valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä. Rekrytointiprosessissa pitäisi keskittyä tarjoamaan jokaiselle hakijalle myönteinen hakijakokemus,” sanoo BCG:n osakas Tapio Schrey.

Maailman suurimpaan työnhakijoiden rekrytointimieltymysten selvittämiseen keskittyneeseen Future of Recruitment -kyselytutkimukseen vastasi 90 000 vastaajaa 160 maassa. Suomalaisia vastaajia oli 336. Suomessa vastaukset keräsi Rekrytointi.com-työnhakusivusto, joka on The Network -digirekrytointiverkoston suomalainen jäsen.