Yhdysvaltain keskuspankin koronnostotahti hidastui helmikuussa

Pitkien korkojen lasku tuki osakemarkkinoiden kehitystä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoa 25 korkopistettä eli 0,25 prosenttiyksikköä. Ohjauskorko on korkopäätöksen jälkeen 4,50-4,75 prosenttia. Se on korkein lokakuun 2007 jälkeen. Korkopäätöstä edelsi kuusi suurempaa 50-75 korkopisteen koronnostoa, joten koronnostotahti hidastui. Se johtui inflaation tasoittumisesta viime kuukausina.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell viesti keskiviikon lehdistötilaisuudessa, että myös seuraavassa korkokokouksessa maaliskuussa ohjauskorkoa nostetaan 25 korkopistettä. Powell odottaa yhteensä vielä paria koronnostoa. Fedin keskuspankkiirit arvioivat kevään aikana myös mahdollista koronnostojen tauottamista.

Markkinoilla hinnoitellaan Fed futuurien perusteella 85,6 prosentin todennäköisyyttä 25 korkopisteen koronnostolle maaliskuun korkokokouksessa. Futuurit hinnoittelevat torstaina 14,4 prosentin todennäköisyyden sille, että ohjauskorko pidettäisiin ennallaan.

Tutkimusten mukaan koronnostot vaikuttavat viiveellä reaalitalouteen. Powellin mukaan maltillisempi koronnostotahti mahdollistaa paremmin aiempien koronnostojen vaikutuksen arvioinnin.

Powell korosti lehdistötilaisuudessa, että keskuspankki ei uskalla vielä julistaa inflaatiotaistelua voitetuksi. Fed ei halua myöskään antaa liian positiivista signaalia sijoitusmarkkinoille. Konservatiivista viestintää indikoi myös Fedin korko-ohjeistus, jonka keskuspankki piti ennallaan. Ohjeistuksen mukaan jatkuvat ohjauskoron nostot ovat perusteltuja.

Teknologiayhtiöt johtivat osakemarkkinoiden kurssinousua korkopäätöksen jälkeen

Osakemarkkinat kallistuivat Fedin korkopäätöksen ja Powellin kommenttien ansiosta. S&P 500 -indeksi päätyi keskiviikkona 1,05 prosenttia plussalle 4119,21 pisteeseen. Korkean korkoriskin osakkeet, kuten teknologiayhtiöt, johtivat kurssinousua. Teknologiaindeksi Nasdaq 100 kallistui peräti 2,16 prosenttia. Osakemarkkinoiden sektoreista kestokulutushyödykkeet kallistuivat lähes yhtä paljon kuin teknologiayhtiöt. Energia sitä vastoin halpeni eniten osakemarkkinoiden sektoreista.

Osakemarkkinoiden nousua tuki pitkien korkojen lasku. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto laski noin 3,40 prosenttiin edellispäivän noin 3,53 prosentista.

Aiempi Fedin keskuspankkiiri ja nykyinen PGIM Fixed Incomen pääekonomisti Daleep Singh kommentoi talouslehti The Wall Street Journalille, että markkinoilla nähtiin osakekurssiralli Fedin haukkamaisuudesta huolimatta, koska sijoittajat tiedostavat, ettei Fed ole kaikkitietävä tai dogmaattinen.

Tammikuun kurssinousu osakemarkkinoilla oli sentimenttivetoista, kun sijoittajien optimismi tulevan osakekurssikehityksen suhteen vahvistui. Lisäksi osakemarkkinoiden kehitystä on viime kuukausina tukenut pitkien korkojen lasku. Se johtuu inflaatio-odotusten tasoittumisesta.

Powell antoi keskiviikkona ymmärtää, että keskuspankin maaliskuun korkopäätös tulee perustumaan sen hetkisiin inflaatio-, työmarkkina- ja talouskasvutilastoihin. Samat tilastot määrittävät myös Fedin koronnostoennusteen. Joulukuussa keskuspankki arvioi, että ohjauskorko nousee 5,00-5,25 prosentin välille. 17 Fedin keskuspankkiiria yhteensä 19:sta arvioi ennen edellistä joulukuun korkokokousta, että ohjauskorko nousee vähintään viiteen prosenttiin.

Ovatko sijoittajat liian optimistisia inflaation hidastumisen suhteen?

Harvardin yliopiston ekonomisti Karen Dynan on huolissaan siitä, että markkinoiden odotukset perustuvat enimmäkseen toivoon. Käytännössä hän tarkoittaa, että inflaatiopaineet eivät ole välttämättä kadonneet, koska työmarkkinoiden tilanne on vahva.

Powellin toisti keskiviikon lehdistötilaisuudessa aiemman näkemyksensä siitä, että kireät työmarkkinat tukevat palkkainflaatiota ja sitä kautta kuluttajahintojen kehitystä. Hän arvioi, että Yhdysvaltain talous saattaa osoittautua kestäväksi, koska palkkakehitys on ollut hyvää, vaikka on hidastunut. Lisäksi taloustilannetta tukee rakennushankkeisiin suunnatut julkiset varat.

MIT:in professori Kristin Forbes kommentoi The Wall Street Journalille, että Fed keskittyy siihen, että inflaatio hidastuu kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen. Siitä ei tähän mennessä ole ollut riittävästi näyttöä. Viime kuukausien aikana erityisesti tavarainflaatio on kuitenkin helpottanut. Reaaliaikaisen datan perusteella myös asumiskustannusten nousu on tasoittunut, vaikka se ei vielä olekaan näkynyt virallisissa inflaatiotilastoissa.

Fedin keskuspankkiirit ovat viime kuukausina keskittyneet yhä enemmän palvelusektorin inflaatioon, josta on poistettu asumiskustannusten vaikutus. Sen kehityksen kannalta palkkainflaatio on suuressa roolissa, koska palvelusektorin hinnat muodostuvat paljolti palkkakustannusten perusteella.

Fedin keskuspankkiirien suosima inflaatiomittari, henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi (PCE), nousi joulukuussa viisi prosenttia vuodessa. Pohja PCE eli PCE ilman ruoan ja energian hintoja, kohosi 4,4 prosenttia vuodessa. Kolmen kuukauden annualisoitu lukema oli 2,9 prosenttia.

Jos pohja PCE:sta poistetaan asumiskustannukset, niin joulukuun lukema oli neljä prosenttia. Se on sama kuin viimeisen kolmen kuukauden annualisoitu lukema. Fedillä on siis yhä matkaa keskuspankin kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen.

Myös muualla on järjestetty korkokokouksia tällä viikolla. Englannin keskuspankki nosti torstaina odotetusti ohjauskorkoa 50 korkopistettä. Ohjauskorko on nyt neljä prosenttia.

Euroopan keskuspankki jatkoi niin ikään koronnostojen tiellä. Ohjauskorkoa nostettiin 50 korkopistettä kolmeen prosenttiin ja talletuskorkoa saman verran 2,50 prosenttiin. Myös maksuvalmiusluoton korkoa nostettiin 50 korkopistettä. Se on nyt 3,25 prosenttia.