Tämä akkuteknologiaa valmistava kasvuyritys on sisäpiirin ja analyytikoiden suosikki

Enovixin toimitusjohtaja Raj Talluri. Kuva: Enovix Corporation.

Amerikkalaisyhtiö Enovix kehittää kilpailukykyisiä akkuja.

Sijoitusmaailman guruihin lukeutuva Peter Lynch totesi aikanaan, että yhtiön sisäpiiri myy osakkeita useasta eri syystä, mutta ostaa niitä vain saadakseen tuottoja. Tutkimusten mukaan sisäpiiriläisten ostot ovat vuosien saatossa antaneet selvästi myyntejä enemmän osviittaa osakkeen tulevasta tuottokehityksestä.

Kaikki sisäpiirikaupat eivät ole sijoittajan näkökulmasta samanarvoisia. Esimerkiksi yhtiön palkitsemistarkoituksessa annetut osakkeet eli osakepalkkiot eivät tarkoita, että sisäpiiriläisellä olisi positiivinen näkemys tulevan kurssikehityksen suhteen. Samoin sijoittajat saattavat sekoittaa erääntyvät osakeoptiot myynteihin.

Sisäpiirillä on yleensä sijoittajia syvällisempi osaaminen yhtiön liiketoiminnasta ja sen tulevaisuuden kehityksestä. Siitä huolimatta sisäpiiri ei läheskään aina osaa ennustaa osakkeen kurssikehitystä, sillä liiketoiminnassa voi tapahtua odottamattomia muutoksia. Lisäksi varsinkin lyhyellä aikavälillä yhtiön osakekurssikehitystä selittää merkittävästi koko osakemarkkinoiden näkymät.

Sisäpiiriläisistä paras käsitys yhtiön liiketoiminnan suunnasta on yleensä toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Pienten yhtiöiden johto on keskimäärin paremmin perillä yrityksen asioista kuin suurten miljardiluokan liikevaihtoa takovien yritysten, joilla on toimintaa monella mantereella.

Kuva: Enovix Corporation.

Pieni teknologiayritys kehittää seuraavan sukupolven akkuteknologiaa

Yksi tällainen yritys, jossa sisäpiiri on ostanut reippaasti yhtiön osakkeita, on amerikkalainen Enovix. Se on johtava yritys kehittyneiden pii-anodi-litiumioniakkujen kehityksessä ja tuotannossa. Yhtiön patentoima 3D-kennoarkkitehtuuri lisää akkujen energiatiheyttä ja ylläpitää korkeaa käyttöikää.

Yrityksiä ja analyytikkoja rankkaava TipRanks sivusto havaitsi, että Enovixin hallituksen jäsen Thurman Rodgers on tehnyt viime päivinä useita suuria Enovixin osakeostoja, yhteensä yli 260 000 yhtiön osaketta – näiden arvo on tällä hetkellä yli 2,8 miljoonaa dollaria. Tämä osakeosto tuli alle viikko toisen yli 70 000 osakkeen ostosarjan jälkeen.

Enovix on rakentamassa Yhdysvaltoihin kehittynyttä pii-anodi-litiumioniakkujen tuotantolaitosta volyymituotantoa varten. Yrityksen alkuperäisenä tavoitteena on tarjota johtavien mobiililaitteiden suunnittelijoille korkean energiatiheyden akku, jotta he voivat luoda innovatiivisempia ja tehokkaampia kannettavia tuotteita.

Yhtiö kehittää myös 3D-kennoteknologiaansa ja tuotantoprosessiaan sähköajoneuvo- ja energiavarastointimarkkinoille, jotta uusiutuvan energian laajamittainen hyödyntäminen olisi mahdollista.

Enovix etenee oikeaan suuntaan

Enovixin teknologia perustuu piianodeihin, joiden avulla on mahdollista saada aikaan akkuja, joiden varastointikapasiteetti on kaksinkertainen nykyisiin grafiittianodeihin verrattuna. Tämän uuden akkuteknologian mahdollistamat suuret energiatiheydet ovat Enovixin tuotesarjojen perustana. Ne ovat pieniä akkukennoja, jotka on suunniteltu puettavaan elektroniikkaan, matkapuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Viime päivinä Enovix on julkaissut kaksi tärkeää uutista.

Ensimmäinen koskee sen seuraavan sukupolven valmistuslinjan suunnittelua. Tämä on tärkeä virstanpylväs yrityksen tiellä kohti valmistuksen skaalaamista. Aikaisemmin tässä kuussa yhtiö ilmoitti myös ensimmäisen suuren volyymin tuotantolaitoksen sijaintipaikasta. Yhtiö sijoittaa Fab-2:ksi kutsutun tuotantolaitoksen Penangiin, Malesiaan.

Cantor Fitzgerald -yhtiön analyytikko Derek Soderberg kertoo, että Enovix on erittäin disruptiivinen yritys, jolla on monta vuotta kestänyt teknologiajohtajuusasema. Johtoasemansa avulla se voi vallata osuuden litiumioniakkujen huomattavista, kasvavista markkinoista.

Enovix tarjoaa suuria tuottomahdollisuuksia suurella riskillä

Enovix on kuitenkin elinkaarensa alkuvaiheessa oleva erittäin spekulatiivinen ja riskinen yritys. Se on tähän asti ollut tähän asti jatkuvasti tappiollinen. Wall Streetiin analyytikot ovat yhtiöstä silti innostuneita, sillä kaikki yhdeksän viimeisintä analyytikkoarviota ovat positiivisia, ja yhtiö saa yksimielisen vahva osta -suosituksen.

Kuva: TipRanks.

Kasvuodotukset ovat kovat. Enovixin viime vuoden 6,2 miljoonan dollarin liikevaihdon analyytikot odottavat nousevan ensi vuonna 26 miljoonaan dollariin ja vuonna 2025 jo peräti yli 200 miljoonaan dollariin.

Osakkeen konsensuksen mukainen analyytikoiden 22 dollarin hintatavoite viittaa 91 prosentin nousupotentiaaliin nykyisestä 11,51 dollarin kurssinoteerauksesta.