Warren Buffett tankkaa lisää Occidental Petroleumia

Occidental Petroleum on arvoyhtiö, jolla on vakaa kassavirta.

Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn tankkaa edelleen lisää osakesalkkuunsa Occidental Petroleumin osakkeita.

Occidental Petroleum on Teksasin Houstonissa sijaitseva öljyn- ja kaasun etsintäyritys. Öljy-yhtiö velkaantui voimakkaasti keväällä 2019 ostaessaan kilpailijansa Anadarko Petroleumin. Kauppa arvo oli noin 58 miljardia dollaria ja se oli Yhdysvaltojen toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiön haltuunotto.

Vaikka Anadarkon osto osoittautui Occidentalille kalliiksi, onnistui Occidental kaupan ansiosta nostamaan suuren öljykentän maaomaisuutensa Teksasissa 2,8 miljoonaan hehtaariin. Kauppa lisäsi yhtiölle myös vakaata kassavirtaa tuottavaa omaisuutta Meksikonlahdella ja Algeriassa.

Occidental ei ole vain yksi suurimmista öljyntuottajista Yhdysvaltain suurimmalla öljykentällä, vaan sen tuotantokustannukset myös yksi alhaisimmista. Yhtiölle riittää osingon ylläpitämiseen vain 40 dollarin tynnyrihinta.

Berkshire jatkaa öljy-yhtiön ostoja siitäkin huolimatta, että öljyn hinta on laskenut Yhdysvalloissa 15 vuoden alimmilleen ja energiaosakkeet ovat olleet laskussa.

Huoli pankkien kaatumisesta levisi öljymarkkinoille tällä viikolla. Energiaosakkeiden hinnat laskivat laajalti, kun SVB Financialin kaatuminen viime viikon lopulla jaSignature Bankin kaatuminen sunnuntaina herättivät huolta siitä, että muut rahoituslaitokset voisivat kaatua.

Raakaöljyn hintaa on painanut alas myös se, että Yhdysvaltojen raakaöljyvarastot kasvoivat viime viikolla 1,55 miljoonalla tynnyrillä Energy Information Administration -organisaation keskiviikkona antamien tietojen mukaan.

Berkshire Hathaway osti tällä viikolla noin kahdeksan miljoonaa Occidental Petroleumin osaketta myöhään keskiviikkona tehdyn viranomaisilmoituksen mukaan. Ostojen jälkeen Buffettilla on nyt 23 prosentin omistusosuus Houstonissa sijaitsevasta energiaosakkeesta, mikä tarkoittaa noin 208 miljoonaa osaketta.

Warren Buffett teki energiayhtiön osakeostot maanantain ja keskiviikon välisenä aikana 56-61 dollarin osakekohtaisilla hinnoilla. Tällä hetkellä osake noteerataan 59 dollarin hintaan. Berkshire Hathaway osti aiemmin tässä kuussa noin kuusi miljoonaa Occidental Petroleumin osaketta.

Analyykot eivät ole voineet olla arvuuttelematta, harkitseeko Buffett koko Occidentalin ostamista pois pörssistä.

Occidental Petroleum on arvoyhtiö. Tämän vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla laskettu EV/Ebitda-kerroin on vain 4,3x. Alhainen arvostustaso johtunee alhaisista kasvuodotuksista. Osakekohtainen tulos oli viime vuonna 12,4 dollaria, mutta analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on vain 6,4 dollaria ja ensi vuodelle 5,9 dollaria.

Occidental on kuitenkin erittäin kannattava, sillä sen ennustettu oman pääoman tuotto tälle vuodelle on 24 prosenttia. Lisäksi siltä odotetaan 8,7 miljardin dollarin vapaata kassavirtaa, mikä tarkoittaa yli 12 prosentin kassavirtatuottoa.

Yhtiötä seuraavat 24 analyytikkoa antavat osakkeelle mediaanina 70,5 dollarin tavoitehinnan, jossa korkein tavoitehinta on 84 dollaria ja matalin 60 dollaria. Mediaaniarvio merkitsee noin 22 prosentin nousupotentiaalia viimeisimmästä hinnasta.

Energiajätti Chevron on toinen Buffettin suosikki. Berkshire Hathaway omistaa Chevronin osakkeita 27 miljardin dollarin arvosta.