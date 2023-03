Credit Suissen raportoinnissa puutteita – pankin luottoriski kasvussa

Credit Suissen osakekurssi on laskenut nopeasti.

Credit Suisse julkaisi tiistaina vuosikertomuksen. Pankin piti alun perin julkistaa se jo viime viikon torstaina, mutta Yhdysvaltain finanssivalvonta SEC otti pankkiin yhteyttä edellisenä yönä. Credit Suissen mukaan SEC halusi keskustella vuosien 2019 ja 2020 kassavirtalaskelmista sekä niihin liittyvästä valvonnasta.

Credit Suisse ilmoitti tiistaina, että se ottaa käyttöön uuden suunnitelman, jonka tavoite on korjata raportoinnin ja valvonnan puutteita. Pankin vuosikertomuksessa todetaan, että sisäinen valvonta ei ollut tehokasta raportoinnin suhteen vuosina 2021 ja 2022.

Pankin arvio on linjassa Credit Suissen tilintarkastaja PwC:n kanssa. PwC moitti pankin sisäistä valvontaa, mutta totesi vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöksien kuvastavan rehellisesti taloudellista tilannetta.

Credit Suissen viiden vuoden luottoriskinvaihtosopimuksen hinta on noussut nopeasti viime päivinä. Maanantaina se oli jo 466,45 korkopistettä. Käytännössä markkinoiden hinnoittelun mukaan pankin luottoriski on kasvanut. Maksukyvyttömyyden todennäköisyys on siis kohonnut.

Maanantain luottoriskinvaihtosopimuksen ja 32 prosentin palautusasteen mukaan todennäköisyys maksukyvyttömyystilanteelle seuraavan vuoden aikana on 5,2 prosenttia. Todennäköisyys seuraavan viiden vuoden maksukyvyttömyystilanteelle on 28,2 prosenttia.

Credit Suissen neljännen kvartaalin nettotappio oli 1,51 miljardia dollaria. Koko vuoden 2022 nettotappio oli peräti 7,8 miljardia dollaria. Pankki keräsi noin 4,2 miljardia dollaria oman pääoman rahoitusta viime vuoden lopulla.

Credit Suisse on kohdannut useita haasteita viime vuosina. Se teki suuret tappiot esimerkiksi Archegos Capitalin ja Greensill Capitalin kaatumisten vuoksi.

Sijoitusmarkkinoilla ei tykätty Credit Suissen raportoinnin puutteista. Pankin osake on laskenut tiistaina 4,3 prosenttia. Vuodessa laskua on kertynyt peräti 68,6 prosenttia. Myös pankin liikkeelle laskemien yrityslainojen hinnat ovat halventuneet tuntuvasti viime kuukausina. Luottoriskinvaihtosopimuksen hinta nousee tiistaina todennäköisesti uuteen ennätykseen.