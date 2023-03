EKP:n Lagarde pitää todennäköisenä 0,50 prosenttiyksikön koronnostoa 

EKP:n puheenjohtaja Christine Lagarde

Euroopan keskuspankki ei odota taantumaa vuodelle 2023.

Euroopan keskuspankin seuraava korkokokous on 16. maaliskuuta. Markkinoilla pidetään todennäköisenä 50 korkopisteen eli 0,50 prosenttiyksikön ohjauskoron nostoa. Edellisessä korkokokouksessa helmikuussa ohjauskorkoa nostettiin juuri 50 korkopistettä.

Koronnosto-odotukset ovat kohonneet viime päivinä, kun inflaatio osoittautui euroalueella odotettua korkeammaksi helmikuussa. Kuluttajahinnat nousivat alustavan tilaston mukaan 8,5 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatio oli 5,6 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatiossa ei ole mukana energian ja ruoan hintoja.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde kommentoi rahapolitiikkaa espanjalaislehti El Correon sunnuntaina julkaistussa haastattelussa. Lagarde arvioi, että EKP nostaa erittäin todennäköisesti ohjauskorkoa 50 korkopistettä seuraavassa korkokokouksessa. Koronnoston suuruus päätettiin alustavasti jo helmikuun korkokokouksessa, mutta viime päivien tilastojulkistukset ovat sitä vahvistaneet.

Lagarde kertoi haastattelussa, että inflaatio on hidastunut viime kuukausina. Hän on luottavainen, että inflaatio hidastuu lisää vuoden aikana. Pohjainflaatio on Lagarden mukaan liian korkea. Sen arvioidaan olevan sitkeätä lähitulevaisuudessa. Siispä EKP jatkaa toimia kahden prosentin inflaatiotavoitteen saavuttamiseksi. Keskuspankki perustaa päätöksensä tällä hetkellä paljolti dataan, joka kattaa muun muassa makrotalouden ennusteet ja viimeisimmät tilastot.

Lagarde arvioi, että euroalueen talouskasvu vahvistuu suhteessa viime vuoden neljänteen kvartaaliin. EKP päivittää ja julkistaa ennusteensa talouskasvun osalta seuraavan kahden viikon aikana. Keskuspankin arvioissa ei ole taantumaa vuodelle 2023. Lagarde kuitenkin myöntää, että epävarmuus on suuri.

Lagarde ei lähde arvioimaan, kuinka korkeaksi ohjauskorko voi nousta. Keskuspankilla ei ole ohjauskorolle ylärajaa, vaan kahden prosentin keskipitkän aikavälin inflaatiotavoite ohjaa sen toimia.

Lagarde tietää, että korkea inflaatio iskee erityisesti pienituloisiin. Hän mainitsee erikseen kärsijöinä pienituloiset eläkeläiset. Euroopan keskuspankin linja on, että maiden hallitusten tulisi tilapäisesti tukea korkean inflaation vuoksi vaikeuksissa olevia kotitalouksia.

Vaihtuvakorkoisia asuntolainoja Lagarde kuvailee kaksiteräiseksi miekaksi. Matalan korkotason aikana niistä on hyötyä, mutta maksuerät kasvavat korkojen noustessa. 12 kuukauden euribor oli 3,826 prosenttia perjantaina 3. maaliskuuta.