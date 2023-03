Suomeen nousee ensimmäinen toimistopilvenpiirtäjä

Valokuvaaja: Helin & Co Architects, SRV.

SRV ja kiinteistösijoitusyhtiö Niam ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Suomen ensimmäisen toimistopilvenpiirtäjän Horisontin toteuttamisesta Helsingin Kalasatamaan.

Järjestyksessään Kalasataman viides tornitalo, 26-kerroksinen Horisontti, on valmistuessaan Suomen korkein toimistorakennus.

Rakennustyöt käynnistyvät huhtikuussa ja Horisontti valmistuu vuoden 2025 keväällä. Myös SRV siirtää omat pääkaupunkiseudun toimitilansa Horisonttiin sen valmistuessa.

Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan maaliskuulle. Niam on tehnyt tontista erillisen kaupan Helsingin kaupungin kanssa. SRV:llä on 80 prosentin markkinaosuus yli 100 metriä korkuisten pilvenpiirtäjien rakentamisessa.

”Horisontin käynnistäminen juuri nyt on osoitus siitä, että ainutlaatuiselle tornirakentamisen konseptille toimitilamarkkinassa on kysyntää tässäkin markkinatilanteessa”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo.

Sipolan mukaan Horisontti on merkittävä hanke myös SRV:n strategian toteutumisen kannalta, koska yhtiön tavoitteena on lisätä omakehitteisten toimitila- ja asuntokohteiden määrää hankesalkussaan.

Aiemmin SRV on toteuttanut Kalasatamaan kolme asuintornitaloa; Majakka, Loisto ja Lumo One, sekä rakentaa parhaillaan neljättä Visio-nimistä asuintornia. Lisäksi SRV on toteuttanut Espooseen Niittyhuipun ja Tampereelle Torni-hotellin.

Pääkaupunkiseudun korkein näköalaravintola

Horisontti sijaitsee kauppakeskus REDIn katolla luoteiskulmassa, josta on esteetön näköala etelään ja länteen Helsingin keskustaan ja sen yli merelle. Horisontti kohoaa 111 metrin korkeuteen meren pinnasta. Vuokrattavaa toimistopinta-alaa on kerroksissa 5–26 yhteensä noin 11 500 neliömetriä.

”Toimitilaa on tarjolla monipuolisesti 250 neliön kokoisista tiloista ylöspäin aina useampiin tuhansiin neliöihin asti. Toimistotornista pääsee hissillä alla sijaitsevan kauppakeskus REDIn palveluiden äärelle, julkisen liikenteen yhteyksien varrelle ja pysäköintihalliin”, kertoo SRV:n toimitilojen hankekehitysjohtaja Olli Viita.

Valokuvaaja: Agile Work, SRV

Horisontin 24. kerrokseen avautuu myös kaikille kaupunkilaisille avoin pääkaupunkiseudun korkein näköalaravintola, josta avautuvat maisemat yli pääkaupunkiseudun ja Tallinnaan asti. Ravintolakonseptin kilpailutus on käynnistymässä.

Ravintolan yhteyteen avautuu myös terassi. Ravintolaan tulee pääsisäänkäynti kauppakeskus REDIn pääovien vierestä, josta löytyy myös ravintolan oma maisemahissi.

SRV kohtaa laskevan kysynnän haasteen

SRV:n liikevaihto laski viime vuonna 770 miljoonaan euroon edellisvuoden 933 miljoonasta eurosta. Tilauskanta pysyi kuitenkin vuoden 2022 lopussa jokseenkin edellisvuoden tasolla.

Toimitusjohtaja Sipolan mukaan SRV:n pitkään jatkunut tilauskannan pieneneminenkin katkesi viimeisellä vuosineljänneksellä, kun tilauskantaamme siirtyivät Itä-Uudenmaan pääpoliisiasema ja poliisivankila sekä Jorvin sairaalan uusi osastorakennus.

”Odotamme aiemmin voittamiamme urakoita ja esisopimuksilla sidottuja hankkeita, joita on edelleen noin 1,2 miljardin euron arvosta, kirjautuvan tilauskantaamme alkuvuodesta. Olemme myös voittaneet vuoden viimeisen kvartaalin sekä katsauskauden jälkeen uusia, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita”, Sipola kertoi tilinpäätöksen yhteydessä.

Laskevan kysynnän myötä pienenevä liikevaihto ja portfoliorakenne, jossa omaperustaisten ja omakehitteisten hankkeiden osuus on vähäinen, näkyvät kuluvana vuonna SRV:ssä heikkenevänä kannattavuutena.

SRV ennakoi vuoden 2023 alkavan kysynnän näkökulmasta haastavana.

Konserni odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan vuoteen 2022 verrattuna. Operatiivisen liikevoiton SRV arvioi olevan positiivinen, mutta vuoden 2022 vajaan 19 miljoonan euron operatiivista liikevoittoa matalampi.